Aperçu du marché des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie avec analyse approfondie et rapport d’examen d’experts 2021-2030

La taille du marché mondial des dispositifs avancés d’ administration de médicaments dermatologiques devrait passer de 3 569,8 millions USD en 2021 à 8 783,0 millions USD d’ ici 2030 , à un TCAC de 10,5 % de 2022 à 2030 . Le marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie est stimulé par des facteurs tels que les efforts mondiaux visant à accroître l’adoption d’appareils connectés, le nombre croissant de synergies commerciales avec les sociétés pharmaceutiques, les nouvelles technologies d’administration de médicaments et l’attention croissante portée à l’observance des prescriptions/médicaments. Les fabricants se concentrent davantage sur la production d’appareils qui offrent une expérience patient améliorée grâce à la surveillance en temps réel et au partage de données.

Les acteurs du marché ont été actifs en termes de lancements de produits et de synergies commerciales. La fabrication en sous-traitance constitue un modèle commercial majeur pour de nombreux acteurs du marché. En outre, les technologies propriétaires devraient également jouer un rôle clé de différenciation pour les nouveaux entrants et les acteurs existants à l’avenir, à mesure que la préférence se déplacera davantage vers les appareils connectés. Les réglementations strictes et les préoccupations concernant la confidentialité des données devraient constituer un obstacle majeur à la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2030. Cependant, avec le temps, la normalisation des protocoles et la sensibilisation croissante aux appareils connectés et à leurs avantages devraient propulser la croissance du marché.

Définition du marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie

La dermatologie est la branche de la médecine concernée par le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies des cheveux, des ongles, de la peau, de la cavité buccale et des organes génitaux. C’est une spécialité à la fois chirurgicale et médicale. Un dermatologue est un médecin spécialiste qui gère les cheveux, les ongles, la peau et certains problèmes cosmétiques.

Les dispositifs d’ administration de médicaments sont des dispositifs médicaux spécialisés qui se concentrent sur l’administration d’agents thérapeutiques sur les sites cibles. Ceux-ci peuvent être jetables ou réutilisables et sont fabriqués à partir de divers matériaux tels que le verre, le plastique et les polymères.

Les dispositifs de médicaments dermatologiques avancés sont une classe spécialisée de dispositifs d’administration de médicaments axés sur l’administration de divers médicaments, vaccins et agents thérapeutiques aux sites cibles à travers la peau.

Impact de Covid-19 sur le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments dermatologiques avancés

Les pratiques de dermatologie ont été impactées pendant les premiers jours de la pandémie de COVID-19 pendant le confinement complet. L’impact du COVID-19 a également varié en fonction de la région, du pays, de l’étendue des confinements et de la perception de la population locale. Cependant, l’adoption de dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques s’est accélérée dans la pandémie post-COVID-19 en raison de l’augmentation de la demande d’appareils connectés. La tendance à la numérisation des soins de santé a également eu un impact sur le développement de certains appareils. Plusieurs changements clés au cours de la pandémie ont joué un rôle clé dans la transformation de la façon dont les consommateurs reçoivent les soins. De plus, l’offre a également été influencée par les changements. La figure suivante répertorie les principaux changements qui devraient influencer le marché mondial de l’administration avancée de médicaments en dermatologie.

Dans l’ensemble, l’impact du COVID-19 sur la taille du marché a été faible à modéré. Certains acteurs du marché ont signalé une légère baisse des ventes. Cependant, les financières sont déjà sur la voie de la reprise. La baisse des revenus était principalement le résultat des phases initiales de la pandémie de COVID-19, qui comprenait des fermetures complètes dans les pays et les grandes villes, interrompant ainsi la chaîne d’approvisionnement. La chronologie de l’impact s’est étendue sur la fin du premier trimestre et du deuxième trimestre de 2020 pour la plupart des marchés clés mondiaux. Cependant, la pandémie a joué un rôle clé dans l’amélioration des perspectives de croissance des dispositifs d’administration de médicaments dermatologiques connectés et devrait contribuer indirectement à améliorer les perspectives de croissance du marché.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/advanced-dermatology-drug-delivery-devices-market

Dynamique du marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie

Pilotes : nouvelles technologies d’administration de médicaments

Les développements technologiques dans le secteur de la santé sont dictés par la demande des patients et des prestataires. Dans le cas de l’administration de médicaments, les avancées technologiques sont de plus en plus motivées par l’accent croissant mis sur la commodité du patient. Les fabricants se sont concentrés sur des technologies qui garantissent la sécurité, réduisent la douleur et peuvent être utilisées pour un plus large éventail de formulations de médicaments et de préférences. Une grande partie des développements qui ont eu lieu entre 2017 et 2020 indiquent une forte concentration sur la livraison sans aiguille parmi de nombreux nouveaux entrants. Le concept d’administration de médicaments sans aiguille semble être un argument de vente fort et unique pour les futurs entrants sur le marché.

