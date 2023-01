Aperçu du marché des cosmétiques halal, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le marché des cosmétiques halal connaît actuellement une croissance rapide pour atteindre 39,09 milliards de dollars. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que d’ici 2028, la capitalisation boursière passera à 100,3 milliards de dollars.

Les cosmétiques halal sont des produits qui ne contiennent pas d’ingrédients interdits par la loi islamique. Ces produits de soins de beauté et de soins de la peau sont sans végétaliens et ne contiennent aucun ingrédient susceptible d’ endommager la peau ou de provoquer des effets secondaires. Il ne contient pas non plus d’ingrédients dérivés d’animaux ou d’OGM considérés comme impurs par la loi.

La popularité croissante des produits halal dans l’industrie cosmétique et le respect de la certification halal ont augmenté la demande du marché. L’augmentation rapide du nombre de femmes musulmanes entrant dans l’industrie de la mode et des cosmétiques et devenant professionnelles a entraîné une augmentation de la demande de cosmétiques halal. Au cours des dernières années, l’ industrie cosmétique halal s’est limitée à la production de certains produits. Cependant, à mesure que la gamme de produits s’élargit, la demande pour le même produit augmente également. De plus, une population musulmane croissante se tourne vers ces produits, symboles de propreté, de cruauté envers les animaux et d’hygiène.

Portée du marché mondial des cosmétiques halal et taille du marché

Le marché des cosmétiques halal est segmenté en fonction du produit , du canal de distribution et de l’application. La croissance parmi les segments permet d’analyser les poches de niche pour les stratégies de croissance et d’entrée et d’identifier les différences entre l’application principale et le marché cible.

Sur la base du produit, le marché des cosmétiques halal est segmenté en soins personnels, cosmétiques colorés et parfums. Les produits de soins personnels peuvent être subdivisés en produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, etc. Le maquillage est divisé en visage, yeux, lèvres et ongles.

Basé sur le canal de distribution, le marché des cosmétiques halal est divisé en deux modes, en ligne et hors ligne.

Sur la base de l’application, le marché des cosmétiques halal est segmenté en soins capillaires, soins de la peau, beauté, soins du visage et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les cosmétiques halal sont Amara Halal Cosmetics, HALAL BEAUTY COSMETICS, SAAF International., INIKA Organic Australia, Martha Tilaar Group., OnePure, LLC., IVY Beauty Corporation., MMA BIO LAB SDN BHD., CLARA INTERNATIONAL beauty . GROUP., INGLOT Cosmetics, Iba Cosmetics, TALENT COSMETICS, PHB Ethical Beauty Ltd, Tuesday in Love, Wardah, Wipro Unza Holdings Ltd., SirehEmas Marketing Sdn Bhd, TALENT COSMETICS, PROLAB COSMETICS et Ecotrail Personal Care Pvt . . Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Les points clés du marché mondial des cosmétiques halal amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de différentes industries en:

Il fournit un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité des différents produits/solutions/technologies sur le marché des cosmétiques halal.

Il guide les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés aux stratégies de consolidation pour le marché mondial des cosmétiques halal et propose des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leurs activités.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

Il offre des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur leadership sur le marché et fournit une analyse de l’offre du marché Cosmétique Halal.

Analyse régionale pour le marché des cosmétiques halal :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des cosmétiques halal présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. Selon les chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section V : Environnement du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

ARTICLE 10 : STATUT DE CLIENT

SECTION 11 : MARCHÉ DES UTILISATEURS FINAUX

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Potentiel d’investissement à long terme du marché des cosmétiques halal ? Quels sont les facteurs qui stimuleront la demande de cosmétiques halal dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des cosmétiques halal ? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

