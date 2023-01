Aperçu du marché des lingettes désinfectantes, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché des lingettes désinfectantes était évalué à 4,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,56 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,04% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des perspectives du marché, telles que le marché valeur, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse import / export, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et les avancées technologiques.

Les lingettes désinfectantes sont également connues sous le nom de lingettes antivirales et antibactériennes car elles peuvent tuer les virus et les bactéries sur les surfaces dures. Les lingettes désinfectantes sont constituées principalement de matières textiles, y compris, mais sans s’y limiter, des fibres thermoplastiques (polyéthylène et polypropylène téréphtalate) et des fibres cellulosiques (viscose, coton, pâte de bois, lyocell). Les lingettes désinfectantes seront normalement efficaces jusqu’à deux ans après la date de fabrication, généralement indiquée sur l’étiquette.

Les lingettes désinfectantes détruisent les champignons, les bactéries et les virus en moins de 10 minutes et empêchent la surface de former de nouvelles bactéries. Ils mettent plus de temps que les autres à agir, mais c’est le seul moyen de s’assurer que toutes sortes de germes sont tués. En 2017, el Instituto de Resistencia Antimicrobiana y Control de Infecciones de EE. UU. concluyó que las toallitas muestran la mayor reducción de ATP en las superficies, porque las toallitas ya están empapadas con la proporción correcta de ingredientes activos y el desinfectante funciona de manera plus efficace. Les lingettes désinfectantes sont principalement préférées dans le secteur de la santé car une certitude à 100% est requise lorsqu’il s’agit de virus et de champignons trop irréversibles ou inactifs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lingettes désinfectantes sont :

dr. Deppe GmbH (Allemagne)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Groupe Codi (Pays-Bas)

Dreumex (Pays-Bas)

RCP Ranstadt GmbH (Allemagne)

The Hygiene Company (Royaume-Uni)

Uniwipe Europe Ltd (Royaume-Uni)

KCWW (États-Unis), Ecolab (États-Unis)

CleanWell, LLC. (NOUS)

Septième génération Inc (États-Unis)

Claire Manufacturing Company (États-Unis)

Laboratoires Parker (États-Unis)

GOJO Industries, Inc. (États-Unis)

Stepan Company (États-Unis)

Whiteley (États-Unis)

Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

Jainam Invamed Private Limited (Inde)

Les points clés du marché mondial de Lingettes désinfectantes amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des lingettes désinfectantes.

Guidez les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des lingettes désinfectantes et proposez des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché Lingettes désinfectantes.

Analyse régionale du marché Lingettes désinfectantes:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des lingettes désinfectantes détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Quelle est la faisabilité du marché des lingettes désinfectantes pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs qui influenceront la demande de lingettes désinfectantes dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Lingettes désinfectantes? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

