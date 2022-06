Aperçu du marché des services de laboratoire analytique, analyse de la structure des coûts, opportunités de croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché de première classe travaille sur un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, y compris les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Des études de marché explicites sont réalisées avec enthousiasme pour présenter un excellent rapport d’étude de marché pour un créneau spécifique. Les aspects stratégiques de l’industrie tels que le développement et les spécifications de produits, la technologie, les opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et les nouveaux marchés géographiques peuvent être bien gérés avec les énormes informations et données incluses dans le rapport marketing véridique.

Le marché des services de laboratoire analytique devrait atteindre 13 839,72 millions USD d’ici 2028, contre 5 139,90 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 14,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Nombre croissant d’approbations de médicaments et d’essais cliniques, et demande croissante de les services de tests analytiques spécialisés devraient stimuler le marché.

Principaux acteurs : –

Laboratoires Charles River, Medpace, WuXi AppTec, Eurofins Scientific, Q2 Solutions (une filiale d’IQVIA), SGS SA, SOLVIAS AG, Syneos Health, ICON plc, Central Drugs Standard Control Organization, National Medical Products Administration, Frontage Labs, TOXIKON, BioAgilytix Labs, VxP Pharma, Inc., Pace Analytical Services, LLC, Pharmaceutical Research Associates Inc., ALS Limited, Evotec SE, Intertek Group plc, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Food Safety and Drug Administration, Agence européenne des médicaments, Institut fédéral des médicaments & Medical Devices (BfArM), Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, Agence espagnole des médicaments et des produits de santé, Shanghai Medicilone Inc. et Covance (une filiale de Laboratory Corporation of America) entre autres acteurs nationaux et mondiaux.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Services de laboratoire analytique

Le paysage concurrentiel du marché Services de laboratoire analytique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des endotoxines et des pyrogènes.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des services de laboratoire d’analyse.

Par exemple,

En septembre 2020, WuXi Apptec a annoncé avoir étendu ses activités à Philadelphie en offrant des services contractuels de bout en bout pour l’industrie des thérapies cellulaires et géniques pour l’expansion des installations, triplera les services de laboratoires d’analyse et CRO et contribuera aux revenus de l’entreprise.

En novembre 2019, BioAgilytix Labs a annoncé avoir acquis Cambridge Biomedical, une CRO basée à Boston, MA. Cette acquisition réalisée par la société a renforcé son portefeuille de services, entraînant une augmentation des ventes et de la demande à l’avenir. Ce nouveau produit lancé par la société a augmenté son portefeuille d’estimation de protéines sur le marché.

Portée du marché mondial des services de laboratoire analytique et taille du marché

Le marché mondial des services de laboratoire analytique est classé en six segments notables qui sont basés sur le type de test, le type de service, le type de méthode, l’application, la technologie, le canal de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché des services de laboratoire d’analyse est segmenté en tests bioanalytiques , tests de libération de lots, tests de stabilité, tests de matières premières, caractérisation physique, validation de méthode, tests microbiens et surveillance environnementale. En 2021, le segment des tests bioanalytiques devrait dominer le marché en raison de domaines d’expertise diversifiés, ce qui permet le développement de médicaments dans diverses zones géographiques et pour différents domaines thérapeutiques.

Sur la base du type de service, le marché des services de laboratoire d’analyse est segmenté en laboratoires hospitaliers , laboratoires autonomes et laboratoires en clinique. En 2021, le segment des laboratoires en milieu hospitalier devrait dominer le marché en raison du nombre élevé de tests de patients, principalement pour des maladies complexes et graves qui sont relativement plus coûteuses.

Sur la base du type de méthode, le marché des services de laboratoire d’analyse est segmenté en tests cellulaires, tests virologiques, sérologie des méthodes, immunogénicité, tests de biomarqueurs et tests pharmacocinétiques. En 2021, le segment des tests de biomarqueurs devrait dominer le marché en raison des avantages offerts par les biomarqueurs dans le développement de médicaments, de l’augmentation de l’adoption des tests de toxicité précoce et de l’augmentation des programmes de cartographie du génome.

Sur la base des applications, le marché des services de laboratoire analytique est segmenté en oncologie , neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, cardiologie et autres applications. En 2021, le segment des maladies infectieuses devrait afficher une croissance significative en raison de la prévalence croissante des maladies ciblées, de la sensibilisation croissante à la santé et de l’augmentation de la consommation de médicaments antimicrobiens à action directe.

Sur la base de la technologie, le marché des services de laboratoire d’analyse est segmenté en spectroscopie de masse, immunochimie, technologie UPLC, technologie d’écoulement turbulent et autres. En 2021, le segment de la spectroscopie de masse devrait dominer le marché en raison de sa capacité à étudier de nombreuses molécules qu’elles forment ou non la même famille structurale et de sa capacité à mettre en évidence les métabolites spécifiques d’une maladie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de laboratoire d’analyse est segmenté en industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques, organisations de développement et de fabrication sous contrat, organisations de recherche sous contrat, etc. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques devrait dominer le marché en raison de l’immense quantité de tests analytiques nécessaires pour soutenir un produit depuis la découverte, le développement et les essais cliniques, jusqu’à la fabrication et la commercialisation.

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des services de laboratoire analytique

Le marché des services de laboratoire analytique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes du marché des services de laboratoire analytique, l’impact de l’avancement du marché des services de laboratoire analytique et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des services de laboratoire analytique. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

Table des matières – Instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et chiffres clés des activités de l’industrie

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

La croissance du marché des services de laboratoire d’analyse peut principalement être attribuée à la proximité d’une augmentation des dépenses en médicaments et dispositifs médicaux par les organisations publiques du monde entier au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’un des principaux facteurs qui animent le marché des services de laboratoire d’analyse services est qu’il augmente la demande de services de tests analytiques spécialisés.

En outre, des facteurs tels que les initiatives croissantes du gouvernement pour renforcer les capacités de tests analytiques, le nombre croissant d’approbations de médicaments et d’essais cliniques, l’utilisation et le développement croissants d’un grand nombre de macromolécules et de biosimilaires pour divers domaines thérapeutiques, l’augmentation ultérieure du nombre croissant de des sociétés pharmaceutiques extrêmement compétitives et très fragmentées, et l’augmentation des dépenses des gouvernements pour créer de nouveaux laboratoires sont quelques-uns des principaux déterminants du marché des services de laboratoire d’analyse à l’échelle mondiale. Considérant que les produits pharmaceutiques complexes et inventifs nécessitant une approche de test analytique unique entraveront la croissance du marché des services de laboratoire analytique. En plus du nombre croissant d’essais cliniques,

De plus, l’augmentation des dépenses publiques en soins de santé et la croissance de l’industrie biopharmaceutique à travers le monde offriront de nombreuses opportunités de croissance pour que le marché des services de laboratoire analytique se développe au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Ce rapport sur le marché des services de laboratoire d’analyse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services de laboratoire d’analyse, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des services de laboratoire analytique

Le marché des services de laboratoire analytique est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de services et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de laboratoire analytique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des services de laboratoire d’analyse en raison du scénario réglementaire solide, des dépenses élevées en tests de qualité, du nombre croissant d’essais cliniques ainsi que des laboratoires d’essais fédéraux bien établis dans cette région particulière.

L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des dépenses publiques de santé, du nombre croissant de sociétés pharmaceutiques hautement compétitives et extrêmement fragmentées ainsi que de l’augmentation des dépenses des gouvernements pour mettre en place nouveaux laboratoires dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des services de laboratoire analytique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des services de laboratoire analytique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services de laboratoire analytique, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des services de laboratoire d’analyse. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

