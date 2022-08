Aperçu du marché des biomarqueurs du cancer et opportunités de croissance jusqu’en 2030

Selon le dernier rapport de Reports and Data, la taille du marché mondial des biomarqueurs du cancer devrait atteindre 118,08 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 17,6 % sur la période de prévision. La croissance rapide des revenus du marché du biomarqueur du cancer est due à divers facteurs tels que les progrès technologiques et l’utilisation croissante de la médecine personnalisée. Cependant, des investissements en capital élevés et un faible rapport avantages-coûts sont certaines contraintes qui peuvent affecter la croissance des revenus du marché.

Les biomarqueurs jouent un rôle crucial dans l’identification de la présence d’un cancer dans l’organisme. Il aide également à identifier l’intensité à laquelle le cancer s’est propagé dans le corps. Un biomarqueur est une molécule biologique trouvée dans le sang, d’autres fluides corporels ou des tissus et signale un processus normal ou anormal, ou d’une condition ou d’une maladie. L’augmentation de la R&D dans les laboratoires a conduit à l’introduction de nouveaux biomarqueurs pour identifier des cancers spécifiques. L’augmentation du nombre de patients atteints de cancer à travers le monde a entraîné une demande pour de meilleures techniques de diagnostic. Si un patient est diagnostiqué tôt et qu’il a été confirmé qu’il est atteint d’un cancer, il devient facile pour les médecins de bien le traiter. Les biomarqueurs aident à détecter le cancer à un stade précoce grâce à différentes technologies de profilage.

Les biomarqueurs aident à identifier la présence de cellules tumorales dans le corps avec un taux d’efficacité élevé au lieu de passer par un grand nombre de tests. Pendant le diagnostic, si un biomarqueur est utilisé pour identifier le cancer, cela peut réduire le coût des tests. Un faible coût, une accessibilité facile et des résultats rapides sont certains des avantages de l’utilisation de biomarqueurs pour le diagnostic du cancer, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Par type de biomolécule, le segment protéomique représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le domaine de la protéomique a connu un développement immense au cours des dernières années. Les progrès technologiques dans le domaine ont facilité l’amélioration de la capacité de multiplexage des échantillons, l’identification des interactions protéiques et la sensibilité. Les technologies de biomarqueurs protéomiques ont le potentiel d’analyser plusieurs protéines, et ces technologies comprennent la spectrométrie de masse et les puces à protéines.

Par application, le segment des pronostics représentait la plus grande part des revenus du marché en 2020. Les biomarqueurs dans le traitement du cancer peuvent être utilisés pour le pronostic de la maladie qui a lieu après qu’un individu a reçu un diagnostic de cancer. Les biomarqueurs peuvent être utiles pour déterminer l’agressivité d’un cancer identifié ainsi que sa probabilité de répondre à un traitement donné. Le biomarqueur pronostique comprend des niveaux élevés d’inhibiteur de métallopeptidase 1 (TIMP1), un marqueur associé à des formes plus agressives de myélome multiple et bien d’autres. Le pronostic aide à l’élimination complète des cellules cancéreuses dans le corps, et donc une telle application devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Le marché des biomarqueurs du cancer en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020. La région possède un secteur de la santé extrêmement avancé, qui s’engage dans des activités de R&D continues pour le lancement de produits innovants. La région sert de siège à une pléthore d’acteurs clés opérant sur le marché. Les pays de cette région ont un taux d’incidence élevé du cancer, ce qui entraîne une demande croissante de modalités thérapeutiques nouvelles et efficaces.

Le marché des biomarqueurs du cancer dans la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision en raison des développements rapides des infrastructures de soins de santé, des développements technologiques croissants et de l’expansion des activités de R&D dans la région. Des pays comme l’Inde et la Chine ont un potentiel inexploité, qui devrait en outre stimuler les développements sur le marché régional.

En janvier 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. et PeproTech Inc. ont annoncé que Thermo Fisher Scientific avait finalisé son acquisition de PeproTech. PeproTech est un fournisseur privé de réactifs bioscientifiques connus sous le nom de protéines recombinantes, y compris des cytokines et des facteurs de croissance. Les protéines recombinantes sont utilisées dans le développement et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques ainsi que dans des applications de culture cellulaire plus larges, en particulier pour une utilisation dans des modèles de recherche cellulaire.

Paysage concurrentiel :

The report also focuses on details of each market player including its global position, financial standing, revenue generation, company overview, product & service portfolio. The Cancer Biomarkers market is extremely competitive and consists of several key players at regional and global level. Key players are focused on adopting various strategies such as new product launches, mergers and acquisitions, investments in R&D, partnerships, joint ventures and collaborations to strengthen their market position and enhance product portfolio.

Leading companies operating in the market are:

Abbott Laboratories Ltd., Celera Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina Inc., GE Healthcare Systems, Becton, Dickson & Company, Quest Diagnostics Inc., Genomic Health, Inc., and Hologic Inc.

The report also offers detailed insights about market segmentation based on type, application and regional bifurcation:

Cancer Biomarkers Market Segmentation:

Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Genomic

Proteomic

Epigenetic

Imaging

Application Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Drug Discovery & Development

Diagnostics

Prognostics

Pharmacokinetics

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Germany U.K. Italy France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China India Japan South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia A.E. South Africa Rest of MEA



