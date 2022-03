Aperçu du marché des équipements agricoles motorisés, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2028

Le marché mondial des équipements agricoles motorisés devrait atteindre une taille de marché de 136,55 milliards USD à un TCAC stable de 6,6% en 2028, selon la dernière analyse de Recherche émergente. Cette croissance régulière des revenus peut être attribuée au besoin croissant d’améliorer la productivité agricole et d’augmenter les stocks de céréales alimentaires. L’augmentation des exportations agricoles et le besoin croissant d’une utilisation judicieuse des ressources naturelles sont parmi d’autres facteurs clés du déploiement croissant d’équipements agricoles motorisés. Le besoin croissant de mécaniser les opérations agricoles dans le secteur agricole de divers pays en développement contribue également de manière significative à la croissance du marché, et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques dans le domaine des équipements agricoles sont un facteur majeur de croissance du marché mondial des équipements agricoles motorisés. Les fabricants d’équipements agricoles motorisés intègrent des technologies plus avancées telles que des systèmes robotiques, des GPS, des systèmes de navigation, des capteurs et des solutions d’imagerie dans les équipements agricoles pour répondre aux besoins des agriculteurs en matière d’augmentation de la productivité et des rendements des cultures. L’adoption de drones agricoles et de drones pour surveiller la production et améliorer la production a considérablement augmenté dans les pays développés et en développement ces dernières années. L’attention croissante portée à l’agriculture de précision et à la surveillance et à la gestion du bétail sont des facteurs qui devraient entraîner une adoption croissante des drones agricoles au cours de la période de prévision. L’adoption de tracteurs électriques a également augmenté ces dernières années en raison de la préférence croissante pour des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement et de la réduction des émissions de carbone par rapport à leurs homologues à moteur diesel.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/510

Le rapport de recherche sur les équipements agricoles motorisés comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des équipements agricoles motorisés est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des équipements agricoles motorisés étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des équipements agricoles motorisés.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/510

Principaux faits saillants du rapport

En février 2021, AGCO Corporation, qui est un leader mondial, fabricant et distributeur de machines et de solutions agricoles, a annoncé qu’il avait rejoint le partenaire NEVONEX réseau, qui est alimenté par Bosch, dans le cadre de la stratégie continue d’AGCO. Le partenariat avec Bosch devrait aider AGCO à faciliter la gestion des données pour les agriculteurs.

Le segment des tracteurs représentait la plus grande part de marché de 49,4 % en 2020. Les incitations et les subventions fournies par le gouvernement pour encourager la mécanisation agricole ont stimulé l’adoption des tracteurs dans le secteur agricole au cours de la période de prévision.

Les revenus du segment des véhicules aériens sans pilote agricoles ou des drones agricoles devraient augmenter à un TCAC rapide de 7,5 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de surveiller la santé globale des cultures, de gérer le bétail et de surveiller les problèmes de santé contribue à la croissance des ventes de drones agricoles dans le secteur agricole.

Les principaux acteurs du marché sont AGCO Corporation, John Deere & Co., Mahindra & Mahindra Limited, CNH Industrial NV, Kubota Corporation, CLAAS, Alamo Group Inc., Escorts Group, Iseki & Co., Ltd. et SDF SPA

En savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/powered-agriculture-equipment-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des équipements agricoles motorisés en fonction du type, de l’équipement de nouvelle génération et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD milliards ; 2021-2028) Moissonneuses Tracteurs Semoir Préparation du sol et équipement de culture Pulvérisateur Autres



Équipement de nouvelle génération Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028) Robots de récolte et de cueillette Véhicules aériens sans pilote agricoles ou drones agricoles Tracteurs sans conducteur Tracteurs électriques Autres



Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-powered-agriculture-equipment-market