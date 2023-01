Aperçu du marché des emballages à base d’algues, demande, principaux acteurs, facteurs déterminants, perspectives, technologies émergentes, tendances actuelles, principaux fournisseurs, analyse de la demande et des prévisions

Le Global Seaweed-Based Packaging Business Report comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research estime que le marché des emballages à base d’algues était de 180,78 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 613,42 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 16,50 % sur la période de prévision 2022 à 2029.

définition du marché

L’extrait d’algues est un mélange polyvalent dérivé d’algues rouges, brunes et vertes. Les algues sont une source importante de minéraux utilisés pour réduire le cholestérol, l’appétit, les pansements et bénéficier aux patients cardiaques. Il est également utilisé dans la production de biocarburants comme le biobutanol, un carburant alternatif au diesel .

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Source (végétale, animale), procédé d’emballage (antibactérien, nanotechnologie, électrohydrodynamique, revêtement, microbiologique), application (alimentaire, boisson, pharmaceutique) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Tomorrow Machine SE (Suède), Regeno (Inde), JRF Technology, LLC (États-Unis), Evo &Co. (États-Unis), Design Indaba (Afrique du Sud), Monosol LLC (États-Unis), Amtrex, Nature Care Pvt. Ltd. (Inde), Nagase America LLC (États-Unis), Notpla Limited (Royaume-Uni), EnviGreen (Inde), Devro (Écosse), Mantrose UK Ltd. (Royaume-Uni) chance Politiques et réglementations gouvernementales pour promouvoir les produits respectueux de l’environnement

Les algues sont également adaptables à de nombreuses applications alimentaires et de boissons et peuvent être transformées en une variété de formes, offrant aux fabricants une plus grande flexibilité.

Augmentation du revenu disponible, demande croissante de sources durables dans les services de livraison et autres services alimentaires

Dynamique du marché des emballages à base d’algues

chauffeur

Prolonger la durée de conservation des produits en l’absence de soutien logistique supplémentaire

L’augmentation de la durée de conservation des produits en l’absence de soutien logistique supplémentaire est un facteur majeur de la croissance du marché mondial des emballages à base d’algues au cours de la période de prévision. En outre, l’intérêt croissant pour l’environnement et la durabilité devrait soutenir la croissance du marché cible. La croissance du revenu disponible, la demande croissante de sources durables dans la livraison et d’autres services alimentaires, le développement croissant de nouvelles politiques gouvernementales soutenant les solutions d’emballage et l’établissement d’une base de matières premières telles que les sources d’origine végétale sont tous des moteurs de la croissance du marché.

Les propriétés uniques des algues en tant que source alimentaire riche en nutriments soutiennent davantage son utilisation dans les emballages.

Les algues et les algues sont devenues une source populaire de matières premières dans la production de produits d’emballage comestibles . Les propriétés uniques des algues en tant que source alimentaire riche en nutriments soutiennent davantage son utilisation dans les applications d’emballage où aucun produit chimique supplémentaire n’est requis. L’élevage commercial d’algues dans les pays d’Asie-Pacifique a également contribué à fournir à l’industrie suffisamment de matières premières et est considéré comme une source durable pour répondre aux exigences d’emballage industriel. Les algues sont également adaptables à de nombreuses applications alimentaires et de boissons et peuvent être transformées en une variété de formes, offrant aux fabricants une plus grande flexibilité.

chance

Les agences gouvernementales ont déployé des efforts actifs pour réglementer la production et l’utilisation de produits verts, notamment en interdisant l’utilisation de certains produits chimiques et en fixant des limites de consommation maximales. En conséquence, il est urgent de développer des pesticides biosourcés pour réduire les effets nocifs des pesticides de synthèse sur l’environnement. De plus, les avantages de l’utilisation de biostimulants tels qu’une faible toxicité, une haute spécificité et une efficacité accrue ont augmenté l’adoption de ces produits. En conséquence, il existe de nombreuses opportunités de marché de biostimulants pour le développement de biostimulants sur le marché.

Restriction

Cependant, une résistance à la traction inférieure à celle des plastiques conventionnels et des exigences d’emballage secondaire freinera la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des emballages à base d’algues fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes. Réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des emballages à base d’algues, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Le marché des emballages à base d’algues est segmenté en fonction de la source, du processus d’emballage et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

la source

plante

animal

processus d’emballage

antibactérien

nanotechnologie

dynamique des électrofluides

enrobage

microbe

. appliquer

aliments

boire

Restrictions

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des emballages à base d’algues sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des emballages à base d’algues sont:

Tomorrow Machine SE (Suède)

Régino (Inde)

JRF Technologies, LLC (États-Unis)

Evo&Co (Nous)

Design Story (Afrique du Sud)

Monosol LLC (États-Unis)

Amtrex Nature Care Pvt. Ltd. (Inde)

Nagase America LLC (États-Unis)

Notpla Limited (Royaume-Uni)

EnviGreen (Inde)

Devro (Ecosse)

Mantrose UK Ltd. (Royaume-Uni)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché des emballages à base d’algues

Partie 04 : Taille du marché des emballages à base d’algues

Partie 05: Segmentation du marché des emballages à base d’algues par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

