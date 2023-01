Aperçu du marché des crises cardiaques silencieuses sur la portée actuelle 2030

La taille du marché mondial des crises cardiaques silencieuses devrait enregistrer un TCAC de 6,7 % sur la période de prévision (2021-2027). Une crise cardiaque silencieuse, également connue sous le nom d’ischémie silencieuse, est une crise cardiaque avec peu de symptômes non reconnus ou aucun symptôme, comme un essoufflement et des douleurs thoraciques. Elle est généralement causée par le tabagisme, l’excès de poids, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et autres. Une crise cardiaque silencieuse représente 45% des crises cardiaques, et les hommes y sont plus sujets que les femmes, selon Harvard Health.

Facteurs affectant l’industrie des crises cardiaques silencieuses au cours de la période de prévision

La croissance des crises cardiaques silencieuses sur le marché mondial est due à des facteurs tels que l’évolution des modes de vie et le stress au travail, entraînant une augmentation des maladies cardiovasculaires, offrant une croissance au marché des crises cardiaques silencieuses. De plus, le gouvernement fournit également des aides financières et des initiatives pour développer et promouvoir des dispositifs médicaux pour les maladies cardiovasculaires dans le secteur de la santé, ce qui entraîne la dynamique de marché d’une crise cardiaque silencieuse.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/silent-heart-attack-market

Cependant, le coût élevé du diagnostic et du traitement des maladies cardiovasculaires et le manque de professionnels de la santé qualifiés peuvent freiner la croissance du marché mondial des crises cardiaques silencieuses au cours de la période de prévision.

Impact de COVID-19 sur le marché des crises cardiaques silencieuses

Le COVID-19 a fait grimper les ventes de médicaments silencieux contre les crises cardiaques. Selon Escardio, l’infection grave au COVID-19 est liée à l’arythmie cardiaque et aux lésions myocardiques, en raison desquelles la demande de médicaments silencieux contre les crises cardiaques a considérablement augmenté. Par conséquent, une croissance considérable de la valeur marchande de la crise cardiaque silencieuse peut être attendue en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les crises cardiaques silencieuses basée sur le diagnostic, le traitement et l’utilisateur final.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/silent-heart-attack-market?opt=2950

Le marché des crises cardiaques silencieuses a été segmenté en fonction du diagnostic –

Tomographie informatisée cardiaque

Imagerie par résonance magnétique

Électrocardiogramme

Échocardiogramme

Tests sanguins

Autres

Le marché des crises cardiaques silencieuses a été segmenté en fonction du traitement –

Médicaments

Angioplastie

Chirurgie de pontage

Autres

Le marché des crises cardiaques silencieuses a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Hôpitaux et Cliniques

Centres de diagnostic

Cliniques

Autres

Perspectives régionales du marché des crises cardiaques silencieuses

Géographiquement, le marché mondial des crises cardiaques silencieuses a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des crises cardiaques silencieuses, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires et de l’augmentation de la population obèse et diabétique de la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison des développements rapides des infrastructures de santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des crises cardiaques silencieuses comprennent

Le marché des crises cardiaques silencieuses a une présence de quelques petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché des crises cardiaques silencieuses opérant sur le marché mondial sont–

Astellas Pharma inc.

Bayer AG

Bionet inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Royal Philips SA

Merck & Co., Inc.

Société Midmark

Novartis AG

Pfizer inc.

Sanofi SA

Schiller Inc

Société pharmaceutique Takeda

United Therapeutics

Welch Allyn.

Le rapport sur le marché des crises cardiaques silencieuses analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des crises cardiaques silencieuses couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/silent-heart-attack-market

L’analyse régionale du marché des crises cardiaques silencieuses comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des crises cardiaques silencieuses