Aperçu du marché des conjugués anticorps-médicaments sur la portée actuelle 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des conjugués anticorps-médicaments devrait passer de 6 082,5 millions USD en 2021 à 23 675,5 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 16,3 % de 2022 à 2030 . Anticorps-médicamentLes conjugués (ADC) sont des thérapies biologiques très efficaces qui consistent en des anticorps ciblant la tumeur chimiquement liés à une molécule effectrice mortelle. Ils transmettent des médicaments anticancéreux cytotoxiques aux cellules endommagées via des lieurs biodégradables, permettant une bifurcation délicate entre les tissus sains et malades. Par rapport aux produits chimiques bioactifs de chimiothérapie traditionnels, ils aident à augmenter la capacité de destruction cellulaire des mAb, à améliorer la tolérance aux médicaments et à minimiser l’exposition systématique. Ils sont maintenant délivrés par voie intraveineuse dans la circulation pour éviter la dégradation des mAb par l’acide gastrique et les enzymes protéolytiques.

Définition du marché mondial des conjugués anticorps-médicaments

Les modes de vie sédentaires, ainsi que l’augmentation du nombre de personnes qui fument et boivent quotidiennement, contribuent à une augmentation de la prévalence du cancer dans le monde. Ceci, combiné au besoin croissant de thérapies anticancéreuses rentables et efficaces, est l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché. En dehors de cela, les lieurs actuels libèrent fréquemment des charges utiles de manière non spécifique, ce qui entraîne une toxicité hors cible, ce qui a un impact négatif sur le développement de l’ADC. En conséquence, des acteurs de premier plan parrainent régulièrement des études de R&D pour améliorer les déclencheurs chimiques actuels et développer de nouveaux déclencheurs chimiques pour fabriquer des lieurs hautement sélectifs.

Ils développent également des attachements innovants de lieur-anticorps pour construire des ADC stables et homogènes et des attachements supplémentaires de charge utile de lieur pour permettre la croissance de la charge utile. En outre, ils se concentrent sur l’amélioration de l’absorption, de la distribution, du métabolisme et de l’excrétion, ce qui se traduit par des prévisions de marché positives. D’autres moteurs principaux, tels que l’amélioration significative des infrastructures de soins de santé, l’amélioration des connaissances sur le traitement du cancer et le lancement de la technologie de liaison clivable, devraient stimuler l’expansion du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des conjugués anticorps-médicaments

Avec la situation du COVID-19 qui affecte le monde entier, la croissance de nombreuses industries a vu une baisse de la demande, bien que de nombreux autres domaines soient restés intacts et aient montré des signaux de croissance prometteurs. COVID-19 a des effets variables sur diverses entreprises. La pandémie de COVID-19 a considérablement influencé l’activité des conjugués anticorps-médicaments car les activités dans les hôpitaux et les établissements de santé ont été considérablement réduites en raison de la distance sociale et des mesures de confinement mises en œuvre par les gouvernements du monde entier. De plus, la pandémie de COVID-19 a considérablement influencé les activités opérationnelles des hôpitaux généraux pour les patients non-COVID-19 et la chaîne d’approvisionnement mondiale des ADC.

Dynamique du marché mondial des conjugués anticorps-médicament

Facteurs déterminants : la prévalence des cas de cancer augmente

Les conjugués anticorps-médicament (ADC) sont des traitements ciblés qui produisent des agents chimiothérapeutiques pour combattre les cellules cancéreuses. En conséquence, ils sont cruciaux dans le traitement des patients atteints de cancer, y compris, mais sans s’y limiter, le cancer du sein, le cancer du sang et autres. Le nombre croissant de cas de cancer dans le monde a contribué à l’augmentation de la demande de médicaments ADC. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de cancer documentés en 2020 devrait être d’environ 19,3 millions. Selon les prévisions de l’OMS, le montant passera à 30,2 millions d’ici 2040, ce qui implique une augmentation significative des cas de cancer chaque année.

Les cancers du poumon et du sein sont les deux principales causes de décès par cancer dans le monde. En conséquence, la croissance des taux de cancer dans les pays émergents et développés devrait influencer favorablement le marché mondial des ADC tout au long de la période de prévision.

