Aperçu du marché des emballages de compost par tendances émergentes, analyse de la concurrence, croissance du marché, analyse des revenus, principales entreprises, défis, analyse des opportunités, prévisions

Le rapport d’activité Global Compostable Packaging comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché vous fait non seulement gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research rapporte que le marché des emballages de compost était de 4,636 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 75,01352 millions de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. do. L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Un article d’étude de marché à grande échelle sur les emballages compostables contient plusieurs détails qui seront très utiles aux lecteurs pour comprendre le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-compostable-packaging-market

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en millions de dollars, volume en unités, prix en USD segment couvert Produits (sacs, barquettes, gobelets, assiettes, films, couvercles, pailles, couverts, bols, coques, pochons et sachets…), matériaux (plastiques, papiers et cartons…), couches de conditionnement (emballage primaire, emballage secondaire ) emballages, emballages tertiaires), circuits de distribution (B2B, supermarchés/hypermarchés, grands magasins, magasins de proximité, magasins spécialisés, e-commerce, autres), utilisateurs finaux (agroalimentaire, médical, automobile, électrique et électronique, agricole, textile produits), soins personnels et à domicile, produits chimiques, etc.) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible TIPA LTD (Israël), Riverside Paper Co. Inc. (États-Unis), SmartSolve Industries (États-Unis), Özsoy Plastik (Turquie), Ultra Green Sustainable Packaging (États-Unis), Hosgör Plastik (Turquie), Eurocell Srl (Royaume-Uni), Tetra Pak International SA (Suisse), (États-Unis), Kruger Inc. (Canada), Amcor PLC (Suisse), Mondi (Royaume-Uni), International Paper Company (États-Unis), Smurfit Kappa (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Klabin SA (Brésil), Rengo Co. Ltd (Japon), WestRock Company (États-Unis), Stora Enso (Suède), Bemis Manufacturing Company (États-Unis), Rocktenn (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Clearwater Paper Corporation (États-Unis) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

Collaboration stratégique accrue

Initiatives émergentes de sensibilisation

définition du marché

Les produits compostables sont des produits qui peuvent être biodégradés et décomposés en éléments naturels tels que la biomasse, l’eau et le dioxyde de carbone dans un environnement de compostage et ne laissent aucun élément nocif dans le sol. Les emballages en plastique compostables contiennent un mélange de PBS, PBAT, PHA, PLA et amidon. Ces produits compostables imitent les propriétés positives des plastiques conventionnels, telles que la stabilité au stockage, les propriétés de barrière et la durabilité, mais avec une différence. Cela signifie que ces matériaux sont entièrement compostables. Les matériaux compostables fournissent des nutriments à la terre lorsqu’elle est complètement décomposée. Pour que les emballages et les produits soient qualifiés de compostables, ils doivent être complètement dégradés et décomposés en éléments naturels dans un court laps de temps après leur élimination.

Dynamique du marché des emballages de compost

chauffeur

Demande croissante dans l’industrie alimentaire

Les emballages dégradables dans l’industrie alimentaire et des boissons devraient connaître la croissance du marché en raison de la demande incessante d’eau en bouteille et de boissons non alcoolisées sur le marché. La demande d’eau en bouteille est due à la commodité et à la portabilité fournies par l’eau en bouteille et à la propension des clients qui exigent spécifiquement de l’eau potable de haute qualité par peur des maladies causées par la consommation d’eau du robinet contaminée.

Sensibilisation aux déchets d’emballages en décharge et en mer

Au cours des dernières années, la sensibilisation du public aux fuites de déchets d’emballages, en particulier de déchets plastiques, dans l’environnement s’est considérablement accrue. Cela a été mis en œuvre pour augmenter la demande d’efforts durables de la part des détaillants et des propriétaires de marques pour sélectionner des emballages compostables, ce qui devrait augmenter la demande d’emballages compostables sur le marché.

Demande croissante d’emballages écologiques

La prise de conscience croissante des emballages écologiques dans le monde développé entraîne l’adoption d’emballages compostables par de grandes entreprises telles que The Coca-Cola Company, le groupe Unilever et Danone. Ces entreprises adoptent des emballages compostables pour maintenir leur clientèle, ce qui stimule le marché mondial des emballages compostables.

chance

L’augmentation des initiatives des gouvernements sur la fabrication de matériaux compostables pour les emballages devrait propulser le marché des emballages compostables. L’augmentation des investissements dans ces solutions d’emballage offrira également des opportunités lucratives de croissance sur le marché des emballages compostables. En outre, la croissance des nouveaux marchés émergents et les collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités utiles de croissance du marché.

contrainte/défi

Cependant, la rentabilité et le manque de technologie suffisante sont les principaux défis qui devraient entraver le taux de croissance du marché. Le changement de mentalité des consommateurs associé à des prix plus élevés que les produits existants devrait constituer un défi majeur pour les industries utilisatrices finales. D’autres facteurs tels que la courte durée de vie et l’incapacité de recycler certains matériaux qui ne se dégradent pas complètement devraient freiner dans une certaine mesure la croissance du marché. En outre, la contamination croisée des installations de recyclage, la faible résistance et la capacité de charge des matériaux compostables peuvent encore entraver le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de Compost Packaging fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. . Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des emballages de compost, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Le marché des emballages de compost est segmenté en fonction du produit, du matériau, de la couche d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

un pantalon

Plateau

Coupe

Assiette

film

Couvercle

paille

coutellerie

bol

coquille

pochettes et sachets

Autre

ingrédient

Plastique

papier et carton

Autre

couche d’emballage

Emballage primaire

emballage secondaire

emballage tertiaire

canal de distribution

B2B

Supermarché/Hypermarché

grand magasin

épicerie

boutique sécialisée

commerce électronique

Autre

utilisateur final

Nourriture et boisson

Traitement médical

auto

électricité et électronique

Agriculture

produits textiles

soins personnels et domestiques

chimique

Autre

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des emballages compostables sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des emballages compostables sont:

TIPA Ltd (Israël)

SmartSolve Industries (États-Unis)

Plastique Ozsoy (터키)

Emballage durable ultra vert (États-Unis)

Hosgör Plastik (Turquie)

Eurocell Srl (Royaume-Uni)

Tetra Pak International SA (Suisse)

(États-Unis), Kruger Inc. (Canada)

Amcor PLC (Suisse)

Bonjour (Royaume-Uni)

International Paper Company (États-Unis)

Smurfit Kappa (États-Unis)

DS Smith (Royaume-Uni)

Clavin SA (Brésil)

Rengo Co., Ltd. (Japon)

WestRock Company (États-Unis)

Stora Enso (Suède)

Entreprise de fabrication Bemis (États-Unis)

Rock Tennis (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Clearwater Paper Corporation (États-Unis)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Parcourir plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-compostable-packaging-market

Attractivité du rapport sur le marché des emballages compostables: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché des emballages compostables aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance du marché très important des emballages de compost.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Perspectives du marché des emballages de compost

Partie 04 : Taille du marché des emballages de compost

Partie 05: Segmentation du marché des emballages de compost par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Demander la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-compostable-packaging-market

Plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glass-tableware-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cheddar-cheese-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-packaging-technology-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tapioca-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-phytonutrient-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-beer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-food-preservatives-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-oligosaccharides-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-omega-3-for-food-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-novelty-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com