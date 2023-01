Aperçu du marché des emballages bioplastiques compostables en France et dans le monde sur la portée actuelle 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des emballages compostables en bioplastique devrait passer de 3,2 milliards USD en 2021 à 16,0 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 19,5 % de 2022 à 2030 .La sensibilisation croissante des clients aux préoccupations environnementales entraîne une forte demande de produits à faible impact sur l’environnement. De plus, un nombre croissant d’entreprises de premier plan se tournent vers les plastiques compostables. En raison des lois gouvernementales, les entreprises cherchent de nouvelles façons de réduire leur impact sur l’environnement, notamment en utilisant les propriétés techniques sophistiquées des bioplastiques. Ce sont quelques-uns des facteurs qui ont un impact substantiel sur le marché des emballages compostables en bioplastiques.

Définition du marché mondial des emballages bioplastiques compostables

L’énorme consommation de plastique conventionnel dans les emballages a entraîné des problèmes sous-jacents tels que le changement climatique et la future rareté des ressources fossiles, incitant à rechercher de meilleures alternatives d’emballage en plastique. Les bioplastiques sont une alternative écologique aux plastiques ordinaires. Presque toutes les matières plastiques et applications traditionnelles ont désormais un équivalent bioplastique.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des emballages bioplastiques compostables

Les emballages à usage unique ont connu une croissance exponentielle en raison du besoin croissant de protéger les aliments de la contamination pendant l’épidémie de COVID-19. Le plastique est essentiel dans les soins de santé pour maintenir la stérilité des dispositifs médicaux, tels que les seringues et les stylos à insuline. Cependant, la majorité de ces produits d’emballage en plastique sont fabriqués à partir de matières premières conventionnelles de combustibles fossiles, ce qui contribue au problème des déchets plastiques. Les plastiques biosourcés sont une alternative plus écologique aux plastiques à base de pétrole. Pendant l’épidémie, la préférence des consommateurs pour les emballages compostables et biodégradables a stimulé la demande de bioplastiques.

Portée du marché mondial des emballages bioplastiques compostables

L’étude classe le marché des emballages bioplastiques compostables en fonction des composants et du déploiement aux niveaux régional et mondial .

Par matériau ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

C’était CINQ

Il était PA

Il était PE

Bio-PP

Bio-PS

PLA

PHA

Mélanges d’amidon

Autres

Par application ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Bouteilles

Tasses

Plateaux

Clapet

Films

Sacs

Pochette & Sachet

Autres

Par utilisation finale ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Nourriture et boissons

Cosmétiques et soins personnels

Médicaments

Biens de consommation

Produits industriels

Autres

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment Bio PET devrait représenter la plus grande part de marché, par matériau

En 2021, le segment du bio PET représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des emballages bioplastiques compostables . Le Bio PET est un type de plastique biodégradable avec des qualités mécaniques et physiques qui le rendent idéal pour l’emballage. Il se désintègre rapidement, organiquement et par compostage industriel. De plus, c’est un matériau robuste et adaptable utilisé pour fabriquer une large gamme d’articles, y compris des bouteilles et des emballages alimentaires spécialisés.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages compostables en bioplastique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Parmi ces régions, l’Asie-Pacifique connaît la plus forte croissance du TCAC du marché au cours de la période de prévision.L’utilisation d’emballages en plastique à usage unique augmente rapidement dans les économies émergentes, comme la Chine et l’Inde. L’Indian Compostable Polymer Association a été créée en 2018 pour promouvoir une économie circulaire durable et défendre les bioplastiques compostables en Inde à un moment critique pour la croissance des bioplastiques. De plus, l’évolution de l’industrie automobile en Inde soutient la demande de sacs en bioplastique, car ils sont utilisés dans l’emballage industriel de pièces automobiles, les revêtements anti-poussière et les applications commerciales. Ainsi, la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes environnementaux et les restrictions imposées par le gouvernement sur l’utilisation du plastique à usage unique propulseront les bioplastiques asiatiques sur le marché de l’emballage.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des emballages bioplastiques compostables

Le marché mondial des emballages bioplastiques compostables est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial des emballages compostables en bioplastique sont :