Aperçu du marché des protéines de lactosérum par opportunités récentes, taille de croissance, analyse régionale et prévisions jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des protéines de lactosérum a été évalué à 9 552,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 19,75 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 5,4 %. La protéine de lactosérum est un composant soluble du lait riche en acides aminés, minéraux, vitamines, lactose et glycomacropeptides. La caractéristique fonctionnelle la plus importante de ce produit est qu’il peut se dissoudre dans une large gamme de pH. Comme il possède des caractéristiques uniques, il est largement utilisé dans l’industrie alimentaire pour la préparation de divers types de fromages et de pains industriels. Des études ont montré que la protéine de lactosérum joue un rôle important dans l’amélioration de la santé publique et de la force corporelle. En outre, des études ont été menées sur les effets bénéfiques de la protéine de lactosérum sur la santé humaine et la prévention des maladies métaboliques, qui montrent des résultats positifs. Par exemple,

Les principaux moteurs de ce marché sont la demande croissante de nutrition sportive et la consommation croissante de formulations de protéines chez les nourrissons. Selon un rapport de l’American Society for Nutrition, la plupart des nourrissons en bonne santé passent d’un apport en protéines d’environ 1 g/kg de poids corporel à un apport qui est, en moyenne, 3 à 4 fois plus élevé et les nourrissons nourris au lait maternisé grandissent à une vitesse rythme plus rapide que les nourrissons nourris au lait maternel. Ainsi, avec l’augmentation de la population et du revenu disponible, les gens sont obligés d’acheter de telles formulations pour maintenir l’apport en protéines pendant la petite enfance. De plus, l’expansion rapide de l’industrie alimentaire joue un rôle majeur dans la croissance du marché. Par exemple, le marché américain des restaurants de restauration rapide génère actuellement plus de 200 milliards de dollars et devrait connaître un taux de croissance d’environ 2,5 %.

Les progrès dans les techniques d’extraction et de filtration des protéines de lactosérum devraient être de plus en plus ciblés, afin d’assurer le moins de perte possible de ses précieux nutriments au cours de la période de prévision. La protéine de lactosérum native est un aspect crucial de cet effort, qui n’implique pas de processus de fabrication du fromage mais est produit directement à partir de lait avec beaucoup moins de transformation. Cette industrie est également susceptible de voir des investissements supplémentaires être appliqués pour réduire le nombre d’étapes de traitement, principalement dans le processus de filtration, et pour développer des procédés et des équipements qui permettront aux producteurs d’éviter les températures de traitement élevées dans la mesure du possible. Cela rendra non seulement diverses extractions plus économiques, mais réduira également l’empreinte environnementale du traitement de cet ingrédient, car moins d’énergie est nécessaire.

L’Europe devrait être l’une des principales régions au cours de la période de prévision pour cette industrie. L’Union européenne est également l’une des régions dominantes pour la production de lactose. On estime qu’environ 40 % des WPC 50-89 produits dans l’UE ont des concentrations de protéines inférieures à 80 %. De plus, la production de poudre de lactosérum déminéralisé (DWP) a fortement augmenté dans la région, dont l’Union européenne fournit plus de 75 % dans le monde. La croissance de la production de ces ingrédients a été largement tirée par la demande en Europe, principalement par le secteur des préparations pour nourrissons, en particulier le DWP 90 qui est utilisé dans ces produits. D’autre part, la production de WPC bas de gamme est plutôt stagnante d’un point de vue mondial. Une nouvelle production démarre dans les régions de transformation émergentes,

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Aujourd’hui, la plupart des gens sont touchés par le diabète de type 2, et c’est l’un des problèmes de santé croissants dans le monde. C’est une préoccupation majeure pour les adolescents et les enfants. Des pratiques nutritionnelles saines et saines peuvent jouer un rôle dans l’aide et la gestion du diabète de type 2. Dans ce cas, la protéine de lactosérum est la protéine biologique, de haute qualité et de valeur élevée, qui est un bon choix pour les personnes atteintes de diabète. La protéine de lactosérum aide à contrôler la glycémie et offre également des avantages supplémentaires pour la gestion du poids qui préoccupent les diabétiques de type 2

L’approvisionnement en lactosérum est principalement tiré par la production de fromage, qui représente environ 95 % du lactosérum liquide mondial et devrait augmenter d’environ 10 %. 2% par an. Les 5% restants de la production de lactosérum proviennent de la production de caséine, qui est plutôt stagnante. Cependant, la demande d’ingrédients de lactosérum a augmenté beaucoup plus rapidement, à env. 4 à 5 % en moyenne sur tous les ingrédients de lactosérum et de lactose, tandis que les ingrédients les plus dynamiques ont augmenté d’environ 10 % par an. Les marchés nutritionnels tels que la nutrition infantile, la nutrition sportive, la nutrition clinique/médicale et les marchés de produits de base tels que l’alimentation humaine et animale, sont à l’origine de ce développement.

Les principaux participants comprennent Hilmar Cheese Company, Davisco Food International Inc., Saputo Inc., Maple Island Inc., Alpavit, Milkaut SA, Wheyco GmBH, Fonterra Corporative Group Ltd., Glanbia et Milk Specialties Global, entre autres.

Pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des protéines de lactosérum en fonction du type, de la forme, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Type (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Concentré de protéines de lactosérum Concentré de protéines de lactosérum 35 (WPC 35) Concentré de protéines de lactosérum 50-79 (WPC 50-79) Concentré de protéines de lactosérum 80 (WPC 80)

Isolat de protéine de lactosérum

Protéine de lactosérum hydrolysée

Protéine de lactosérum déminéralisée

Formulaire (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Sécher

Liquide

Canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hors ligne Hypermarchés et Supermarchés Drugstores et pharmacies Magasins spécialisés

En ligne

Application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Aliments et boissons Les préparations pour nourrissons Les produits laitiers Produits de confiserie et de boulangerie Des surgelés Breuvages Autres

Produits nutritionnels Compléments alimentaires Nutrition sportive Autres

Soins personnels

Médicaments

Demandes de flux

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