Contraintes : réglementations strictes et préoccupations concernant la confidentialité des données

La révolution numérique en cours devrait offrir des opportunités de croissance à plusieurs développeurs de logiciels. Le concept de santé connectée est révolutionnaire. Cependant, cela ajoute aux problèmes de confidentialité des données. Comme les appareils connectés, les appareils médicaux en réseau sont sujets aux failles de sécurité. La plupart des nouveaux produits lancés sur le marché visent à améliorer les produits et fonctionnalités existants, ce qui se traduit par un taux d’innovation élevé. Ainsi, les réglementations qui régissent la confidentialité des données dans le domaine de la santé sont également en constante évolution. Des directives et réglementations standard doivent être mises en œuvre pour garantir la confidentialité des données, d’autant plus que de nouveaux appareils connectés continuent d’être développés et introduits sur le marché. La mise à niveau des protocoles de sécurité est également une étape critique pour connecter les dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques à la confidentialité des données.

Opportunités : développer des appareils à faible coût pour améliorer les ventes sur les marchés sensibles aux prix

Les fabricants, en particulier les nouveaux entrants, sur le marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques doivent examiner attentivement leurs stratégies de tarification pour développer leurs activités sur les marchés émergents. Les fabricants existants comprennent l’importance de fixer des niveaux de prix dans un marché de plus en plus sensible aux prix, en particulier pour les produits en vente libre tels que les stylos injecteurs. Le développement de la délivrance connectée de médicaments dans un modèle de soins basé sur la valeur oblige les nouveaux acteurs du marché à faire face à une pression sur les prix due à une concurrence croissante. L’enjeu est donc de développer des objets connectés centrés sur le confort du patient et de les vendre à des prix attractifs. Ypsomed AG est une entreprise qui possède un solide portefeuille de stylos injecteurs. Son produit YpsoPen est un stylo à insuline à dose variable. Le produit a un prix attractif,

Segment de marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments dermatologiques avancés

L’étude classe le marché des dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques en fonction du type de produit, du canal de vente et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/advanced-dermatology-drug-delivery-devices-market?opt=2950

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Injecteurs Injecteurs jetables Injecteurs réutilisables Injecteurs portables

Correctifs Correctifs de microréseau (MAP) Patchs à micro-aiguilles (MNP) Micro-aiguilles solides amovibles Micro-aiguilles enrobées Dissoudre les micro-aiguilles Micro-aiguilles creuses Microaiguilles formant hydrogel Patchs sans aiguille

Distributeurs et bouteilles sans air

Pompes cutanées

Vannes

Autres appareils

Par perspectives du canal de vente ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Ventes B2B (Pharma/Direct)

Ventes B2C (OTC/indirectes)

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux

Cabinets de dermatologie

Utilisation à la maison

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des injecteurs représentait la plus grande part de marché

Le marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques a été segmenté en fonction du type de produit en injecteurs, distributeurs sans air, patchs et flacons, pompes dermiques, valves continues et autres dispositifs . En 2021, le segment des injecteurs représentait la principale part de marché sur le marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie . Plusieurs innovations dynamisent le marché des injecteurs en termes de conception de produits et d’engagement des utilisateurs. Les injecteurs et les auto-injecteurs répondent également à l’auto-administration. Ainsi, la facilité d’utilisation est également un paramètre critique pour le succès d’un injecteur/produit ou d’une marque. De plus, des enquêtes ont été menées auprès des patients pour identifier les principaux paramètres qui influencent les préférences des médecins et des patients, notamment la prise en main facile et la facilité d’auto-injection.

Les spécifications et les arguments de vente uniques (USP) des produits proposés par certains des principaux acteurs indiquent un effort important pour garantir une facilité d’utilisation optimisée, ainsi que des offres personnalisées. Les options de personnalisation sont généralement disponibles pour des paramètres tels que le type de formulation, le dosage et le moment du dosage. Les appareils en cours de développement sont également développés avec la commodité du consommateur à l’épicentre de l’innovation.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/advanced-dermatology-drug-delivery-devices-market

L’Amérique du Nord a enregistré le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont les régions dans lesquelles les dispositifs d’administration de médicaments dermatologiques avancés dans le monde ont été classés. À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC important de 36,7 % sur le marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques. La région de l’Amérique du Nord est l’un des systèmes de santé les plus technologiquement avancés au monde. La région compte une large base d’utilisateurs précoces de dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques et est le premier marché mondial des dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques.

Après l’Amérique du Nord, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 29,0 % au cours de la période de projection. La région Europe est l’un des marchés clés avec les premiers utilisateurs de nouveaux dispositifs et devrait rester parmi les principaux marchés pour les dispositifs avancés d’administration de médicaments dermatologiques. Il y a eu une adoption accrue des appareils connectés en Europe en raison des avantages offerts par rapport aux techniques conventionnelles, tels que l’amélioration des soins et de la sécurité des patients, la réduction des séjours à l’hôpital et une récupération plus rapide. De plus, la région Europe est l’un des pôles d’innovation en matière de conception, de fonctionnalités et de technologie. Le marché européen devrait bénéficier de collaborations stratégiques, de fusions et acquisitions et d’une forte préférence pour les dispositifs avancés d’administration de médicaments parmi les utilisateurs finaux.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/advanced-dermatology-drug-delivery-devices-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des dispositifs avancés d’administration de médicaments en dermatologie est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que AptarGroup, Inc., Bespak, E3D Elcam Drug Delivery Devices, Kindeva Drug Delivery LP, Latch Medical, Becton Dickinson and Company, Medicsensors SL, Midas Pharma GmbH, Credence MedSystems, Inc., Nemera, Owen Mumford, Portal Instruments, Inc., LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Vaxxas Inc. et West Pharmaceutical Services, Inc.