Aperçu du marché des soins avancés des plaies, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Les soins avancés des plaies comprennent des produits qui traitent les plaies aiguës et chroniques telles que les ulcères, les brûlures et les plaies post-chirurgicales. Les agents cicatrisants avancés tels que les pansements en film et en mousse, les hydrogels, les alginates et les hydrocolloïdes maintiennent les plaies humides et favorisent la cicatrisation sans entrave. Les patients souffrant de plaies chroniques peuvent bénéficier d’une industrie de soins des plaies de pointe qui fournit des articles facilement accessibles et à des prix compétitifs pour une utilisation à loisir.

Le marché mondial des soins avancés des plaies devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Les plaies chroniques sont devenues plus fréquentes au cours de la dernière décennie avec la prévalence croissante du diabète et de l’obésité dans la population âgée mondiale. L’obésité et le diabète ont des taux accrus de blessures et de complications telles que les ulcères, les plaies chirurgicales et les infections nécessitant un traitement. Cela conduira donc au début des soins avancés des plaies.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des soins avancés des plaies était de 9,4 milliards de dollars en 2021 et atteindra 15,91 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend : Analyse experte approfondie, épidémiologie des patients, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Les principaux acteurs du marché des soins avancés des plaies sont 3M (États-Unis), Smith+Nephew (Royaume-Uni), ConvaTec Group Plc (Royaume-Uni), Coloplast Group (Danemark), Mölnlycke Health Care AB (Suède) et Integra LifeSciences (États-Unis). . ), PAUL HARTMANN (Allemagne), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Cardinal Health, Inc. (États-Unis), Organogenesis Inc. (États-Unis), Misonix, Inc. (États-Unis), MIMEDX (États-Unis), Zimmer Biomet (États-Unis ) ) ), Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Allemagne), DeRoyal Industries, Inc. (États-Unis), Medline Industries, Inc. (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Baxter (États-Unis), Medtronic (Irlande) et Hollister Incorporated (États-Unis).

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des soins avancés des plaies :

Chapitre 1: Introduction, forces motrices du marché Recherche sur les produits et objectifs de la portée de l’étude Soins avancés des plaies

Chapitre 2 : Aperçu exclusif : Fondamentaux des soins avancés des plaies.

Chapitre 3 : Visualisation de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis dans les soins avancés des plaies

Chapitre 4 : Introduction à l’analyse factorielle avancée des soins des plaies Cinq forces de Porter, chaîne d’approvisionnement/valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants de soins avancés des plaies comprenant le paysage concurrentiel, l’analyse des groupes de pairs, la matrice BCG et le profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évalue le marché par segments, pays et fabricants avec la part des revenus et les revenus par principaux pays.

Chapitres 8 et 9 : Annexes, méthodologie et visualisation des sources de données

Enfin, Advanced Wound Care est un guide utile pour les particuliers et les entreprises pour prendre des décisions.

Liste des figures:

Figure 1 Marché des soins avancés des plaies : segmentation

Figure 2 Marché avancé des soins des plaies : triangulation des données

Figure 3 Marché des soins avancés des plaies: analyse Droc

Figure 4 Marché avancé des soins des plaies : analyse du marché mondial et régional

Figure 5 Marché des soins avancés des plaies – Analyse de la recherche de l’entreprise

Figure 6 Marché avancé des soins des plaies : données démographiques des entretiens

Figure 7 Marché avancé des soins des plaies – Grille de localisation du marché DBMR

Figure 8 Marché des soins avancés des plaies : analyse de la part des fournisseurs

Figure 9 Marché des soins avancés des plaies: segmentation

Figure 10 L’Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide pour le marché avancé des soins des plaies au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devant dominer.

Continuez…

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Obtenez une analyse approfondie du marché et acquérez une compréhension globale du marché mondial et de l’environnement commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes clés et les solutions pour atténuer les risques de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus influentes dans l’analyse du marché des soins avancés des plaies et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez la stratégie de mise sur le marché de chaque grande entreprise.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de part de marché des soins avancés des plaies.

Analysez les tendances agressives telles que les expansions, les offres, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions de marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

