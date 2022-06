Aperçu du marché des chipsets 5G en Europe par croissance, tendances émergentes et prévisions d’ici 2027

Le marché des chipsets 5G en Europe devrait passer de 250,4 millions de dollars US en 2019 à 5228,6 millions de dollars US d’ici 2027, avec un TCAC de 46,2 % entre 2019 et 2027.

La croissance significative de la demande de smartphones et la prolifération des appareils connectés et la demande de l’IoT pour les infrastructures de réseau avancées stimulent la croissance du marché des chipsets 5G. En outre, l’émergence de nouveaux cas d’utilisation d’entreprise, industriels et résidentiels dans un avenir proche devrait faciliter des opportunités de croissance importantes pour le marché des chipsets 5G. L’avènement de la 5G a apporté une foule de nouveaux cas d’utilisation pour les utilisations industrielles, d’entreprise et résidentielles qui devraient être rendus possibles par l’évolution des réseaux au fil des années. L’accès sans fil fixe (FWA) à usage résidentiel et le cloud distribué pour les industries pourraient en être des exemples. Les réseaux ont évolué pour gérer des cas d’utilisation avec des exigences différentes en matière de débits de données, de mobilité, d’évolutivité, de latence, de sécurité, d’intégrité, de disponibilité et de fiabilité. Ces demandes peuvent être satisfaites à l’aide d’une architecture cloud distribuée, qui permet aux applications d’être déployées sur des sites centraux, distribués et périphériques, pour répondre à des exigences spécifiques.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Broadcom, Inc.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société internationale des machines commerciales

Infineon Technologies SA

Médiatek Inc.

Société Nokia

Qualcomm Incorporé

Samsung Electronics Co., Ltd.

Telefonaktiebolaget Lm Ericsson

Xilinx, Inc.

Le chipset 5G est utilisé dans différents secteurs industriels sous le nom de segment de produits, qui se compose d’appareils, d’équipements dans les locaux des clients et d’équipements d’infrastructure réseau. Les appareils du marché des chipsets 5G dominent le marché européen en 2019 et devraient continuer à dominer au cours de la période de prévision. L’urbanisation croissante et le nombre croissant d’appareils connectés et la pénétration des smartphones, des tablettes dans les zones rurales, semi-urbaines et urbaines favorisent la demande d’une infrastructure de réseau plus robuste. En outre, l’amélioration de la couverture et des débits de données disponibles, ainsi que l’amélioration de la durée de vie de la batterie du combiné grâce à une consommation d’énergie réduite sont d’autres facteurs qui stimuleraient l’adoption généralisée du chipset 5G.

Le marché pour l’Europe comprend la France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni, ainsi que le reste de l’Europe. Le Royaume-Uni a dominé le marché des chipsets 5G en 2019, cependant, la France devrait dominer le marché avec la part la plus élevée dans la région Europe au cours de la période de prévision. La France attend avec impatience d’établir un cadre législatif qui permettrait de tester des véhicules autonomes sur la voie publique d’ici 2019. Cela devrait nourrir le marché de la 5G et de son chipset également à l’avenir. Concernant une initiative des opérateurs télécoms pour encourager la commercialisation de la 5G, l’ARCEP figure sur la liste. Il s’agit d’un régulateur français des télécommunications qui présente des autorisations de fréquence temporaires pour mener des pilotes 5G dans la bande 3400 – 3800 MHz et la bande 26 GHz. L’ARCEP permet également d’envisager plus de 300 MHz de fréquences contiguës d’ici 2020. Ces initiatives sont des actions fructueuses menées pour l’avenir de l’internet, c’est-à-dire la 5G. Le chiffre ci-dessous met en évidence la part des revenus du reste de l’Europe sur le marché des chipsets 5G au cours de la période de prévision :

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des chipsets 5G en Europe :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des chipsets 5G.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des chipsets 5G, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché nord-américain, ainsi que les facteurs qui animent le marché, ainsi que ceux qui l’entravent.

