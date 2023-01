Aperçu du marché des plates-formes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, taille, part, croissance, perspectives clés à jour et prévisions – 2033

Aperçu du marché des plates-formes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, taille, part, croissance, perspectives clés à jour et prévisions – 2033

Le marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 21 % au cours de la période de prévision.

Les plateformes d’apprentissage en ligne ont connu une adoption exponentielle par les secteurs de l’éducation et des entreprises au cours des trois à cinq dernières années. Par exemple, selon EdSurge Inc., les investissements dans le secteur américain des technologies de l’éducation ont atteint 1,6 milliard USD en 2019. Les écoles et les entreprises adoptent des outils d’apprentissage en ligne pour améliorer l’engagement et l’expérience d’apprentissage des étudiants et des employés. Les fournisseurs de services utilisent cette opportunité et élargissent leurs produits et services EdTech.

Les établissements universitaires contribuent à la croissance de l’éducation en ligne en augmentant l’efficacité de l’apprentissage animé et en permettant une plus grande flexibilité dans l’apprentissage. Les étudiants adoptent l’éducation en ligne en raison d’un manque de personnel qualifié dans diverses écoles et collèges des pays en développement. Un autre moteur majeur de la croissance de l’industrie est le soutien et le financement du gouvernement. L’utilisation de l’enseignement en ligne a augmenté pendant la pandémie de covid-19. En conséquence, de nombreuses écoles, centres de coaching et collèges ont commencé à utiliser l’éducation en ligne.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.regionalresearchreports.com/request-sample/online-teaching-and-learning-platforms-market/ICT-1751

Segmentation globale du marché des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne :

Marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, par type

Académique

Entreprise

Marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, par technologie

Apprentissage en ligne mobile

Apprentissage système de gestion

Outil de simulation d’applications

Apprentissage en ligne rapide

Podcasts

Salle de classe virtuelle

Marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, par fournisseur

Fournisseur de services

Fournisseur de contenu

Marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, par utilisation finale

Établissements d’enseignement supérieur

Écoles K-12

Autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part des plateformes mondiales d’enseignement et d’apprentissage en ligne. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne :

SINOEV

UQM Technologies

BorgWarner Aisin Seiki

Continental

Schaeffler

Shanghai Edrive

Infineon

Robert Bosch

Transmissions efficaces

Siemens

Rapport d’achat direct : https://www.regionalresearchreports.com/buy-now/online-teaching-and-learning-platforms-market/ICT-1751?opt=2950

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne examine les aspects macroéconomiques ainsi que l’attractivité du marché de chaque secteur. La recherche contiendra une analyse qualitative et quantitative complète des perspectives sectorielles/régionales, ainsi que la présence des acteurs du marché dans chaque segment et région/pays. Les entrées sont incluses dans les informations du rapport.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.regionalresearchreports.com/table-of-content/online-teaching-and-learning-platforms-market/ICT-1751

Le rapport sur le marché mondial des plateformes d’enseignement et d’apprentissage en ligne couvre une analyse complète sur: