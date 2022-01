Aperçu du marché des pales de ventilateur de moteur aéronautique en Europe, segmentation géographique, taille et part de l’industrie, analyse complète jusqu’en 2027

Le marché des aubes de soufflante de moteur d’avion en Europe était évalué à 2 079,6 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 3 379,2 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2027. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent les perspectives de croissance positives de l’industrie aéronautique européenne et le nombre croissant de passagers aériens dans la région. Cependant, la grande complexité de la conception et du développement des pales de ventilateur peut entraver la croissance du marché. De plus, la demande croissante de transporteurs low-cost et ultra-low-cost et les investissements croissants dans les aubes de soufflante en matériau composite sont les facteurs offrant des opportunités de croissance aux fabricants d’aubes de soufflante pour moteurs d’avions.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché européen des pales de ventilateur de moteur aérodynamique@: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00011465

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Chaheng Precision Co. Ltd.

GE Aviation

GKN Aerospace Services Limited

Société IHI

MTU Aero Engines SA

Pratt & Whitney

Rolls-Royce Holdings plc

Safran S.A.

L’industrie européenne de la fabrication de moteurs d’avion connaît une croissance substantielle en raison de la demande croissante d’avions de passagers, de fret et militaires. Le transport aérien, en particulier par avion, est le mode de transport préféré en Europe pour les voyages nationaux et internationaux, et cette tendance au transport aérien a entraîné une croissance significative du trafic aérien de passagers dans la région. De plus, la présence d’avionneurs de premier plan dans la région permet également de répondre aux besoins croissants des clients en matière de transport aérien. De plus, les initiatives de l’Union européenne en faveur de l’autonomie de la fabrication de défense devraient stimuler la croissance du marché des pales de ventilateur de moteur d’avion dans la région.

Segmentation du marché des pales de ventilateur de moteur aéronautique en Europe

Par type de moteur

Moteur aérodynamique à turboréacteur

Turbopropulseur d’avion

Turboréacteur Aéromoteur

Par type de matériel

Alliages de titane

Alliages d’aluminium

Acier

Matériaux composites

Par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

More about segmentation

Achetez une copie du rapport d’étude de marché Europe Aeroengine Fan Blades@: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00011465

Principales caractéristiques du rapport sur le marché Europe Aeroengine Fan Blades:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des pales de ventilateur de moteur aéronautique.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des pales de ventilateur de moteur aéronautique, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen, associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/