Aperçu du marché des logiciels et services de soins de santé mentale avec analyse détaillée, paysage concurrentiel, prévisions jusqu’en 2028

Le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 5,12 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 11,12 % dans les prévisions susmentionnées. période. L’adoption croissante de logiciels de gestion par les prestataires de soins de santé pour un meilleur traitement des soins de santé devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé mentale sont Cerner Corporation, Core Solutions, Inc., EMIS Health, Epic Systems Corporation, Meditab., Holmusk, Netsmart Technologies, Inc., Qualifacts Systems, Inc., WELLIGENT, INC., BestNotes, Credible, Valant Inc., Advanced Data Systems., AdvancedMD, Inc., Kareo, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Une sensibilisation accrue à la gestion de la toxicomanie stimulera la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels qu’une politique de remboursement favorable, l’augmentation des conditions de stress dans le monde, l’amélioration des réformes de la santé et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour améliorer l’utilisation du logiciel devraient améliorer le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La pénurie de cliniciens qualifiés, la moindre sensibilisation aux problèmes de santé mentale et les problèmes croissants de confidentialité des données devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Ce rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé mentale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels et services de soins de santé mentale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels et services de soins de santé mentale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des logiciels et services de soins de santé mentale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des logiciels et services de soins de santé mentale

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels et services de soins de santé mentale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale.

Portée du marché mondial des logiciels et services de soins de santé mentale et taille du marché

Le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale est segmenté en fonction des composants, du mode de livraison, de la fonction et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale est segmenté en logiciels et services de soutien. Le segment des logiciels est en outre divisé en intégré et autonome.

Le segment des modes de prestation du marché des logiciels et des services de soins de santé mentale est divisé en propriété et abonnement.

Sur la base de la fonction, le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale est divisé en clinique, administratif et financier. Le segment clinique est divisé en EHR, aide à la décision clinique, plans de soins, e-prescription et télésanté . Le segment administratif est en outre divisé en planification des patients / clients, gestion des documents, gestion des cas, gestion des effectifs et intelligence d’affaires. Le segment financier est en outre divisé en gestion du cycle de revenus, gestion des soins, grand livre général et paie.

Le segment des utilisateurs finaux est divisé en fournisseurs, payeurs et patients.

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels et des services de soins de santé mentale

Le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par composant, mode de livraison, fonction et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé mentale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels et des services de soins de santé mentale au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, tandis que l’Asie-Pacifique devrait détenir le plus grand TCAC du marché en raison de l’augmentation de la population vieillissante et de l’intégration de nouveaux codes d’intégration de la santé comportementale dans la région.

