Aperçu du marché des hôpitaux intelligents d’Amérique latine 2022, demande, nouvelles opportunités et analyse SWOT d’ici 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché des hôpitaux intelligents en Amérique latine. Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

En Amérique latine, en raison de l’adoption de technologies, le marché devrait croître. Avec l’aide de partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie, le marché devrait se développer. Les taux d’utilisation d’Internet et des smartphones ont beaucoup augmenté pour accepter la perturbation des services médicaux numériques.

Le marché des hôpitaux intelligents en Amérique latine devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif de 15,40 % et atteindre une taille de marché de 0,80 milliard USD d’ici 2023.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/latin-america-smart-hospital-market/QI042

Les appareils portables, les applications de santé mobile (mHealth) et la connectivité sans fil sont déjà entrés sur le marché et il est donc plus facile pour les entreprises d’entrer sur le marché en Amérique latine pour introduire des avancées hospitalières intelligentes. Les fonctionnalités que la région a le plus acceptées à l’heure actuelle sont la santé mobile et le dossier de santé électronique. La région met également en place lentement la surveillance des patients à distance, la vigilance ambulatoire et d’autres offres de l’hôpital intelligent.

Le marché latino-américain des hôpitaux intelligents est divisé en fonction du produit (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), de l’application (gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale ) et intelligence artificielle (IA) (offre et technologie). Les technologies utilisées sont l’IA, le cloud computing, l’identification par radiofréquence, les technologies portables, les technologies zigbee, l’Internet des objets (IoT) et autres. Cette région comprend l’Argentine, le Brésil et le Mexique en tant que principaux pays contributeurs.

Principaux facteurs de croissance

L’Amérique latine se concentre actuellement sur mHealth en raison de la popularité du mobile dans la plupart des pays de cette région. Les initiatives gouvernementales dans le secteur de la santé, en particulier pour les hôpitaux intelligents, stimulent les prestataires de services de la région. La sensibilisation aux technologies de santé numériques stimule la demande d’applications de santé portables et de solutions thérapeutiques numériques. Les investissements dans les soins de santé numériques ainsi que l’entrée de plusieurs startups de soins de santé numériques dans la région d’Amérique latine améliorent le marché des hôpitaux intelligents.

Demandez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/latin-america-smart-hospital-market/QI042

Menaces et acteurs clés

En Amérique latine, environ 30 % de la population n’a pas accès aux soins de santé en raison de mauvaises conditions économiques. Il y a également un manque de ressources adéquates dans le secteur de la santé dans la région et seuls quelques pays de la région respectent les normes internationales de nombre de médecins par habitant ou de lits d’hôpitaux disponibles par habitant. Ceux-ci entravent la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché des hôpitaux intelligents sont Microsoft, GE Healthcare, Qualcomm Life, Honeywell Life Care Solutions, Allscripts, CitiusTech Inc., Infor, Athenahealth, PhysIQ, AdhereTech, Epic, GlucoVista, STANLEY Healthcare, Cerner Corporation, McKesson, etc.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché latino-américain des hôpitaux intelligents .

2. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché des pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres.

3. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour la gestion de la médecine à distance, le dossier de santé électronique et le flux de travail clinique, la vigilance ambulatoire, l’imagerie médicale connectée et l’assistance médicale.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour l’offre et la technologie.

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché par pays (Argentine, Brésil et Mexique) pour les segmentations du marché des hôpitaux intelligents en Argentine, au Brésil et au Mexique par produit (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), par application ( télémédecine, dossier de santé électronique et workflow clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale) et par IA (offre et technologie). Tendances du marché latino-américain des hôpitaux intelligents.

6. Analyse qualitative des principaux moteurs et défis affectant le marché des hôpitaux intelligents d’Amérique latine et ses segments (par produit – pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique, autres, par application – gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique , vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée, assistance médicale, par intelligence artificielle – offre, technologie).

7. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principaux acteurs opérant sur le marché.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/latin-america-smart-hospital-market/QI042

Pourquoi acheter ?

1. Obtenez une large compréhension du marché latino-américain des hôpitaux intelligents.

2. Obtenez la taille du marché et les observations spécifiques à chaque pays pour le marché des hôpitaux intelligents d’Amérique latine et ses segments par produit (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), par application (gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique) , vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale) et par IA (offre et technologie).

3. Obtenez des tendances, des moteurs et des défis spécifiques pour le marché des hôpitaux intelligents d’Amérique latine et ses segments par produit (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), par application (gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale) et par IA (offre et technologie).

4. Reconnaître la dynamique commerciale et commerciale des principaux concurrents et réagir en conséquence

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Demander la description complète du rapport, la table des matières, le tableau de la figure, le graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/latin-america-smart-hospital-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/