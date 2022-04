Aperçu du marché des smartphones par croissance, méthodologie de recherche, tendances émergentes et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des smartphones. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les smartphones présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Un smartphone est un téléphone cellulaire qui comprend un ordinateur portable intégré ainsi que des fonctionnalités qui n’étaient pas associées auparavant aux téléphones, telles qu’un système d’exploitation, la navigation sur Internet et la capacité d’exécuter des applications logicielles. Il permet également aux utilisateurs d’effectuer des tâches complexes telles que l’édition de documents, l’utilisation des médias sociaux, la gestion des e-mails et la création de feuilles de calcul.

Aperçu du marché :

Le marché est tiré par l’augmentation du pouvoir d’achat, l’augmentation de l’adoption des services Internet et de données et l’introduction de smartphones dotés de fonctionnalités mises à jour à des prix abordables. Le lancement des smartphones 5G devrait apporter une croissance exponentielle au marché dans les années à venir.

Le marché devrait se développer à un TCAC d’environ 14,46 % au cours de la période 2021 2026 pour atteindre un volume d’expédition de 304,75 millions d’unités en 2026. Les smartphones Android représentent environ 95,50 % du volume total des expéditions, suivis des smartphones iOS à ~ 2,86 %. En 2020, Xiaomi était en tête de l’entreprise avec une part d’expédition de 27,25 %, suivi de Samsung (21,50 %).

Impact du COVID-19 :

À la suite de la pandémie, le gouvernement a imposé des mesures de confinement qui ont réduit les activités de plein air, entraînant une baisse de la vente de smartphones dans les magasins hors ligne. La demande de smartphones a augmenté, principalement en raison de l’apprentissage à distance, ainsi que des rassemblements sociaux virtuels. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi, tandis que certaines ont subi des réductions de salaire. En conséquence, ils se sont abstenus d’acheter des appareils dotés de fonctionnalités améliorées.

Actions gouvernementales :

Plusieurs initiatives entreprises par le gouvernement ont influencé le marché des smartphones . Le programme d’incitations liées à la production (PLI) offrait à toutes les entreprises de fabrication de produits électroniques ayant des unités de fabrication enregistrées une incitation de 4% à 6% sur les ventes supplémentaires. Le programme Modified Electronics Manufacturing Clusters offrait des incitations financières aux fabricants de téléphones mobiles pour développer une infrastructure de classe mondiale et des installations et équipements communs.

Principaux moteurs de croissance du marché :

Le modèle de prix suivi par les entreprises de fabrication, ainsi que la distribution en ligne exclusive, ont entraîné une augmentation de la demande de smartphones

. La préférence des consommateurs est passée des téléphones standard aux smartphones en raison de la pénétration accrue d’Internet sur Internet.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

La forte utilisation des smartphones a entraîné une augmentation du nombre de cybercrimes survenus dans le pays

La conception et la technologie utilisées par les fabricants de smartphones n’ont pas répondu aux attentes des consommateurs

Analyse de la concurrence :

Les utilisateurs de smartphones sont enclins à utiliser Android sur iOS ou d’autres systèmes d’exploitation. Les principaux acteurs sont Xiaomi Technology India Private Limited, Samsung India Electronics Pvt. Ltd., et OPPO Mobiles India Pvt. Ltd.

