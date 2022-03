Aperçu du marché des équipements de soins intensifs, principaux fabricants de l’industrie, taille, taux de croissance 2021-2028

Le marché des équipements de soins intensifs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de soins intensifs devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiaques et l’augmentation de la population gériatrique ont eu un impact direct sur la croissance du marché des équipements de soins intensifs.

L’équipement de soins intensifs comprend une large gamme d’équipements utilisés pour les soins critiques et intensifs des patients. Les équipements tels que moniteur cardiaque, oxymètre de pouls, pompe à perfusion , ventilateurs sont essentiels pour fournir de meilleurs soins et traitements aux patients.

L’augmentation de la population vieillissante, la croissance de l’administration de médicaments, l’augmentation de la recherche et du développement, la prévalence des maladies chroniques, le développement avancé de divers moniteurs de paramètres et l’augmentation du nombre d’établissements de santé à travers le monde sont les principaux facteurs moteurs du marché des équipements de soins intensifs. L’adoption rapide des tendances de la numérisation et des maladies dues au mode de vie sédentaire stimule le marché des équipements de soins intensifs. L’avancement technologique des équipements a conduit à une meilleure accessibilité des soins intensifs aux patients de tous les niveaux de revenu est une opportunité pour le marché des équipements de soins intensifs.

L’équipement de soins intensifs est généralement coûteux et nécessite des professionnels qualifiés pour les faire fonctionner, le manque de professionnels qualifiés qui est un grand défi pour le marché des équipements de soins intensifs. Cependant, les équipements coûteux sont le principal frein à la croissance du marché des équipements de soins intensifs au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des équipements de soins intensifs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de soins intensifs Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des équipements de soins intensifs et taille du marché

Le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en fonction du type de produit, du type de surveillance, du patient, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en moniteurs patient, appareils d’apnée du sommeil, défibrillateur, appareil d’anesthésie, ventilateurs, pompe à perfusion, réchauffeur de sang.

Sur la base des types de surveillance, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en surveillance hémodynamique, surveillance des signes vitaux, surveillance neurologique, surveillance des fonctions cérébrales.

Basé sur le patient, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en adultes, gériatriques, pédiatriques et nouveau-nés.

Sur la base des applications, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en chirurgies, angioplastie coronarienne, fibrillation auriculaire, syndrome coronarien aigu, pulmonaire, embolie, thrombose veineuse profonde, hémodialyse.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, établissements de soins à domicile, centre de traumatologie.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs et appels d’offres.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de soins intensifs

Le marché des équipements de soins intensifs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de surveillance, patient, application, utilisateur final, canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de soins intensifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché des équipements de soins intensifs. Le marché régional a été stimulé par les réglementations gouvernementales favorables, les investissements rapides et le développement d’un grand nombre d’hôpitaux dans la région. Cependant, la croissance du marché avec de nouveaux acteurs est le principal facteur propulsant la croissance du marché régional. Le marché en Amérique du Nord devrait afficher un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison d’une infrastructure de soins de santé avancée et d’une augmentation rapide de la population gériatrique. De plus, la région a également un taux de prévalence élevé de maladies coronariennes.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de soins intensifs fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pilotes : marché mondial des équipements de soins intensifs

Développement avancé dans les moniteurs multiparamètres

Augmentation du nombre d’établissements de santé dans le monde

Contraintes :

Coût élevé de l’équipement

Utilisation de moniteurs patient remis à neuf

Opportunité :

Demande croissante d’appareils de surveillance des patients à domicile et à distance

Défi :

Politiques réglementaires strictes

Tendances du marché :

Le marché mondial des équipements de soins intensifs est segmenté en six segments notables qui sont le type de produit, le type de surveillance, le patient, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en ventilateurs, moniteurs patient, pompe à perfusion, dispositifs d’apnée du sommeil, réchauffeur de sang, appareil d’anesthésie et défibrillateur. En 2019, le segment des moniteurs patient devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de dispositifs de surveillance patient utilisés dans des conditions critiques du patient.

Sur la base du type de surveillance, le marché est segmenté en surveillance de la fonction cérébrale, surveillance des signes vitaux, surveillance neurologique et surveillance hémodynamique

Sur la base du patient, le marché est segmenté en pédiatrique et nouveau-né, adulte et gériatrique. En 2019, le segment des adultes devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des maladies chroniques chez les adultes par rapport à la gériatrie, à la pédiatrie et aux nouveau-nés.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, syndrome coronarien aigu, fibrillation auriculaire, hémodialyse, angioplastie coronarienne et chirurgies

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, établissements de soins à domicile, centre de traumatologie et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et distributeur et appel d’offres. En 2019, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché, car la fourniture directe des appareils par le fabricant offre des avantages en termes de coûts à l’utilisateur final.

