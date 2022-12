Aperçu du marché des médicaments d’immunothérapie, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

De grandes quantités de données et d’informations couvertes par le rapport d’étude de marché sur les médicaments d’immunothérapie de classe mondiale ont été recueillies à partir de plusieurs sources fiables telles que des magazines, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels d’entreprise et des fusions. Ce rapport de marché fonctionne sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport de marché le plus fin et de premier ordre. Le rapport utilise une méthodologie de recherche exceptionnelle qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Estimation des valeurs CAGR en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse qui se produit sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Les informations fournies dans le rapport d’analyse du marché des médicaments d’immunothérapie sont basées sur l’analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer avec assurance.

Le segment des «anticorps monoclonaux» de type médicament détient la plus grande part du marché des médicaments d’immunothérapie en raison de sa haute spécificité et de ses effets indésirables moindres, ainsi que de l’accent accru mis sur les thérapies personnalisées, les activités de l’industrie et l’augmentation de la prévalence et du groupe de patients atteints de maladies cibles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des médicaments d’immunothérapie était évalué à 181,75 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 434,18 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les médicaments d’immunothérapie sont utilisés pour stimuler ou diminuer le système immunitaire de l’organisme. Ils sont principalement utilisés pour traiter le cancer et fonctionnent en stimulant le système immunitaire de l’organisme et en déclenchant une réponse immunitaire qui aide à la génération d’anticorps. Les anticorps créés en réponse à un antigène tuent les cellules malignes ou tumorales.

Le pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1 fabriqué par Merck & Co., Inc., occupe une solide avance parmi les principaux acteurs du marché des médicaments d’immunothérapie. Selon une étude publiée dans l’International Journal of General Medicine en 2018, la mortalité due à de nombreuses maladies non transmissibles (MNT) ou maladies chroniques continue d’augmenter dans le monde, avec un impact disproportionnellement plus élevé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (LMI). , les maladies chroniques représentant près de 75 % des décès dans le monde.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments en vente libre (OTC) sont Abbott (États-Unis):



PerkinElmer Inc. (États-Unis)

(NOUS)

QIAGEN (Allemagne)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Novartis SA (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Sanofi (France)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Amgen Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Takeda Pharmaceutical Company Limited. (Japon)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Lupin Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Lily (États-Unis)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Medtronic (États-Unis)

Bayer AG (Allemagne) et Boehringer

Étendue du marché mondial des médicaments d’immunothérapie et taille du marché

Le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en fonction du type de médicament, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de drogue

des anticorps monoclonaux

Vaccins adultes

Inhibiteurs de points de contrôle

Interférons alpha et bêta

interleukines

autres médicaments

En fonction du type de médicament, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins pour adultes, inhibiteurs de points de contrôle, interférons alpha et bêta, interleukines et autres médicaments. Les vaccins pour adultes se subdivisent en vaccins préventifs et en vaccins thérapeutiques. Les interleukines sont sous-segmentées dans l’immunothérapie non spécifique et la thérapie cellulaire adaptative.

Zone de thérapie

Un cancer

Maladies auto-immunes et inflammatoires

Maladies infectieuses

Autres domaines de la thérapie

Dans le domaine de la thérapie de base, le marché des médicaments d’immunothérapie est segmenté en cancer, maladies auto-immunes et inflammatoires, maladies infectieuses et autres domaines thérapeutiques.

Utilisateur final

hôpitaux

cliniques

Autres utilisateurs finaux

Réponses aux questions clés de cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des médicaments d’immunothérapie faisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation du TCAC et de la croissance annuelle ?

4) What geographical region currently has the best demand for products/services?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants nouveaux et établis sur le marché des medicaments d’immunothérapie?

6) Analysis of the risk side related to service providers?

7) How will the factors that drive the demand for immunotherapy drugs influence the coming years?

8) What is the impact analysis of various factors on the growth of the global Immunotherapy Drugs market?

9) What strategies of the big players help them gain share in the mature market?

10) How is technology and customer-focused innovation driving a big change in the immunotherapy drug market?

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India, Southeast Asia, and Rest of APAC)

South America (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Rest of countries, etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Turkey, Nigeria, South Africa, Rest of MEA

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunotherapy-drugs-market

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quels sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial des médicaments d’immunothérapie? Quelle est votre situation d’exploitation (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des médicaments d’immunothérapie auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des médicaments d’immunothérapie?

Quel utilisateur final/application ou type de produit pourrait rechercher des perspectives de croissance incrémentielle ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle ciblée approach et quelles limites freinent le marché des médicaments d’immunothérapie?

What are the different channels of sales, marketing and distribution in the world industry?

