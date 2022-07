Aperçu du marché des services médicaux d’urgence (EMS) | Perspectives | Rapport d’analyse de la croissance 2022-2028

Le rapport d’étude de marché mondial se concentre sur les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence qui aident les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel. Lors de la création de ce rapport de marché, chaque aspect est soigneusement traité, qui englobe les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques et des services de haute protection des données. Le rapport est une excellente ressource qui offre les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. De plus, le rapport marketing donne un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, le coût , brut et marge brute.

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) devrait atteindre 42,33 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,25 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

EMS est un système qui fournit des installations de soins médicaux en cas d’urgence. EMS prend la responsabilité en cas d’accident ou lors de blessures graves à un patient. Les EMS sont reconnus comme des véhicules ou des aéronefs d’urgence qui répondent aux accidents médicaux. Pourtant, EMS est bien plus qu’un trajet jusqu’à l’hôpital. Il s’agit d’un réseau d’intervention coordonnée et de soins médicaux d’urgence comprenant un certain nombre de personnes et d’organisations. Un programme EMS robuste est conçu pour chaque type de catastrophe chaque jour.

Le principal moteur des services médicaux d’urgence (EMS) comprend le scénario croissant de traumatismes qui a créé une plus grande nécessité de soins d’urgence et l’augmentation des fonds sont quelques-uns des facteurs. Les autres facteurs contribuant à la croissance sont les agrandissements croissants de la structure hospitalière. D’autres facteurs, notamment la croissance de la population gériatrique ainsi que l’accent mis par le gouvernement sur la prise en charge des patients ainsi que la forte prédominance des appareils respiratoires, auront un impact sur la croissance au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Marché mondial des services médicaux d’urgence (EMS) par type (systèmes de surveillance des patients, équipement de survie et de réanimation d’urgence, équipement de manutention des patients, équipement de protection individuelle, consommables pour le soin des plaies, fournitures de contrôle des infections, autres), applications (blessures traumatiques, oncologie, soins cardiaques , soins respiratoires, autre), utilisateur final (centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux, autre), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie , Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), prévisions de part de marché jusqu’en 2027

Principaux acteurs : –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS) sont Johnson & Johnson Services, Inc, Asahi Kasei Corporation, 3M, BD, Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Smith & Nephew, Medtronic, Stryker, B. Braun Melsungen AG et Cardinal Health parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Le paysage concurrentiel du marché Services médicaux d’urgence (EMS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS).

Étendue du marché mondial des services médicaux d’urgence (EMS) et taille du marché

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. Les progrès entre les segments aident à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) peut être segmenté en systèmes de surveillance des patients, équipement de survie et de réanimation d’urgence, équipement de traitement des patients, équipement de protection individuelle, consommables de soin des plaies, fournitures de contrôle des infections et autres

Sur la base du segment d’application, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) peut être segmenté en traumatismes, oncologie, soins cardiaques, soins respiratoires et autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux et autres

Analyse au niveau du pays du marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, par type, par application et par utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique, du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la part de marché importante des États-Unis sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS), tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

La section par pays du rapport sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services médicaux d’urgence (EMS), l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements. dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

