 Aperçu du marché des sous-vêtements pour hommes , demande, principaux acteurs, facteurs déterminants, perspectives, technologies émergentes, tendances actuelles, principaux fournisseurs, analyse de la demande et des prévisions 

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sous-vêtements pour hommes était évalué à 30,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,67 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché des sous-vêtements pour hommes sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Définition du marché

Les sous-vêtements sont généralement divisés en deux types : les vêtements du haut du corps et du bas du corps, qui couvrent respectivement le torse, la taille et les jambes. Nous proposons des gilets, des gilets à manches et des gilets musculaires comme maillots de corps. Les slips réguliers, les caleçons et les caleçons sont toutes des options pour les slips. Les sous-vêtements longs sont préférables en hiver pour fournir une chaleur supplémentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (slip ordinaire, boxer, boxer, caleçons, tongs), canal de distribution (marchand de masse, point de vente monomarque, pharmacie, boutique en ligne, autres), fourchette de prix (1 à 9 USD, 10 à 19 USD, USD 20-29 $, 30 $ US et plus), Groupe d’âge (Groupe d’âge 15-25, Groupe d’âge 26-35, Groupe d’âge 36-45, Groupe d’âge 46-55, Groupe d’âge 56-65, Groupe d’âge 65+), Prix (Premium, Moyen, Bas), Taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hanesbrands Inc. (États-Unis), PVH Corp (États-Unis), Ralph Lauren (États-Unis), Jockey (États-Unis), AEO Management CO. (États-Unis), Iconix Brand Group Inc. (États-Unis), Penney IP LLC (États-Unis), Under Armour , Inc. (États-Unis), RibbedTee (États-Unis), Fibre2Fashion Pvt. Ltd. (États-Unis), Levi Strauss & Co. (États-Unis), Perry Ellis International Inc. (États-Unis), Naked Brand Group Inc. (États-Unis) Des opportunités La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi les millennials

Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels

Le nombre croissant de fusions et acquisitions pour augmenter la capacité de production

Dynamique du marché mondial des sous-vêtements pour hommes

Conducteurs

Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles de produits confortables et personnalisés

La sensibilisation croissante à l’utilisation de divers tissus et à leurs avantages est un facteur clé qui influence la croissance du marché. Le polyester, la rayonne, la soie , le coton et le nylon sont quelques-uns des tissus utilisés dans les sous-vêtements masculins. Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles et de conceptions de produits confortables et personnalisés tels que les strings en C, les jockstraps, les tongs, les tanga et autres pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Accroître la visibilité des produits grâce au marketing de détail et numérique

Les principaux acteurs du marché investissent dans la commercialisation de leurs gammes de produits via diverses plateformes de médias sociaux et l’approbation de célébrités, ce qui aidera les entreprises à créer une image de marque impressionnante, à obtenir un avantage concurrentiel et des perspectives d’augmentation des ventes. La visibilité des produits augmente à mesure que la pénétration des formats de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les magasins discount et les pharmacies augmente. De plus, la disponibilité d’une large gamme de produits liés à la lingerie pour hommes à prix réduits alimente les tendances d’achat en ligne, permettant au marché des sous-vêtements pour hommes de se développer.

Opportunité

Les milléniaux sont les clients les plus importants sur le marché des sous-vêtements masculins car ils sont plus disposés à essayer des produits uniques et nouveaux que les autres clients. La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi la génération Y, créant une opportunité lucrative pour les fabricants. Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels, de sorte que l’introduction de produits de sous-vêtements innovants dans divers modèles et modèles devrait influencer leurs décisions d’achat.

Contraintes

La croissance du marché des sous-vêtements masculins est entravée par une forte concurrence et un marché non organisé dans les pays en développement.

Ce rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sous-vêtements pour hommes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Boxerkilt a récemment annoncé un nouveau type de sous-vêtement pour hommes qui, au lieu de la poche restrictive des sous-vêtements traditionnels, a une ouverture douce sans bord qui permet aux organes génitaux masculins de maintenir une position et une température complètement naturelles.

Buttercloth, une marque de vêtements pour hommes haut de gamme, a récemment lancé sa propre ligne de sous-vêtements pour hommes. Danh Tran, fondateur de Buttercloth et vainqueur du Shark Tank d’ABC, a lancé cette nouvelle collection, qui présente les mêmes fibres de menthe rafraîchissantes brevetées que la collection de chemises Icy Cotton de Buttercloth.

Segmentation:

Le marché des sous-vêtements pour hommes est segmenté en fonction de la catégorie, du canal de distribution, de la gamme de prix, de la tranche d’âge, du prix et de la taille. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Catégorie

Culotte régulière

Caleçon boxeur

Caleçon

Les troncs

Strings

Canal de distribution

Marchand de masse

Outlet monomarque

Pharmacie

Magasin en ligne

Autres

Échelle des prix

1 à 9 USD

US$10-19

US$20-29

30 USD et plus

Tranche d’âge

Groupe d’âge 15-25

Tranche d’âge 26-35

Tranche d’âge 36-45

Tranche d’âge 46-55

Tranche d’âge 56-65

Groupe d’âge 65+

Prix

Prime

Milieu

Faible

Taille

XS

S

M

L

XL

XXL

XXL

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes sont

Hanesbrands Inc. (États-Unis)

PVH Corp (États-Unis)

Ralph Lauren (États-Unis)

Jockey (États-Unis)

AEO Management CO. (États-Unis)

Iconix Brand Group Inc. (États-Unis)

Penney IP LLC (États-Unis)

Under Armour, Inc. (États-Unis)

RibbedTee (États-Unis)

Fibre2Fashion Pvt. Ltd. (États-Unis)

Levi Strauss & Co. (États-Unis)

Perry Ellis International Inc. (États-Unis)

Naked Brand Group Inc. (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des sous-vêtements pour hommes

Partie 04 : Dimensionnement du marché des sous-vêtements pour hommes

Partie 05 : Segmentation du marché des sous-vêtements pour hommes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

