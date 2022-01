Aperçu du marché des sacs à dos d’hydratation et portée 2022 à 2028 | VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC, Mazama Designs, Osprey Packs, Inc, Cascade Designs. Inc., Wingnut

Le marché des sacs à dos d’hydratation devrait croître à un taux de 12,10% pour la période de prévision de 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché des sacs à dos d’hydratation analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de l’entraînement militaire croissant et de la participation à des activités de plein air, telles que la randonnée, le vélo et la course à pied.

La popularité croissante des activités de plein air aventureuses, la sensibilisation croissante au maintien d’un mode de vie sain, le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet dans les pays en développement sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des sacs à dos d’hydratation au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’inclination croissante des consommateurs pour les sports de plein air créera encore plusieurs opportunités qui mèneront à la croissance du marché des sacs à dos d’hydratation au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché des sacs à dos d’hydratation présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC, Mazama Designs, Osprey Packs, Inc, Cascade Designs. Inc., Wingnut, Samsonite, Columbia Sportswear Company, HydraPak, Deuter Sport, Jack Wolfskin

L’étude de marché réaliste Sac à dos d’hydratation analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs à l’aide de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter. Des données compétentes et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport de l’industrie sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Ce rapport est un guide parfait pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Le rapport sur le marché des sacs à dos d’hydratation contient de nombreuses informations et solutions commerciales qui vous aideront à rester en avance sur la concurrence.

Par type (loisirs, sports, militaires), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de détail en ligne, autres canaux de distribution), capacité (1 à 3 litres, 3 à 6 litres, 6 à 10 litres et 10 litres et plus) )

