Aperçu du marché des produits effervescents, taille, part, croissance, tendances clés à jour 2030

Un centre sur les soins préventifs, le lancement de compléments alimentaires et de produits effervescents et l’utilisation croissante d’aliments fonctionnels pour accompagner complètement un niveau de vie plus sain indiquent tous de grandes perspectives pour le marché des produits effervescents. Le marché mondial des produits effervescents devrait connaître un TCAC de XX % et devrait dépasser une estimation du marché de XX milliards de dollars américains vers la fin de la période d’évaluation 2030.

Sur le plan régional, le marché régional nord-américain devrait dominer le marché mondial en raison de facteurs tels que la sensibilisation, la facilité d’accès, les politiques de remboursement prometteuses et l’abordabilité. L’Amérique du Nord devrait atteindre plus de XX milliards de dollars américains de la valeur marchande d’ici la fin de la période de prévision. Le marché APAC devrait se développer à XX % tout au long de ladite période de huit ans en raison de l’évolution rapide des économies, de la structure démographique de la région et de meilleures installations de soins de santé. L’augmentation du coût des soins de santé dans les économies en plein essor des régions MEA et APAC a stimulé l’exigence d’un traitement médical de haute qualité. Les coûts de santé publique, comme un pourcentage global du PIB, augmentent chaque année, ce qui avantagerait indéniablement la catégorie des produits pharmaceutiques sur le marché des produits effervescents.

Sur la base de la forme du produit, le marché mondial est segmenté en granulés, comprimés et poudres. Le marché mondial détient la majorité des parts d’environ 3/4 devrait rester rémunérateur sur le marché global. Sur la base du type de produit, le marché mondial est segmenté en produits dentaires, probiotiques, produits pharmaceutiques, vitamines et compléments alimentaires, électrolytes et suppléments énergisants et aliments fonctionnels. Parmi ces types de produits, les produits pharmaceutiques devraient détenir une part de marché plus importante que les produits dentaires et les aliments fonctionnels. Ce segment est sur le point d’afficher un TCAC de XX % basé sur la valeur au cours de la période 2022-2030.

En termes de canal de distribution, le marché mondial est classé en canaux de commercialisation à plusieurs niveaux, pharmacie, hypermarchés et supermarchés, commerce électronique et pharmacie. Les canaux de pharmacie devraient être le segment le plus productif par canal de distribution sur le marché puisque les comprimés effervescents devraient détenir la majorité des parts de marché. Le marché global du segment de la pharmacie devrait détenir une part de marché d’environ 2/5 et devrait atteindre près de XX milliards de dollars américains d’ici la fin de 2030.

Quelques-unes des principales sociétés opérant sur le marché mondial des produits effervescents sont, Nutrilo GmbH, Nuun & Company Inc., Amerilab Technologies Inc., GlaxoSmithKline, Bayer AG, Herbalife International of America, Bristol-Myers Squibb Co (UPSA Laboratories), Iceberg Labs, Prestige Brands, Hermes Arzneimittel GmbH, US Pharma Lab Inc., Pyramid Pharmaceuticals, DMK Group (Sanotact GmbH), Laboratoires SMB, Tower Laboratories, MarlynNutraceuticals, Paragon Labs USA, Brim Technologies, Nomax Inc., JW Nutritional, Reckitt Benckiser Groupe Plc. entre autres