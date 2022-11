Aperçu du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR), analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché mondial des dossiers médicaux ambulatoires électroniques (DME)» comprend les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport d’analyse du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR) couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication et l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport avec tous les moteurs et les restrictions du marché. Présente une analyse comparative détaillée de tous les segments régionaux et de joueurs,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) devrait atteindre la valeur de 4 011,33 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions de dossiers médicaux électroniques basées sur le cloud, ainsi que les progrès de l’infrastructure des soins de santé, influenceront la demande du marché pour le formulaire ambulatoire complet.

Aperçu du marché:

Les dossiers médicaux électroniques sont une version numérique des dossiers médicaux papier traditionnels d’un patient. Ils comprennent généralement les antécédents médicaux et thérapeutiques complets du patient, tels qu’obtenus par votre pratique médicale.

La prévalence des maladies chroniques augmente dans le monde, en raison du vieillissement rapide de la population et de la longévité croissante des personnes atteintes de maladies chroniques. Parallèlement à l’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies spécifiques, la prévalence de la multimorbidité, ou la présence de plusieurs maladies chez la même personne, augmente. Un mode de vie sédentaire augmente les taux d’obésité et la prévalence de diverses maladies. En conséquence, la prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler l’expansion du marché des services de soins de santé ambulatoires.

Cerner Corporation (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), Allscripts Healthcare, LLC, (États-Unis), Medical Information Technology, Inc. ( États-Unis), CPSI (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), athenahealth, (États-Unis), MEDHOST (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), NXGN Management, LLC. (États-Unis), Intersystems Corporation (États-Unis), CareCloud, Inc. (États-Unis), Cantata Health Solutions (États-Unis), Advanced Data Systems (États-Unis) et CureMD Healthcare (États-Unis).

Informations essentielles liées aux dossiers médicaux électroniques (DME) ambulatoires incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Étude de la stratégie marketing et des tendances de croissance.

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Portée passée, présente et probable du marché à partir de la valeur et du volume prospectifs

Points clés couverts dans le rapport : –

L’aspect fondamental pris en compte dans le rapport sur le marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR) comprend les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités techniques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les moteurs de croissance du marché mondial des Dossiers médicaux ambulatoires électroniques (DME) sont expliqués en détail ainsi que des aperçus détaillés des utilisateurs finaux du secteur.

Le rapport met également en lumière des segments d’application importants du marché mondial pour les lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives d’experts préparés et formés dans l’industrie.

Les experts évaluent également les politiques d’exportation / importation qui pourraient propulser la croissance du marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR).

Le rapport sur le marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux vendeurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

