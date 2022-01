Aperçu du marché des instruments de chirurgie dentaire en Europe par croissance, tendances émergentes et prévisions d’ici 2027

Le marché européen des instruments de chirurgie dentaire devrait atteindre 2 949,64 millions de dollars américains en 2027 contre 1 958,04 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 6,0 % de 2019 à 2027.

La croissance du marché des instruments de chirurgie dentaire est tirée par des facteurs tels qu’une incidence croissante des maladies dentaires. Cependant, le marché est susceptible d’être impacté en raison du coût élevé de l’équipement et de l’installation dans la région.

Les maladies parodontales, les blessures, la carie dentaire et les accidents sont parmi les principales causes de perte de dents. L’incidence des affections dentaires et buccales telles que l’infection du canal dentaire, la bouche sèche, la perte de dents, les caries et les traumatismes dentaires augmente dans le monde entier. Les maladies parodontales, les blessures, la carie dentaire et les accidents comptent également parmi les principales causes de perte de dents. Selon la plateforme pour une meilleure santé bucco-dentaire en Europe, plus de 50 % de la population européenne totale souffre d’un type de parodontite. Et plus de 10 % d’entre eux souffrent d’une autre maladie, la prévalence atteignant 70 à 85 % de la population âgée de 60 à 65 ans.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des instruments de chirurgie dentaire @: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00008901

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Danaher, Dentsply Sirona, 3M, Integra Life Sciences Corporation, COLTENE Group , BIOLASE, Inc., NSK, A-dec Inc., Brasseler USA, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

L’Espagne devrait dominer le marché des instruments de chirurgie dentaire dans la région en raison du développement du tourisme dentaire dans divers pays et devrait connaître une croissance rapide grâce à des pratiques chirurgicales de haute qualité à bas prix par rapport aux pays développés. De plus, coût élevé de l’équipement et de l’installation dans la région. Par conséquent, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, la croissance du marché dans le pays devrait contribuer à la plus grande part de la région Europe au cours de la période de prévision.

Notre exemple de rapport contient une brève introduction du rapport de recherche, la table des matières, la liste des tableaux et des figures, le paysage concurrentiel et la segmentation géographique, l’innovation et les développements futurs basés sur la méthodologie de recherche

Les rapports couvrent les développements clés du marché des instruments de chirurgie dentaire en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Achetez une copie du rapport d’étude de marché sur les instruments de chirurgie dentaire en Europe@: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00008901

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des instruments de chirurgie dentaire:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des instruments de chirurgie dentaire.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des instruments de chirurgie dentaire, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/

More about professionnels