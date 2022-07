Aperçu du marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique | Perspectives | Rapport d’analyse de la croissance 2022-2029

Un rapport fiable fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029 et s’avère donc être une source d’informations précieuse. Les données et informations incluses dans ce rapport de marché aident l’industrie à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de promotion des ventes. Une équipe d’experts ainsi que des chefs de projet servent les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Le rapport marketing crédible identifie les améliorations, la part de marché et les systèmes les plus récents appliqués par le marché important.

Le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 971,05 USD millions d’ici 2028 contre 1 951,18 millions USD en 2020. La forte prévalence des maladies pancréatiques et biliaires est susceptible d’être le principal moteur qui propulse la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs : –

Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medtronic, BD, Ambu Inc., CONMED Corporation, HOBBS MEDICAL, INC., FUJIFILM Corporation, TeleMed Systems, Inc., Merit Medical Systems, Cook, KARL STORZ SE & Co. KG, Johnson & Johnson Services, Inc., HOYA Corporation, Medi-Globe GmbH, STERIS, Shaili Endoscopy, Hospiline Equipments entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type de produit, modalité, procédure, applications, utilisateur final, type d’établissement et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Lituanie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

En 2021, l’Amérique du Nord domine en raison de la présence du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé, de la montée des maladies biliaires et pancréatiques chroniques, d’une grande variété de produits disponibles pour le traitement et de la présence d’acteurs majeurs du marché. la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les États-Unis dominent les dispositifs mondiaux de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique dans la région nord-américaine en raison du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé, une augmentation des maladies biliaires et pancréatiques. De plus, une grande variété de produits disponibles pour le traitement et de nombreux acteurs du marché ont accru l’avancement technologique dans la région.

L’Allemagne domine le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique en Europe en raison de la présence d’opportunités inexploitées en Allemagne pour les produits CPRE et de la prévalence accrue des tumeurs pancréatiques en Allemagne. De plus, le Japon domine le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique dans la région Asie-Pacifique en raison d’une sensibilisation accrue au traitement avancé et à l’adoption de technologies avancées. Le segment des dispositifs d’endothérapie devrait dominer le marché en raison de la présence de grands acteurs sur le marché et de la disponibilité d’un large portefeuille de produits.

La présence de technologies de pointe et les initiatives stratégiques prises par les acteurs créent de nouvelles opportunités sur le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique

Le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes de produits CPRE, l’impact de l’avancement du marché et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique en Europe

Le paysage concurrentiel du marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique fournit des détails par le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique.

Les initiatives stratégiques des acteurs du marché et les nouvelles avancées technologiques pour les dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique comblent l’écart pour divers traitements.

Par exemple,

En mars 2017, Boston Scientific a annoncé le lancement du système de visualisation directe SpyGlass pour la cholangiopancréatoscopie assistée par duodénoscope des voies biliaires. Cela aidera l’entreprise à développer davantage ses activités dans les années à venir

En avril 2021, Medtronic a annoncé avoir reçu l’autorisation de novo de la FDA pour le module d’endoscopie intelligent GI Genius aux États-Unis. Il s’agit d’un système de détection assistée par ordinateur permettant d’identifier les polypes colorectaux à l’aide de l’intelligence artificielle. Cela aidera l’entreprise à développer davantage ses activités

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, ce qui profite également à l’organisation pour améliorer son offre sur le marché.

La forte prévalence de maladies chroniques telles que la maladie de Crohn, la maladie de Barrette, la forte prévalence de tumeurs pancréatiques à travers le monde, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à sensibiliser les patients à des traitements meilleurs et avancés agissent comme moteur de la croissance du marché. Cependant, la réglementation gouvernementale stricte établie par les organismes de réglementation dans différentes régions pour le lancement de nouveaux appareils freine la croissance du marché. L’augmentation du revenu disponible, en particulier dans les pays en développement, constitue une opportunité pour le marché, car les gens sont de plus en plus conscients des technologies de pointe. Le coût élevé de la procédure peut constituer un défi pour la croissance du marché.

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, de zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique et taille du marché

Le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est classé en sept segments notables basés sur le type de produit, la modalité, la procédure, l’application, l’utilisateur final, le type d’établissement et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en dispositifs d’endothérapie, endoscopes, dispositifs d’imagerie et autres. En 2021, le segment des dispositifs d’endothérapie devrait dominer le marché en raison de la disponibilité de divers types d’équipements, et de grands acteurs fabriquent ces équipements sur le marché.

Sur la base de la modalité, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en appareils à usage unique, autonomes et portables. En 2021, le segment à usage unique devrait dominer le marché car il n’y a aucun risque de transmission de maladie d’un patient à un autre lors de l’utilisation de dispositifs à usage unique.

Sur la base de la procédure, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en sphinctérotomie biliaire, stenting biliaire, dilatation biliaire, stenting du canal pancréatique et sphinctérotomie pancréatique. En 2021, le segment de la sphinctérotomie biliaire devrait dominer le marché en raison de la forte prévalence des tumeurs pancréatiques dans le monde.

Sur la base de l’application, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en voies biliaires, pancréas, vésicule biliaire, foie et autres. En 2021, le segment des voies biliaires devrait dominer le marché en raison de la forte prévalence des maladies biliaires dans le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de diagnostic et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de l’accent croissant mis sur les initiatives stratégiques (telles que les acquisitions, les partenariats et les collaborations) par les entreprises de dispositifs médicaux pour étendre leurs capacités sur le marché de l’ERCP.

Sur la base du type d’établissement, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en grands, moyens et petits. En 2021, un large segment devrait dominer le marché en raison de la forte demande de procédures CPRE dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des dispositifs de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est segmenté en appels d’offres directs, distribution par des tiers et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison d’une croissance importante due au contrôle global des processus de vente et de revenus et des interactions directes avec les clients.

