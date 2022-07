Aperçu du marché des logiciels de simulation médicale / médicale par segments, produits, entreprises, régions, statistiques, applications, aperçu et prévisions de l’industrie

Le rapport d’activité du marché mondial des logiciels de simulation médicale / médicale fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de simulation médicale/santé, qui s’élevait à 1,7 milliard USD en 2021, atteindrait 5,16 milliards USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 14,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Définition du marché

La simulation médicale, ou plus largement la simulation des soins de santé, est un sous-ensemble de la simulation qui est utilisé dans l’enseignement et la formation médicale dans une variété d’industries. Les simulations peuvent avoir lieu dans une salle de classe, dans un environnement situationnel ou dans un lieu dédié à l’exercice de simulation. Il peut inclure des patients artificiels, humains ou une combinaison de patients artificiels et humains, des documents éducatifs avec des animations simulées complètes, une évaluation des victimes dans des circonstances de sécurité intérieure et de guerre, une intervention d’urgence et des services de santé virtuels de soutien avec simulation holographique.

Dynamique du marché des logiciels de simulation médicale/santé

Conducteurs

Accès limité aux patients pendant la formation médicale

Les simulateurs médicaux se sont taillé une place de choix dans l’enseignement médical dans le monde entier, car ils imitent les traits humains. En raison de l’accès limité aux patients et de la nécessité de maintenir la sécurité des patients tout au long de la formation, la simulation est de plus en plus utilisée dans les programmes de formation professionnelle et l’apprentissage traditionnel. Les étudiants peuvent utiliser la simulation pour perfectionner leurs capacités de pensée clinique et critique en vue de se préparer à des situations à haut risque. Par rapport à la pré-éducation ou à la simulation seule, la pré-éducation avec simulation améliore considérablement les connaissances des étudiants, la confiance dans la performance, la capacité dans la pratique infirmière et la satisfaction à l’égard des techniques d’apprentissage. Les branches militaires du monde entier modifient leurs modèles de formation et d’éducation. Ainsi, en médecine,

Améliorer la formation qualifiée des travailleurs de la santé

Les mesures gouvernementales et non gouvernementales visant à améliorer la formation qualifiée des travailleurs de la santé contribuent à la croissance du marché. Le fonds de bourses commémoratives Bob Waters, par exemple, a été créé par le conseil de l’Initiative avancée en simulation médicale (AIMS) et SSH pour aider chaque année les étudiants en simulation de soins de santé en offrant des incitations et des subventions. En revanche, les acteurs du marché devraient bénéficier des améliorations techniques dans le domaine médical, de la recherche dans l’industrie et d’une augmentation du nombre d’acteurs du marché proposant des solutions créatives.

Opportunités

Pénurie de personnel soignant

La principale cause du nombre croissant de décès évitables dans le monde est la pénurie de prestataires de soins de santé compétents. Selon un article publié par l’Association of American Medical Colleges (AAMC) en juin 2021, la demande croissante de médecins aux États-Unis dépasserait l’offre, entraînant une pénurie de 37,80 à 124 000 médecins d’ici 2034. Le secteur de la santé connaît un manque important de personnel de santé en raison de la pandémie de COVID en cours. Les médecins et les infirmières sont des travailleurs de première ligne, mais ils sont plus vulnérables à l’infection par le COIVD-19. De nombreuses écoles d’infirmières à travers le monde utilisent la technologie de manière novatrice pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage. En conséquence, les utilisateurs finaux adoptent de plus en plus des solutions de simulation médicale,

Contraintes/Défis

Disponibilité limitée des fonds

En raison du coût élevé des simulateurs haute fidélité et des environnements virtuels, la construction d’environnements d’apprentissage simulés et de programmes de simulation nécessite d’importants apports en capital. Les centres de formation par simulation médicale dépendent dans la majorité des cas de financements publics et privés. Les progrès rapides de la technologie médicale, la diminution du remboursement des services cliniques, l’augmentation des salaires des professionnels de la santé et la réduction des paiements fédéraux GME ont tous contribué à une diminution du financement du gouvernement et des instituts privés au cours des dernières années.

Ce rapport sur le marché des logiciels de simulation médicale / médicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de simulation médicale/santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des logiciels de simulation médicale et de santé

Le marché des logiciels de simulation médicale/santé est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Marché mondial des soins de santé / simulation médicale, par produit et service

Modèles anatomiques de simulation médicale

Simulateurs de patients

Simulateurs haute fidélité

Simulateurs moyenne fidélité

Simulateurs basse fidélité

Formateur de tâches

Simulateurs chirurgicaux interventionnels

Simulateurs chirurgicaux laparoscopiques

Simulateurs de gynécologie

Simulateurs cardiovasculaires

Simulateurs orthopédiques

Simulateurs chirurgicaux de la colonne vertébrale

Autres simulateurs interventionnels/chirurgicaux

Simulateurs endovasculaires

Simulateurs d’échographie

Simulateurs dentaires

Simulateurs oculaires

Simulation Web

Logiciel de simulation médicale

Logiciel d’enregistrement des performances

Tuteurs virtuels

Services de formation par simulation

Formation basée sur le fournisseur

Sociétés d’éducation

Services de conseil personnalisés

Marché mondial de la santé/simulation médicale, par utilisateur final

Instituts universitaires

Hôpitaux

Organisations militaires

Autres utilisateurs finaux

Analyse/aperçus régionaux du marché des logiciels de simulation médicale et de santé

Le marché des logiciels de simulation médicale/santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de simulation médicale / médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de simulation médicale/santé sont :

CAE inc. (Canada)

Laerdal Medical (Norvège)

3D Systems Inc. (États-Unis)

Gaumard Scientific (États-Unis)

Membres et choses LTD. (NOUS)

Sciences chirurgicales (Suède)

Kyoto Kagaku Co. Ltd. (Japon)

Menthe (Suède)

Ultrasons intelligents (Royaume-Uni)

Simulab Corporation (États-Unis)

Simulaids (États-Unis)

Expérience opérationnelle, Inc. (États-Unis)

Cardionics Inc. (États-Unis)

VirtaMed AG (Suisse)

IngMar Medical (États-Unis)

Altay Scientific (Italie)

Medical-X (Pays-Bas)

KaVo Dental (Allemagne)

Simendo (Pays-Bas)

VRMagic Holding AG (Allemagne)

Symgery (Canada)

Simulation VRC (France)

Synaptive Medical (Canada)

Inovus Medical (Royaume-Uni)

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pouvons-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des actifs, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.