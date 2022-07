Aperçu du marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement était évalué à 1 106,1 millions USD en 2020 et devrait atteindre 2 522,9 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 11,1 %.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1 enfant américain sur 3 né en 2000 développera un diabète, et les enfants de moins de 10 ans développent déjà un diabète de type II, principalement observé chez les adultes, généralement pas avant l’âge de 40. Le ronflement est une inhalation ou une expiration volubile d’air pendant le sommeil. C’est un dilemme familier parmi la population actuelle et il afflige environ 90 millions d’adultes américains – 37 millions sur une base régulière. Le ronflement peut survenir la nuit ou de manière erratique. Habituellement, la population masculine et les personnes obèses sont très sujettes à ce problème, mais le ronflement est un problème des deux sexes. L’âge et l’obésité sont les principaux facteurs qui poussent les gens à ronfler. Cela entraîne un sommeil perturbé qui entraîne fatigue et somnolence toute la journée. Les deux effets désagréables les plus généraux sur la santé qui sont liés au ronflement sont la somnolence et les maladies cardiaques. Environ la moitié des personnes qui ronflent bruyamment souffrent d’apnée obstructive du sommeil (AOS).

Le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est fragmenté en dispositifs pour prévenir les troubles liés au ronflement et en méthodes chirurgicales pour soigner les patients touchés par l’OSA.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1506

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs telles que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé projets et l’augmentation des dépenses de consommation en soins de santé sont parmi les autres facteurs importants contribuant à la croissance des revenus de l’industrie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5 % en Asie-Pacifique en raison d’une sensibilisation et d’un accès élevés aux infrastructures de soins de santé modernes, d’une énorme publicité sur la technologie et de l’augmentation des niveaux de consommation.

Le marché du segment Retail a dominé le marché en 2020 et est même considéré comme ayant le TCAC à la croissance la plus rapide.

L’Europe est la deuxième plus grande région avec une part de 27,1 % en raison des cas élevés de troubles du sommeil et de l’acceptation et de l’utilisation élevées des instruments de traitement.

Les appareils à pression positive des voies respiratoires constituent le deuxième segment en tête, avec une part de marché de 18,3 % en raison de l’augmentation de l’incidence de l’apnée du sommeil et de la progression technologique dans ce segment.

Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2020 et continuera de faire de même au cours des années prévues.

L’Amérique du Nord devrait représenter 48,8% du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement en raison de l’existence d’un énorme bassin de patients et du taux croissant d’obésité.

Le segment de la chirurgie de l’amygdalectomie et de l’adénoïdectomie détient la deuxième plus grande part de ce marché, évalué à 240,4 millions de dollars, en raison de sa parfaite précision dans l’élimination des problèmes de sommeil obstructifs.

Des initiatives gouvernementales de soutien devraient également stimuler la croissance du marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement. Par exemple, en février 2020, le CFDSM (Center for Craniofacial & Dental Sleep Medicine) a obtenu l’approbation de la FDA pour l’OSA (apnée obstructive du sommeil) et l’appareil anti-ronflement (appelé appareil oral Meridian PM).

Principaux acteurs du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement :

Apnea Sciences Corporation, Airway Management Inc., Glaxosmithkline, PLC, Meditas Ltd, Sleeping Well LLC, Somnomed Limited, The Pure Sleep Company, Theravent, Inc. et Tomed Dr. Toussaint Gmbh.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/anti-snoring-devices-and-snoring-surgery-market

Segmentation du marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement :

Type de dispositif (Revenu, USD Million ; 2020-2028)

Application orale avancement mandibulaire Dispositifs de stabilisation de la langue,

dispositifs nasaux Dilatateurs nasaux externes (bandelettes nasales) Autres dispositifs nasaux (stents nasaux, pinces nasales et stimulateurs septaux)

pression positive des voies respiratoires Dispositifs

de contrôle de position

Sangles de menton

Stabilisation de la langue Dispositifs (TSD)

Dispositifs de thérapie EPAP

Procédure chirurgicale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Uvulopalatopharyngoplastie Chirurgie Amygdalectomie

et adénoïdectomie Chirurgie

d’avancement maxillo-mandibulaire et génioglosse Chirurgie

ablation par radiofréquence

Procédure de pilier avec implants palatins Chirurgie

Uvulopalatoplastie assistée par laser

Injection Ronflement/Sclérothérapie

Autreprocédures chirurgicales anti-ronflement

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

détail

directees

utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Hôpitaux

Soins de santé communautaires

Cliniques du sommeil

Soins à domicile

Chirurgie ambulatoire Entre

Autres

Rapport sur le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement: Segmentation régionale

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1506

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos exigences.

Lire plus de rapports:

Marché de la réparation du cartilage @ https://www.biospace.com/article/cartilage-repair-market-growth-2022-2028-rising-investments-by-major-players-in-technological-advancements-and- augmentation des dépenses de santé /

Marché des appareils pour le diabète @ https://www.biospace.com/article/diabetes-devices-market-growth-2022-2028-technological-advancements-in-insulin-delivery-devices-rapid-development- of-advanced-healthcare-infrastructure-and-rising-awareness-of-diabetes-treatment/

Marché de l’imagerie dentaire @ https://www.biospace.com/article/dental-imaging-market-growth-2022-2028-increasing- use-of-dental-imaging-systems-and-software-solutions-in-a-variety-of-applications/

Marché des biomarqueurs de diagnostic @ https://www.biospace.com/article/diagnostic-biomarkers-market-growth- 2027-advancements-in-laboratory-techniques-and-expansion-of-the-molecular-biology-sector/

Dry Eye Drugs Market @ https://www.biospace.com/article/dry-eye-drugs-market-growth -2022-2028-augmentation-des-dépenses-en-recherche-et-développement nt-of-treatment-solutions-for-this-illness-is-set-to-help-in-booting-market/

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des recherches personnalisées rapports et services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues