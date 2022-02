Aperçu du marché des fibres d’alcool polyvinylique partagé dans un rapport détaillé 2021, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des fibres d’alcool polyvinylique fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Fibres d’alcool polyvinylique est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

La fibre d’alcool polyvinylique est une fibre synthétique fabriquée principalement par filage humide à partir de solutions d’alcool polyvinylique. Les fibres d’alcool polyvinylique ont diverses propriétés physiques, selon la technologie utilisée pour les fabriquer. Ils sont généralement durables et résistants à l’abrasion et au froissement. Certaines fibres d’alcool polyvinylique sont hygroscopiques plus que toute autre fibre synthétique.

Principaux acteurs clés : Kuraray Co. Ltd, Anuhi Wanwei Group, Nitivy Ltd, Mitsubishi Chemical Corporation, BouLing Chemical Co. Limited, Eastman Chemical Company, Nycon Corporation, MiniFIBERS, Inc, Unitika Ltd, Hunan Xiangwei Co. Ltd.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs du marché des fibres d’alcool polyvinylique, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial des fibres d’alcool polyvinylique (PVA) devrait augmenter en raison de la demande accrue de ciment dans l’industrie de la construction et de l’utilisation accrue de fibres de PVA dans l’industrie textile. En outre, des facteurs tels que la recherche sur l’amélioration de la résistance des fibres PVA et l’augmentation des applications dans la fabrication du papier peuvent inciter les acteurs mondiaux à investir sur le marché mondial des fibres PVA, offrant des opportunités de croissance. Cependant, la croissance de la demande est limitée par la fluctuation des prix des matières premières pétrochimiques dans le monde.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des fibres d’alcool polyvinylique du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des fibres d’alcool polyvinylique dans ces régions.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Fibre hydrosoluble

• Fibre à module haute résistance

Par produit

• Agrafe

• fil filé

• Fibre filamentaire

• Autres

Par demande

•Industrie chimique

•Textile

•Tissu non tissé

•Autres

