Aperçu du marché des équipements de boulangerie en Asie-Pacifique, demande, principaux acteurs, facteurs déterminants, perspectives, technologies émergentes, tendances actuelles, principaux fournisseurs, analyse de la demande et des prévisions

Les entreprises dépendent fortement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour mettre l’entreprise sur la bonne voie. Les rapports de marché deviennent extrêmement importants dans ce marché en évolution rapide ; Par conséquent, le rapport Asia Pacific Bakery Equipment a été équipé de la manière attendue. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, les innovations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie respective.Les informations et les données citées dans le rapport annuel Asia-Pacific Bakery Processing Equipment sont obtenues à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des magazines, des fusions et des rapports annuels des sociétés.

Analyse et aperçu du marché: marché des équipements de boulangerie en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de traitement de boulangerie devrait enregistrer une croissance du marché de 6,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des équipements de traitement de boulangerie fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir sur le marché au cours de la période de prévision, tout en indiquant leur impact sur la croissance du marché. L’essor du secteur des aliments et des boissons accélère la croissance du marché des machines de boulangerie.

Principales entreprises répertoriées ici : ALFA LAVAL, FRITSCH, Robert Bosch GmbH, Candy Worx, BONGARD, Silvestri Srl, Bettcher Industries, Inc., Aasted ApS, Asia-Pacific Bakery Solutions, JBT, Heat and Control, Inc., RHEON Automatic Machinery co . ltd., Baker Perkins, Markel Food Group, GEA Group Aktiengesellschaft, Gemini Bakery Equipment Company, The Middleby Corporation, The Henry Group, Inc., Precision Food Innovations (PFI), Mecatherm, Yoslon FOOD MACHINE UNION Co. LTD, GOSTOL-GOPAN doo Nova Gorica, GROUPE LINXIS, Buhler AG et ANKO FOOD MACHINE CO., LTD.

L’équipement de transformation de la boulangerie fait référence au type de systèmes et de machines largement déployés dans l’industrie de la boulangerie. L’équipement est utilisé pour produire les produits de boulangerie tels que les pâtisseries, les biscuits, les biscuits, les gâteaux, les pains, les pizzas et les beignets, entre autres. Ceux-ci sont très bénéfiques pour divers processus de production, notamment le refroidissement, l’enrobage, l’extrusion, le mélange, la cuisson et le moulage, entre autres.

L’augmentation de l’automatisation et de la robotique dans la transformation de la boulangerie dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des équipements de transformation de la boulangerie. La forte adoption de ces systèmes grâce à leurs divers avantages offerts par les équipements de transformation de la boulangerie, tels que la réduction des coûts de main-d’œuvre et des efforts manuels, et l’augmentation du nombre de boulangeries artisanales et de QSR accélèrent la croissance du marché. La popularité croissante des équipements de transformation de la boulangerie, car ces systèmes améliorent la production globale de produits de boulangerie sans interférence humaine, et l’improvisation des réglementations alimentaires gouvernementales associées à la sécurité alimentaire influencent davantage le marché. De plus, l’urbanisation rapide, l’évolution des préférences des consommateurs vers des produits de haute qualité, le changement de mode de vie et l’augmentation du nombre de boulangeries affectent positivement le marché des équipements de transformation de la boulangerie. En outre, l’innovation et le développement de machines, ainsi que la mise en œuvre de systèmes automatisés et robotisés offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des équipements de traitement de boulangerie en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en fonction du type, de la fonction, du mode de fonctionnement, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en mélangeurs, étuves et retardateurs, laminoirs, systèmes d’alimentation de pâte, fours, trancheuses et diviseuses, dépanneurs, injecteurs de remplissage à piston, systèmes de manutention, mouleurs, graisseurs et déposants de casseroles, congélateurs et refroidisseurs, dépileurs et autres. Les mélangeurs sont en outre segmentés en mélangeur continu, mélangeurs planétaires doubles, mélangeurs spécialisés et mélangeurs à spirale. Les fours sont en outre segmentés en fours électriques, fours à gaz et fours spéciaux. Les chambres de fermentation et les retardateurs sont en outre segmentés en un seul rack, plusieurs racks et spécialisés. Les graisseurs et déposants de casseroles sont en outre segmentés en système de gâteau en couches, déposants et extrudeuses à lobes, système de garniture, déposant de pain, machine à sandwich et déposants à piston volumétrique.

Sur la base de la fonction, le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en extrusion, mélange, manipulation des ingrédients, pesage et emballage, moulage, cuisson, enrobage, refroidissement et autres.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en automatique et semi-automatique.

Sur la base de l’application, le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en pain, biscuits et biscuits, gâteaux et pâtisseries, crêpes, croûtes de pizza, croissants, beignets et bretzels et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de transformation de la boulangerie est segmenté en industrie de transformation de la boulangerie, boulangerie artisanale et industrie des services alimentaires.

