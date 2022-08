Aperçu du marché des logiciels de l’association des propriétaires, tendances, croissance, demande, analyse des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des logiciels de l’association des propriétaires fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les grandes entreprises mondiales de premier plan fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, les ventes, le chiffre d’affaires, la part de marché et les coordonnées. Enfin, la commercialisation et la faisabilité de nouveaux projets d’investissement sont évaluées et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

Le logiciel de l’association des copropriétaires est utilisé pour gérer et maintenir la paix dans le quartier. L’objectif général de ce logiciel est de maintenir une meilleure qualité de vie entre les locataires et les propriétaires, créant des opportunités lucratives pour le marché des logiciels d’association de propriétaires au cours de la période de prévision.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012292/

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’adoption croissante d’appareils intelligents ainsi que la sensibilisation croissante des masses stimulent la croissance du marché des logiciels d’association de propriétaires. Cependant, le coût de maintenance élevé des logiciels d’association de propriétaires et les défis associés à la précision peuvent freiner la croissance du marché des logiciels d’association de propriétaires. En outre, l’objectif croissant d’améliorer la qualité de vie devrait créer des opportunités de marché pour le marché des logiciels d’association de propriétaires au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

AppFolio

Bitrix24

Centrale de contrôle des copropriétés

LandlordTracks

Payer HOA

Rentec Direct

SHIFT Innovations de niveau supérieur

Logiciel TOPS

Abricot sauvage

Systèmes Yardi

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels d’association de propriétaires est segmenté en fonction du type et des applications. Sur la base du type, le marché est segmenté en type de base (US$ 40-90 utilisateur/mois) et standard (US$ 90-350 utilisateur/mois). De même, en fonction de l’application, le marché est segmenté en association professionnelle, association de propriétaires, association juridique, association de bibliothèques, associations d’enseignants, associations de santé publique et autres.

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché des logiciels de l’association des propriétaires Marché des logiciels de l’association des propriétaires – Dynamique clé du marché Marché des logiciels de l’association des propriétaires – Analyse du marché mondial Homeowners Association Software Market – Revenue And Forecasts To 2028 – Source Homeowners Association Software Market – Revenue And Forecasts To 2028 – Nature Homeowners Association Software Market – Revenue And Forecasts To 2028 – Format Homeowners Association Software Market – Revenue And Forecasts To 2028 – Packaging Homeowners Association Software Market – Revenue And Forecasts To 2028 – Distribution Channel Homeowners Association Software Market Revenue And Forecasts To 2028- Geographical Analysis Industry Landscape Homeowners Association Software Market, Key Company Profiles Appendix

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

Immediate delivery of our off-the-shelf reports and prebooking of upcoming studies, through flexible and convenient payment methods – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012292/

About Us:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876