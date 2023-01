Aperçu du marché des noix en Europe , impact sur la croissance et demande par régions

‘ Marché européen des noix ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Europe Nuts présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les noix d’Europe. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Europe Nuts aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des noix était évalué à 28179,84 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 47968,92 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Une noix est composée de deux parties : une coque dure non comestible et une graine comestible . Les noix sont des noyaux huileux trouvés dans la coque du fruit qui sont utilisés dans une variété de produits alimentaires à travers le monde. Les noix et les graines sont riches en graisses saines, en protéines, en fibres, en minéraux et en vitamines. Ils contrôlent également le poids corporel car leurs graisses ne sont pas complètement absorbées par le corps, ils contrôlent également l’apport alimentaire et la dépense énergétique.

Portée du rapport et segmentation du marché

Augmentation de la population, augmentation du revenu disponible et augmentation de la demande de sous-produits végétaux

Une augmentation des activités de recherche et développement de marché, ainsi que des avancées technologiques et la modernisation des techniques de production

Dynamique du marché des noix en Europe

Conducteurs

Adoption croissante de la consommation d’aliments sains et de régimes paléo

Les tendances alimentaires végétaliennes croissantes, les régimes paléo et d’autres habitudes alimentaires saines sont des facteurs importants qui influencent la croissance rapide du marché européen des noix. Les noix jouent un rôle important dans ces régimes car elles sont riches en protéines, ainsi qu’en graisses et en glucides sains. En conséquence, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des noix pour la santé a stimulé le marché européen ces dernières années. Ces derniers temps, la préférence de la jeune génération pour les produits biologiques et naturels a entraîné une cible d’audience plus large pour les fabricants de noix.

Demande croissante des diverses industries d’utilisateurs finaux

Les noix sont utilisées dans une variété d’applications par divers utilisateurs finaux, et elles gagnent également en popularité dans les cuisines. La consommation actuelle de noix et de graines a de nombreux effets positifs sur la santé humaine, comme la réduction du cholestérol sanguin, la prévention du diabète et des calculs biliaires chez les hommes et les femmes, et certaines autres applications médicales. En dehors de cela, de nombreux acteurs clés considèrent les cosmétiques comme un ingrédient important. De nombreux produits comestibles peuvent être fabriqués à partir de noix comestibles, notamment les pâtes à tartiner aux noix, les sauces et les vinaigrettes, les inclusions et garnitures laitières, les barres énergétiques, les garnitures et barres de confiserie, les garnitures et inclusions de boulangerie, les aliments pour nourrissons et enfants, etc.

Occasion

L’augmentation des règles favorables et du scénario réglementaire est le principal moteur de l’escalade de la croissance du marché ; De plus, l’augmentation de la population, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation de la demande de sous-produits végétaux sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des noix, entre autres. En outre, une augmentation des activités de recherche et de développement de marché, ainsi que des avancées technologiques et la modernisation des techniques de production, créeront de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché des noix au cours de la période de prévision.

Contraintes

Cependant, l’indisponibilité de matières premières suffisantes et la volatilité des prix des extraits de plantes sont les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché des noix au cours de la période de prévision. Les menaces potentielles affectant la croissance du marché des noix au cours de la période de prévision comprennent les réactions allergiques potentiellement mortelles et les effets secondaires notables sur la santé humaine, tels que les effets laxatifs, qui pourraient entraîner des diarrhées et des malaises abdominaux.

Ce rapport sur le marché des noix fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des noix, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En 2020, Seeberger a ajouté à sa gamme existante de collations aux noix biologiques des amandes grillées, des noix du Brésil, des noix et des noix de cajou grillées non salées à sa gamme de produits BIO.

Takis a introduit trois nouvelles saveurs Takis Hot Nuts en 2020 : Fuego, Flare et Smokin’ Lime. L’intensité épicée distinctive de Takis est ajoutée à chaque bouchée remplie d’arachides en utilisant la technologie du double croquant, offrant aux clients de nouvelles options de collation.

Les planteurs de noix Pop & Pour ont été introduits par Kraft-Heinz en 2020, permettant aux collations de s’ouvrir, de verser, de consommer et de répéter. L’entreprise avait l’intention de créer un magasin de collations qui s’adapterait au style de vie trépidant des consommateurs.

Rapport sur le marché des principaux acteurs clés du marché européen des noix:

Cargill Incorporated (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Dupont (États-Unis)

Evonik (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Ajinomoto Co., Inc. (Japon)

Novozymes (Danemark)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

FORT (Espagne)

Nutreco (Netherlands)

Kemin Industries Inc. (US)

Adisseo (France)

Alltech (US)

Palital Feed Additives B.V. (Netherlands)

Europe Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italy)

Bentoli (US)

NUQO Feed Additives (France)

Novus International (US)

Market Segmentation:

The nuts market is segmented on the basis of category, type, coating type, form, end user and distribution channel. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Category

Conventional

Organic

Type

Almonds

Brazil Nuts

Cashews

Chestnuts

Hazelnuts

Hickory Nuts

Macadamia Nuts

Pecans

Pine Nuts

Pistachios

Walnuts

Peanuts

Others

Coating type

Coated

Uncoated

Form

Whole

Diced/Cut

Roasted

Granular

End users

Household/Retail

Food Service Sector

Café

Catering

Others

Distribution channel

Store based retailers

Non store retailers

Europe Nuts Market Regional Analysis/Insights

The nuts market is analysed and market size insights and trends are provided by country, category, type, coating type, form, end user and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the nuts market report are Germany, France, Spain, Turkey, U.K., Netherlands, Russia, Switzerland, Poland, Belgium, Denmark, Italy, and the Rest of Europe

Due to the widespread consumption of bakery products in Europe, Germany has occupied the largest market share, resulting in many bakery industry demands for nuts in order to offer high-quality bakery goods in the market.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Europe brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key questions answered in the report:

What will the market development pace of the Europe Nuts market?

What are the key factors driving the Europe Nuts market?

Who are the key manufacturers in the market space?

What are the market openings, market hazard and market outline of the market?

What are sales, revenue, and price analysis of top manufacturers of Europe Nuts market?

Who are the distributors, traders, and dealers of Europe Nuts market?

What are the Europe Nuts market opportunities and threats faced by the vendors in the Europe Nuts industries?

What are deals, income, and value examination by types and utilizations of the market?

What are deals, income, and value examination by areas of enterprises?

