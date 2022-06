Aperçu du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique, informations, segmentation, opportunités, recherche historique, analyse et prévisions 2028

Le marché des biopesticides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 323,25 millions USD. d’ici 2028.

Le marché mondial des biopesticides au Moyen-Orient et en Afriquerapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Les biopesticides sont des types de pesticides dérivés de matières naturelles comme les plantes, les animaux, les bactéries et certains minéraux. Par exemple, l’huile de canola et le bicarbonate de soude ont des applications pesticides et sont considérés comme des biopesticides. En avril 2016, il y avait 299 ingrédients actifs de biopesticides répertoriés et 1 401 homologations de produits biopesticides actifs. Il existe trois grandes catégories de biopesticides : les pesticides biochimiques, les pesticides microbiens et les phytoprotecteurs incorporés (PIP). Ces biopesticides sont généralement moins toxiques que les pesticides chimiques et n’affectent que le ravageur ciblé et les organismes étroitement apparentés.

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Syngenta Crop Protection AG, STK bio-ag technologies, Andermatt Biocontrol AG, Koppert Biological Systems, Corteva, Bayer AG, Biobest Group NV, Valent BioSciences LLC, Novozymes, BASF SE, Isagro, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd, entre autres acteurs nationaux.

Portée du Rapport sur le marché Biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique:

La recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique.

Cette étude estime la taille du marché en termes de valeur (millions de dollars) et de volume (millions d’unités) (K unités). Des techniques descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global. Pour identifier les acteurs importants du marché, une recherche secondaire a été utilisée, et une recherche primaire et secondaire a été utilisée pour déterminer leurs parts de marché. Toutes les répartitions et répartitions en pourcentage ont été calculées à l’aide de sources secondaires et de sources vérifiées.

Le marché des biopesticides est segmenté en six segments notables basés sur le type, la source, la forme, l’application, la catégorie et les cultures. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des biopesticides est segmenté en bioinsecticides, biofongisides, bionématicides, bioherbicides et autres. En 2021, le segment des bioinsecticides détient la plus grande part de marché en raison de facteurs tels que la demande croissante de pesticides naturels et respectueux de l’environnement qui ont également un large éventail d’actions pathogènes.

Sur la base de la source, le marché des biopesticides est segmenté en microbiens, biochimiques et insectes. En 2021, le segment des microbiens détient la plus grande part de marché en raison de facteurs tels que la préoccupation croissante pour la santé humaine et l’environnement chez les agriculteurs et la demande croissante de pesticides à base biologique pour réduire la pollution et le niveau de résidus toxiques de l’environnement.

Sur la base de la forme, le marché des biopesticides est segmenté en sec et liquide. En 2021, le segment liquide détient la plus grande part de marché en raison des avantages que la forme de biopesticides peut être utilisée pour protéger les cultures contre un large éventail d’agents pathogènes des plantes dans divers environnements cultivés tels que les champs, les pépinières et les systèmes de culture protégés.

Sur la base de l’application, le marché des biopesticides est segmenté en application foliaire, fertirrigation, traitement des sols, traitement des semences et autres. En 2021, le segment des applications foliaires détient la plus grande part de marché car il nécessite moins d’interaction avec le sol. De plus, l’application foliaire est la méthode d’application préférée car elle évite l’immobilisation potentielle des nutriments.

Analyse régionale du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique:

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner d’énormes perturbations des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique fournit-il aux lecteurs?

➜ Moyen-Orient et Afrique Fragmentation des biopesticides en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur Moyen-Orient et Afrique Biopesticides

➜ Diverses réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation des biopesticides du Moyen-Orient et d’Afrique en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique.

