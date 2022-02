Aperçu du marché des équipements agricoles, portée et perspectives d’avancement jusqu’en 2030 AGCO Corporation, CHANGFA IMP&EXP CO., LTD., Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd

Le rapport sur le marché mondial des équipements agricoles par Absolute Markets Insights contient la stratégie du marché, l’orientation du marché, l’opinion d’experts et des informations bien informées. Il s’agit d’une étude approfondie analysant l’état actuel du marché des équipements agricoles. Il fournit un bref aperçu du marché en se concentrant sur les définitions, les classifications, les spécifications des produits, les processus de fabrication, les structures de coûts, la segmentation du marché, les applications d’utilisation finale et l’analyse de la chaîne industrielle. L’étude sur le marché des équipements agricoles fournit également une analyse du marché couvrant les tendances de l’industrie, les développements récents du marché et le paysage concurrentiel.

En termes de revenus, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à 146,43 millions de dollars américains en 2021 et devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements agricoles sont:AGCO Corporation, CHANGFA IMP&EXP CO., LTD., Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd., CLAAS KGaA GmbH, CNH Industrial, Deere & Company, Dewulf BV, ISEKI & CO., LTD., KUBOTA Corporation, KUHN SA, Lovol Heavy Industry CO., LTD., Mahindra & Mahindra Ltd, PÖTTINGER Landtechnik GmbH, SDF SpA, Shandong Yuntai Machinery Co., Ltd., Tractors and Farm Equipment Limited, YANMAR HOLDINGS CO., LTD et YTO Group Corporation

Le rapport se concentre sur les entreprises mondiales opérant sur le marché Équipement agricole, fournissant des points de données tels que les profils d’entreprise, l’image et la description du produit, la capacité, la production, la valeur, les revenus et les coordonnées. Cette recherche offre des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source importante de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers impliqués dans le marché. Outre les prévisions du TCAC, divers autres paramètres tels que la croissance du marché d’une année sur l’autre, des informations qualitatives et quantitatives sont présentés. Les points clés tels que la taille du marché, la valeur, le volume, le portefeuille de produits, l’explication et la classification du marché sont indiqués. En outre, les tendances actuelles, les progressions technologiques sur le marché des équipements agricoles sont expliquées.

Segmentation globale du marché Équipement agricole :

En offrant Des produits Tracteurs et chargeurs Tracteurs compacts Tracteurs spécialisés Tracteurs utilitaires Tracteurs à roues Chargeurs frontaux Autres Moissonneuse-batteuse Moissonneuses-batteuses auto-alimentées Moissonneuses-batteuses tractées/montées sur tracteur Transplanteur Équipement de foin et de fourrage Matériel de plantation et d’ensemencement Perceuses pneumatiques Semoirs Épandeurs Autres Équipement de travail du sol Pulvérisateurs et équipement d’application Autres Prestations de service Services de formation et de conseil Services de réparation et d’entretien Autres

Par demande Récolte et battage Aménagement des terres et préparation du lit de semence Protection de la plante Semis et plantation Transplantation Culture des mauvaises herbes Autres

Par type Nouvelle Occasion

Par taille de ferme Petites et moyennes fermes Grandes fermes

Par canal de distribution Direct Indirect



Analyse régionale du marché mondial des équipements agricoles

Toute la segmentation régionale a été étudiée sur la base des tendances récentes et futures, et le marché est prévu tout au long de la période de prévision. Les pays couverts par l’analyse régionale du rapport sur le marché mondial des équipements agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe en Europe, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), et Argentine, Brésil et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le rapport sur le marché de l’équipement agricole a classé le marché en segments comprenant le type de produit et l’application. Chaque segment est évalué en fonction de sa part et de son taux de croissance. Par ailleurs, les analystes ont étudié les régions potentielles qui pourraient s’avérer valorisantes pour les constructeurs dans les années à venir. L’analyse régionale comprend des prévisions fiables sur la valeur et le volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble du secteur.

Certains des aspects clés couverts dans ce rapport :

Quel sera le taux de développement du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les facteurs importants qui animent le marché ?

Quelle était la taille du marché en valeur en 2021?

Quelle sera la taille du marché en 2030 ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée sur ce marché?

Quels développements, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du marché mondial ?

Quels sont le volume des ventes, les revenus et l’examen des prix des principaux fabricants du marché.

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces rencontrées par les fournisseurs sur le marché mondial ?

Avantages de l’achat de rapports :

Notre rapport est connu pour la précision de ses données et son analyse de marché sophistiquée.

Ce rapport décrit la situation complète de la concurrence sur le marché mondial.

Analyse approfondie des développements majeurs.

Il fournit également une évaluation complète des marchés futurs et des conditions changeantes du marché.

Analysez le marché des équipements agricoles et ayez une compréhension complète de l’analyse de l’industrie et des prévisions du marché 2021-2030 et de ses perspectives commerciales.

Étudiez les stratégies de marché que les concurrents et les grandes entreprises adoptent.

Vous aider à comprendre les perspectives d’avenir de l’analyse et des prévisions de l’industrie du marché.

Aperçu du marché de l’épidémie de Covid-19 :

Ce rapport d’étude de marché offre des informations qui aident à savoir sur quel segment de marché, région ou pays mettre l’accent dans les années à venir pour canaliser leurs efforts et leurs investissements afin de maximiser la croissance et la rentabilité. Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une étude détaillée cohérente des principaux acteurs du marché ainsi que le ralentissement économique dû au COVID-19.

Personnalisation de ce rapport :

Nous vous remercions de lire l’article dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le marché des équipements agricoles, à la recherche de personnalisation, contactez-nous. Pour atteindre une portée complète du marché de l’équipement agricole ou pour en savoir plus sur les opportunités, contactez notre analyste de recherche. Notre équipe est disponible 24h/24 et 7j/7 pour assister et soutenir nos clients grâce à des recherches fiables.

