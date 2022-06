Aperçu du marché des drones d’inspection avec analyse approfondie et rapport d’examen d’experts 2021-2030

Le marché des drones d’inspection devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 15,9 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Les drones connaissent des possibilités croissantes d’utilité dans de nombreux domaines de travail. En raison de leur vitesse et de leur agilité, ces gadgets ailés sont une méthode concise pour obtenir des résultats complets et précieux. Aujourd’hui, les drones équipés de capteurs et de caméras mettent en place leur très grande valeur dans la collecte d’images en temps réel qui peuvent être enregistrées pour une évaluation ultérieure. Les structures aériennes sans équipage peuvent détecter les systèmes et appareils défaillants en beaucoup moins de temps et à moindre coût par rapport aux méthodes standard. En 2020, l’American Society of Civil Engineers a estimé que l’AmériqueA avait besoin à elle seule de 3,6 billions de dollars de financement d’infrastructures simplement pour amener les structures d’aide du pays au meilleur niveau. Des technologies innovantes telles que les appareils d’apprentissage et le laser élargissent le champ d’application de ces drones d’inspection dans lesquels ils sont équipés de la technologie spécifiée pour s’acquitter d’obligations particulières à un moment donné de l’inspection. Cette nouvelle fonctionnalité offre des possibilités de boom aux fabricants de drones sur le marché.

L’épidémie et la propagation du COVID-19 ont entraîné une demande et une utilisation accrues des drones, car leurs avantages l’emportent sur les défis et les problèmes de capacité qui leur sont associés. Ils sont utilisés en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord pour fournir des vaccins COVID-19 et vérifier et dépister l’épidémie dans des endroits éloignés de pays comme la Chine. Les responsables de la police et des autorités du monde entier ont utilisé des drones pour atteindre le maintien de l’ordre à distance et imposer une distanciation sociale. Et ce, malgré le fait que de nombreux budgets d’application de la réglementation ont été durement tourmentés par la diminution des ventes fiscales et la réaffectation des fourchettes de prix. Les applications pilotes actuelles multiplient les expériences de drones à un moment donné de la pandémie alors que les groupes passent à la génération pour remédier à l’incompétence opérationnelle.

Segmentation globale du marché Drones d’inspection :

Marché mondial des drones d’inspection, par solution

Logiciel

Prestations de service

Plateforme

Infrastructure

Marché mondial des drones d’inspection, par application

BTP & Infrastructures

Agriculture

Utilitaires

Gaz de pétrole

Exploitation minière

Les autres

Marché mondial des drones d’inspection, par type

Aile fixe

Multirotor

Hybride

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression par drones d’inspection a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord possède la plus grande région de marché sur le marché mondial des drones d’inspection.

Marché mondial des drones d’inspection, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

