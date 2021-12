Aperçu du marché des serrures de porte intelligentes par tendances émergentes, croissance future, analyse des revenus, prévisions de la demande jusqu’en 2028

Selon le dernier rapport de recherche, « Analyse du marché des serrures de porte intelligentes 2021 », le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période 2021-2028. La croissance du marché est attribuable à l’adoption et au déploiement croissants de solutions, telles que la gestion de contenu, la collaboration et l’analyse prédictive. L’utilisation d’un marché de serrures de porte intelligentes par divers secteurs comme les grandes entreprises et les PME a augmenté. En outre, le rapport fournit une analyse détaillée de la taille du marché mondial, de la taille du marché régional et national, une analyse stratégique de la croissance du marché, des lancements de produits, de l’expansion du marché régional et des innovations technologiques du marché Smart Door Lock.

Dynamique du marché

L’augmentation de la population urbanisée combinée à la forte demande de serrures de porte dans différentes industries d’utilisateurs finaux est le principal facteur de croissance du marché des serrures de porte intelligentes. De plus, les inquiétudes croissantes des clients concernant la sécurité et la sûreté des bureaux et des autres locaux privés devraient étendre la croissance du marché des serrures de porte intelligentes.

Meilleurs joueurs clés : –

ADEL

Allégion plc

ASSA ABLOY

Serrure intelligente de niveau Guangdong Industrial Co., Ltd.

Honeywell International Inc.

Autre

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des serrures de porte intelligentes :

La pandémie de COVID-19 affecte de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des humains et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des blocages de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du verrouillage a conduit à une moindre production de produits de base, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres ont connu une baisse de leurs opérations en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes par type de segmentation :

Basé sur une application mobile, basé sur une application non mobile

Rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes par application de segmentation :

Serrures à empreinte digitale, Serrures à distance, Serrures à chiffre électronique, Autres

Segmentation du marché

Le marché mondial des serrures de porte intelligentes est segmenté en fonction du produit du véhicule, de la technologie et de l’utilisateur final.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en serrures à empreinte digitale, serrures à distance, serrures à chiffrement électroniques, etc.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en applications mobiles et non mobiles.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en commercial, résidentiel

Points clés traités dans le rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes :

– Aperçu de la serrure de porte intelligente, définition et classification, perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché des serrures de porte intelligentes par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché Serrure de porte intelligente

– Part, taille, chiffre d’affaires (valeur) de la serrure de porte intelligente par région (2021-2028)

– Analyse du marché des serrures de porte intelligentes par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation de serrures de porte intelligentes par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.