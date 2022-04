Aperçu du marché des services de prévision météorologique, taille, part, taux de croissance, principaux fabricants, tendances de développement et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché des services de prévision météorologique devrait passer de 1 501,00 millions de dollars US en 2021 à 2 732,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,9 % entre 2021 et 2028.

Les notifications météorologiques avancées permettent aux entreprises de planifier à l’avance les opérations sensibles aux conditions météorologiques, garantissant la sécurité, l’efficacité, la durabilité et des économies de coûts importantes. Les services de prévision météorologique sont largement utilisés dans diverses industries, telles que le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, le transport maritime, les médias, l’agriculture, l’aviation, les services publics et la construction. Le secteur des énergies renouvelables devrait dominer le marché des services de prévision météorologiqueau cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la consommation d’électricité et des besoins énergétiques dans diverses industries d’utilisation finale. De nombreuses entreprises industrielles sont encouragées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour produire de l’énergie propre en raison de mesures gouvernementales fortes visant à remplacer les ressources non renouvelables par des énergies renouvelables. Ces facteurs devraient augmenter la demande de services de prévisions météorologiques, créant ainsi un espace de marché substantiel pour que les entreprises de services de prévisions météorologiques se développent au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché basé sur l’industrie

Basé sur l’industrie, le marché des services de prévision météorologique est segmenté en agriculture, aviation, marine, transport et logistique, énergie et services publics, pétrole et gaz, médias, assurance, vente au détail, construction et exploitation minière, etc. On estime que le segment de l’énergie et des services publics représentera la plus grande part de marché dans les années à venir. La demande croissante d’énergie domestique de divers pays, l’utilisation croissante des systèmes électriques et l’épuisement des combustibles fossiles ont conduit les gouvernements de différents pays à recourir à des sources d’énergie renouvelables, ce qui a entraîné une forte croissance du marché pour le segment de l’énergie et des services publics au cours de la période de prévision. .

Aperçu du marché basé sur les objectifs

Sur la base de l’objectif, le marché des services de prévision météorologique est segmenté en efficacité opérationnelle, sécurité et autres. Les services de prévision météorologique aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à diverses fins, telles que l’efficacité opérationnelle, la sécurité, la recherche et le développement, afin de mieux atténuer les risques, réduire les pertes et concrétiser les opportunités grâce à la nouvelle intelligence des prévisions et des prévisions hautement précises et fiables.

Prévision des informations sur le marché basées sur le type

Sur la base du type de prévision, le marché des services de prévision météorologique est segmenté en prévision immédiate, à courte portée, à moyenne portée et à longue portée. Une projection de prévisions à court terme peut durer de quelques heures à trois jours et couvrir un lieu spécifique ou quelques millions de kilomètres carrés. Les projections de prévisions météorologiques à court terme dans la presse écrite, en revanche, peuvent sembler obsolètes en raison du temps nécessaires pour collecter, produire et distribuer les données. Il est le plus couramment utilisé dans les industries de l’aviation et du transport maritime.

Les acteurs opérant sur le marché des services de prévision météorologique adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En 2021, AccuWeather, Inc. avec Chainlink a introduit une nouvelle solution de nœud Chainlink offrant des données météorologiques aux blockchains pour rendre les API compatibles et accessibles. Grâce à cela, l’entreprise peut vendre et fournir les données d’AccuWeather directement aux contrats intelligents.

En 2021, StormGeo, un pionnier mondial de l’intelligence météorologique et des solutions avancées de science des données, a été acquis par Alfa Laval. L’acquisition fait partie du plan d’Alfa Laval visant à soutenir les efforts de l’industrie maritime pour améliorer l’efficacité, et elle élargira également les connaissances d’Alfa Laval en matière de services numériques.

Le marché mondial des services de prévision météorologique a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par industrie

Agriculture

Aviation Transport

maritime

et logistique

Énergie et services publics

Pétrole et gaz

Médias

Assurance Commerce de

détail

Construction et exploitation minière

Autres

Volontairement

Efficacité opérationnelle

Sécurité

Autres

Par type de prévision

Nowcast

Courte portée

Moyenne portée

Longue portée

