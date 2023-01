Aperçu du marché des équipements de kickboxing , impact sur la croissance et demande par régions

Le rapport d’analyse du marché des équipements de kickboxing donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des équipements de kickboxing contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un excellent rapport sur les équipements de kickboxing offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Ce rapport de marché est une étude précise de l’industrie Équipement de kickboxing qui donne des estimations sur les nouveaux triomphes qui seront réalisés sur le marché Équipement de kickboxing en 2022-2029. Le rapport d’activité à grande échelle Kickboxing Equipment présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie Kickboxing Equipment par les principaux acteurs.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des équipements de kickboxing

Le marché mondial des équipements de kickboxing devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 251 814,25 mille d’ici 2028. Des facteurs tels que l’adoption croissante de l’exercice de kickboxing pour brûler des calories, tonifier les muscles et l’émergence rapide de nouvelles plates-formes de commerce électronique, ainsi que la pénétration croissante d’Internet devraient stimuler la croissance du marché des équipements de kick boxing.

Le kickboxing est une forme d’art martial qui implique des coups de poing, des coups de pied et des jeux de jambes. Il offre des avantages pour la santé tels qu’une réduction de la graisse corporelle, une flexibilité accrue et un cœur en bonne santé. Le kickboxing améliore l’équilibre et renforce la force du corps. La boxe implique des coups de poing puissants et répétitifs, et des précautions doivent être prises pour éviter d’endommager les os de la main. Les bandages pour les mains sont utilisés pour fixer l’os de la main et les gants sont utilisés pour protéger les mains contre les blessures contondantes, ce qui permet aux boxeurs de lancer des coups de poing avec plus de force que s’ils ne les utilisaient pas. Le protège-dents est un équipement important qui aide à protéger les dents et les gencives contre les blessures et à amortir la mâchoire, ce qui réduit les risques de KO. Les boxeurs utilisent des sacs de boxe pour tester leurs compétences de frappe. Un petit sac de vitesse est utilisé pour affiner les réflexes et une compétence de frappe répétitive,

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de kickboxing sont: EVERLAST WORLDWIDE, INC., VENUM, RDX INC, CENTURY LLC, BUDOLAND, COMBAT BARANDS, LLC, FAITEX, FUJIAN WEIZHIXING SPORTS GOODS CO., LTD, HAYABUSA FIGHTWEAR INC., PAFFEN SPORT GMBH & CO. KG, QINGDAO PLUS COMMERCE CO. LTD., REVGEAR, RIVAL BOXING GEAR USA, ADVANTEST CORPORATION, SMAI USA, STEYYX et TWIN SPECIAL

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kickboxing-equipment-market

Portée du marché mondial des équipements de kickboxing :

Le marché mondial des équipements de kickboxing est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour aborder le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des équipements de kickboxing est segmenté en gants, équipements de protection, bandages pour les mains, sacs de boxe, tapis de boxe, bandes de sport, vêtements, cloche de bouilloire et autres. En 2021, le segment des gants devrait dominer le marché car il s’agit d’un élément essentiel du kit d’équipement.

On the basis of distribution channel, the global kickboxing equipment market is segmented into sports outlets, E-commerce, and other. In 2021, the outlet segment is expected to dominate the market owing to various benefits including direct approach to academies.

On the basis of application, the global kickboxing equipment market is segmented individual and commercial. In 2021, the commercial segment is expected to dominate the market due to more application in commercial section including gyms and coaching academies.

