Aperçu du marché des satellites à faible coût, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2027

La du marché mondial des satellites à bas prix devrait atteindre 4 395,8 millions USD à un TCAC stable de 6,0 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché des satellites à faible coût peut être attribuée à la demande croissante de satellites à faible coût pour l’imagerie d’observation de la Terre.

Les satellites à faible coût, tels que les nanosatellites, offrent un moyen rentable d’observation de la Terre par télédétection et fournissent des images fréquentes avec une résolution temporelle et spatiale élevée, ce qui est essentiel pour surveiller et étudier les processus dynamiques, tels que la couverture terrestre, la végétation, l’océanographie, et les eaux intérieures. L’application d’imagerie des satellites à faible coût ne cesse de gagner du terrain dans divers domaines scientifiques et, ainsi, de nombreuses initiatives d’agences spatiales, d’universités et d’entreprises privées pour lancer des missions de satellites à faible coût stimulent la croissance du marché.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des satellites à faible coût est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial des satellites à faible coût en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché des satellites à faible coût à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation approfondie des prévisions jusqu’en 2028.

En outre, l'étude examine les principaux facteurs tels que le statut d'importation et d'exportation, le volume de consommation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de production et le pouvoir d'achat pour aider les propriétaires d'entreprise, les parties prenantes ainsi que les responsables marketing sur le terrain à se concentrer sur sur des stratégies commerciales rentables et rester compétitif. Une analyse approfondie de la concurrence intense entre les plus performants et des stratégies qui leur ont permis de s'implanter solidement sur le marché des satellites à faible coût fait du rapport une ressource précieuse pour les propriétaires de produits qui explorent de nouvelles voies.

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2019, Thales Alenia Space a conclu un partenariat avec HEMERIA pour le co-développement d’une plateforme nanosatellite de pointe et pour fournir des antennes, une charge utile et un segment sol dédiés.

Les nanosatellites offrent des capacités similaires aux grands satellites et coûtent beaucoup moins cher. Selon un rapport, le coût de fabrication d’un grand satellite peut s’élever à plusieurs millions de dollars, alors que le coût de production d’un nanosatellite, tel que CubeSat, peut être d’environ 0,1 million de dollars et il peut être lancé pour plusieurs des types de missions similaires que le les plus gros satellites le peuvent. De plus, les nanosatellites ont une durée de vie relativement plus courte, qui est d’environ un an ou deux en orbite terrestre basse (LEO) avant que le satellite n’entre dans l’atmosphère terrestre et ne brûle, réduisant ainsi la gestion des risques lors des phases de production et de lancement.

Dans les applications militaires, les satellites à faible coût, en particulier les microsatellites et les nanosatellites, sont d’une immense importance. Ces satellites sont adaptés à des fins de lancement à la demande qui pourraient être bénéfiques pour les opérations spatiales militaires dans les années à venir. De plus, des satellites à faible coût peuvent être déployés dans des applications anti-satellites en manœuvrant les satellites (avec des charges utiles douces ou dures) près du satellite cible et en les activant au moment prévu.

En outre, le rapport donne également un aperçu des portefeuilles de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché. Les matières premières, l'analyse de la demande, les flux de produits et les canaux de distribution ont été étudiés et étudiés en détail dans ce rapport de recherche.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Dauria Aerospace, Planet Labs, Axelspace Corporation, Sierra Nevada Corporation, L3Harris Technologies Inc., SpaceX, Thales Alenia Space, Spire Global Inc., Bradford Space et GeoOptics Inc.

Le rapport propose une ventilation complète des l’analyse régionale du marché et l’analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2021-2028. Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

L’étude segmente l’ensemble du marché des satellites à faible coût sur la base de différentes applications, utilisations finales, utilisateurs finaux et capacités de production. D’un point de vue commercial, l’industrie a été minutieusement examinée dans divers pays situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres. La taille de l’industrie pour la période de prévision 2021-2028 est évaluée sur la base des chiffres de vente actuels et les rapports financiers passés peuvent être utilisés pour prévoir les ventes futures.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des satellites à faible coût en fonction du type de satellite, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de satellite (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Minisatellite

Microsatellite

Nanosatellite

Autres

Perspectives d’application (revenu, USD millions ; 2018-2028)

communication

Imagerie

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Militaire

Civil

Commercial

Principaux avantages de l'achat du rapport mondial sur les satellites à faible coût :

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des satellites à faible coût

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes et tendances du marché et opportunités

Analyse régionale complète du marché mondial des satellites à faible coût

Profilage approfondi des principales parties prenantes du Analyse

détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des satellites à faible coût

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