Contraintes : investissement en capital élevé et formation spécialisée approfondie pour les opérateurs

Les difficultés liées à la production des ADC limitent le marché des conjugués anticorps-médicament. Les installations de production d’ADC nécessitent des investissements financiers importants et une formation spécialisée approfondie pour les opérateurs. La création d’une méthode ADC est difficile car elle nécessite l’optimisation de nouvelles étapes de processus non observées dans la production d’anticorps monoclonaux standard, telles que la réaction de conjugaison anticorps-médicament et la purification ultérieure de la substance médicamenteuse. De plus, les conjugués anticorps-médicament doivent être fabriqués dans des conditions aseptiques, et le personnel opérationnel peut être à l’abri des molécules médicamenteuses toxiques, ce qui pose des problèmes opérationnels.

Opportunités : collaborations croissantes avec des entreprises biopharmaceutiques

De nombreuses possibilités potentielles sont établies sur le marché en raison du nombre croissant de collaborations entre diverses sociétés pharmaceutiques pour produire des médicaments ADC plus efficaces et plus robustes. Plusieurs entreprises pharmaceutiques et biomédicales ont indiqué leur intention de combiner leurs connaissances et leur technologie, ainsi que leur expérience de recherche, pour produire des antigènes thérapeutiques ADC ciblés à des fins de commercialisation. Par exemple, en septembre 2021, un accord de co-développement pour le conjugué anticorps immuno-agoniste (AIAC) intitulé GQ1007 a été conclu.

BrighGene Biomedical (Suzhou) Co. Ltd. et GeneQuantum Healthcare Co., Ltd. l’ont signé. AstraZeneca plc a également coopéré avec Daiichi Sankyo en juillet 2020 pour le DS-1062, un nouveau candidat ADC dans les essais de phase 1 pour le cancer du sein triple négatif du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Une telle collaboration intersectorielle ouvre la voie à des stratégies de réduction des coûts, abaissant le prix global du médicament et le rendant plus largement disponible.

Portée du marché mondial des conjugués anticorps-médicament

L’étude classe le marché des conjugués anticorps-médicament en fonction de l’application et de la technologie aux niveaux régional et mondial .

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Leucémie Leucémie Lymphome Le myélome multiple

Cancer du sein

Cancer urothélial et cancer de la vessie

Autre cancer

Par Perspectives technologiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Taper Lieur clivable Lieur non clivable Sans lien

Type de lieur CV Sulfo-SPDB Virginie Hydrazone Autres

Type de charge utile FEMMES MAGP DM4 Camptothécine Autres



Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des lieurs clivables représente la plus grande part de marché par type de technologie

Sur la base du type de technologie , le marché des conjugués anticorps-médicament est divisé en lieurs clivables, lieurs non clivables et sans lieur. En 2021, le segment des lieurs clivables représentait la part la plus élevée du marché des conjugués anticorps-médicaments. La capacité des lieurs clivables à rester stables en circulation pendant une période plus longue et la libération d’une cytotoxine à partir des ADC en font la technologie la plus largement utilisée pour obtenir un résultat réussi des ADC dans le traitement du cancer. Par exemple, en 2020, la NMPA a autorisé l’Adcetris de Seagen et Takeda pour le diagnostic du lymphome de Hodgkin en rechute et du lymphome anaplasique à grandes cellules systémique en rechute en Chine. Ces facteurs devraient stimuler le segment de marché des lieurs clivables au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision par région

En fonction des régions, le marché mondial des conjugués anticorps-médicament a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché des conjugués anticorps-médicament en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé. L’approbation d’ADC supplémentaires dans la région a contribué à la croissance de la région. Par exemple, l’enfortumab vedotin d’Astellas a reçu une évaluation prioritaire par le MHLW du Japon en mai 2021 pour le traitement du cancer urothélial. En conséquence, ces tendances du marché sont susceptibles d’aider l’Asie-Pacifique à dominer l’ensemble du marché, au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des conjugués anticorps-médicament

Le marché mondial des conjugués anticorps-médicament est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant des stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des conjugués anticorps-médicament sont: