Aperçu du marché des capteurs de vision intelligents, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2028

La du marché mondial des capteurs de vision intelligents devrait atteindre 31,73 milliards USD avec un TCAC de 18,6 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance rapide des revenus du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante des capteurs de vision intelligents dans les industries d’utilisation finale telles que l’électronique et les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et l’alimentation et les boissons, entre autres. L’utilisation de capteurs de vision intelligents dans les environnements industriels a suscité un essor important au cours des deux dernières années. Ces capteurs offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes basés sur l’hôte et offrent des fonctionnalités innovantes dans les domaines de la mesure, de l’inspection et de diverses autres applications basées sur la vision.

Le rapport sur le marché mondial des capteurs de vision intelligents offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché des capteurs de vision intelligents concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs influençant la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes du marché mondial des capteurs de vision intelligents, validées et vérifiées par les experts et les professionnels du secteur. Le rapport sur le marché mondial des capteurs de vision intelligents contient une estimation historique, actuelle et prévisionnelle de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché des capteurs de vision intelligents dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

Quelques faits saillants du rapport

En janvier 2021, LMI Technologies, qui est une entreprise engagée dans la numérisation et l’inspection 3D, a acquis FringeAI, qui est une entreprise engagée dans l’intelligence artificielle et Solutions d’inspection industrielle de l’Internet des objets/5G.

Par type de produit, le segment des capteurs de vision intelligents 2D représentait une part de revenus significativement importante en 2020. La vision 2D trouve une application dans l’aide aux tâches associées à l’inspection, au positionnement, à la lecture et à la mesure. Il est particulièrement avantageux dans les applications nécessitant un contraste élevé ou dans les applications où la couleur ou la texture de l’objet est cruciale.

Par technologie, les revenus du segment MEMS devraient augmenter à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La technologie MEMS permet aux capteurs de vision intelligents de gérer et de conserver des volumes considérables de données, qui sont collectées par le capteur et traitées à l’aide d’un microprocesseur. Les principaux avantages de la technologie MEMS sont une faible consommation d’énergie, une reproductibilité améliorée, une meilleure précision et une sélectivité et une sensibilité accrues.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Certains acteurs majeurs du marché

Datalogic SPA, Aquifi Inc., Omron Corporation, Isra Vision AG, Baumer, Ximea GmbH, Baster AG, Qualitas Technologies, SensoPart Industriesensorik GmbH et Cognex Corporation.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des capteurs de vision intelligents ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des capteurs de vision intelligents en fonction du type de produit, de la technologie, de la connectivité, de l’application, de l’industrie verticale et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2018-2028)

Capteur de vision intelligent 2D

Capteur de vision intelligent 3D

Autres

perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

MEMS

CMOS

Autres

perspectives de connectivité (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Filaire

sans fil

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Contrôle

Lecture de codes

Jaugeage

Localisation

Autres

perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Électronique et semi-conducteurs

Automobile

Produits pharmaceutiques

Alimentation & Emballage

Autres

perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne Suède BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Israël Reste de la MEA

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché des capteurs de vision intelligents ?

Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie du marché des capteurs de vision intelligents d’ici 2028?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de freinage du marché Capteurs de vision intelligents?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie du marché des capteurs de vision intelligents au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

