Aperçu du marché des boissons nutritionnelles – Estimation de la portée et de la taille du marché | Dernier rapport de recherche avec la part de l’industrie, les tendances de développement, les opportunités, le chiffre d’affaires et le paysage concurrentiel

Le Global Nutritional Beverages Business Report comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research estime que le marché des boissons nutritionnelles était de 5,2 milliards de dollars en 2021 et atteindra 10,06 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et du comportement des consommateurs.

définition du marché

Les boissons non alcoolisées qui contribuent au maintien de l’organisme et procurent les bienfaits d’une alimentation équilibrée sont appelées boissons nutritives. Cette boisson puissante peut aider à prévenir ou à traiter les problèmes de santé chez les personnes de tous âges. Les herbes , les vitamines, les minéraux, les acides aminés et d’autres fruits et légumes font partie des ingrédients fortifiants.

L’article d’étude de marché Massive Nutritional Beverages contient plusieurs détails qui sont très utiles pour que les lecteurs comprennent le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 – 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Paramètres (profil vitaminique, profil minéral, profil lipidique, humidité, protéines, fibres alimentaires totales, profil sucré, cholestérol, calories), type de produit (boissons, collations, boulangerie et confiserie, viande et volaille, sauces, vinaigrettes, condiments, produits laitiers ) et desserts, fruits et légumes, graisses comestibles, aliments pour bébés, autres), applications (santé et forme physique, médecine, sports, autres), finalités (étiquetage des produits, développement de nouveaux produits, conformité réglementaire) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, partie de l’Amérique du Sud, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) acteurs du marché cible Chr Hansen Holding A/S (Danemark), SGS SA (Suisse), Intertek Group PLC (Royaume-Uni), Eurofins Scientific (Luxembourg), Bureau Veritas SA (France), ALS Ltd (Australie), Mérieux Nutrisciences Corporation (États-Unis), Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande), TUV Nord Group (Allemagne), Bureau Veritas (France), Labcorp Drug Development (États-Unis), Danone (France), Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis), PepsiCo, Inc (États-Unis), Nestlé (Suisse), The Kraft Heinz Company (États-Unis), General Mills (États-Unis), ADM (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DuPont (États-Unis) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

Concurrence féroce entre les acteurs de l’industrie

Utilisation accrue de matériaux naturels

Dynamique du marché des boissons nutritionnelles

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Popularité croissante des boissons saines

La popularité croissante des boissons santé chez les jeunes devrait saper la croissance de l’industrie en raison des techniques de marketing agressives utilisées par les acteurs du marché pour élargir leur base de consommateurs.

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde ainsi que la mort de la nutrition sont des facteurs majeurs qui modéreront le taux de croissance du marché.

De plus, l’urbanisation croissante et l’augmentation des niveaux de revenu disponible stimuleront la croissance de la valeur marchande. De plus, la croissance du marché mondial des aliments transformés et la mise en œuvre d’étiquettes alimentaires et les progrès économiques à travers le monde modéreront le taux de croissance du marché des boissons nutritionnelles. Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché est la prise de conscience croissante de la santé et des modes de vie occupés.

chance

Intensification de la concurrence entre les acteurs de l’industrie

L’intensification de la concurrence entre les acteurs de l’industrie entraînera une demande pressante de boissons énergisantes et créera de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision.

De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et des marchés émergents agira comme moteurs du marché et augmentera encore les opportunités bénéfiques pour les taux de croissance du marché.

contrainte/défi

D’autre part, l’utilisation croissante d’arômes artificiels et de conservateurs devrait entraver le marché. Le manque d’infrastructures et de services de gestion alimentaire dans les pays en développement entravera le taux de croissance du marché. L’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation agiront comme un frein au marché et remettront davantage en cause le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des boissons nutritionnelles fournit des détails sur les changements de marché, les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes. . Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des boissons nutritionnelles, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour obtenir une note d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En 2022, DSM a annoncé le lancement d’un nouveau groupe d’activités Food & Beverage, un guichet unique proposant une gamme de saveurs, de textures et de solutions santé. La stratégie de DSM consiste à soutenir ces développements de marché en combinant les ingrédients, l’expertise mondiale et locale et les solutions provenant de ses domaines d’activité auparavant distincts de spécialités alimentaires, d’hydrocolloïdes et de produits nutritionnels en un seul groupe d’activités d’aliments et de boissons.

Le marché des boissons nutritionnelles est segmenté en fonction des paramètres, du type de produit, des objectifs et des applications. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

paramètre

profil vitaminique

profil minéral

profil de graisse

humidité

protéine

fibres alimentaires totales

profil de sucre

cholestérol

calorie

Sur la base de paramètres, le marché des boissons nutritionnelles est segmenté en profil vitaminique, profil minéral, profil lipidique, humidité, protéines, fibres alimentaires totales, profil glycémique, cholestérol et calories.

type de produit

boire

Goûter

Boulangerie et Confiserie

viande et volaille

sauce

pansement

Condiment

Produits laitiers et desserts

fruits et légumes

graisses et huiles comestibles

nourriture pour bébés

Autre

Sur la base du type de produit, le marché des boissons nutritionnelles est segmenté en boissons, collations, boulangerie et confiserie, viande et volaille, sauces, vinaigrettes, condiments, produits laitiers et desserts, fruits et légumes, graisses et huiles comestibles, aliments pour bébés et autres. .

appliquer

santé et remise en forme

Traitement médical

des sports

Autre

Sur la base des applications, le marché des boissons nutritionnelles est segmenté en santé et fitness, médical, sportif et autres.

objectif

étiquetage des produits

développement de nouveaux produits

Conformité

Sur la base de critères objectifs, le marché des boissons nutritionnelles est segmenté en étiquetage des produits, développement de nouveaux produits et conformité réglementaire.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des boissons nutritionnelles sont:

Chr Hansen Holding A/S (Danemark)

SGS SA (Suisse)

Intertek Group PLC (Royaume-Uni)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Bureau Veritas SA (France)

ALS Ltd (Australie)

Mérieux Nutrisciences Corporation(미국)

Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande)

Groupe TUV Nord (Allemagne)

Bureau Veritas (France)

Développement de médicaments Labcorp (États-Unis)

Danon (France)

Meade Johnson & Company, LLC. (Nous)

PepsiCo, Inc (États-Unis)

Nestlé (Suisse)

Société Kraft Heinz (États-Unis)

General Mills (États-Unis)

SMA (États-Unis)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)

BASF SE (Allemagne)

DuPont (États-Unis)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Attractivité du rapport sur le marché des boissons nutritionnelles: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles sur le marché des boissons nutritionnelles aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants des boissons nutritionnelles.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché des boissons nutritionnelles

Partie 04 : Dimensionnement du marché des boissons nutritionnelles

Partie 05: Segmentation du marché des boissons nutritionnelles par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

