Aperçu du marché des batteries de nouvelle génération, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2027

The global market for next-generation batteries is expected to reach a market size of USD 20.84 billion at a stable CAGR of 5.6% in 2027, according to the latest analysis from Emerging Research. This steady revenue growth can be attributed to increased investment by OEMs such as BMW Group, Volkswagen and Daimler to produce more efficient and cost-effective batteries. Increasing research and development activities for the production of advanced next-generation batteries with better fire resistance, longer cycle life and faster charge rate are key factors expected to drive the growth of the global market new generation batteries. Leading next-generation battery manufacturers are investing heavily in the development of high-power, safe battery technologies using three-dimensional structures with high-density solid electrolytes and electrodes. The growing need to provide reliable power in compact portable devices has also led to an increase in the production of advanced next-generation batteries with high energy density capabilities. Rising consumer purchasing power in emerging economies has spurred the demand for electric vehicles and electronic devices and gadgets, which is driving the use of next-generation batteries to increase the efficiency of electric vehicles.

The report covers key points of the market including standards, regulations and policy changes applied by the government on the industry for the coming years. The report encompasses in-depth research conducted through the application of advanced analytical tools such as SWOT analysis and Porter’s Five Forces analysis to identify trends and growth patterns. Factors likely to influence market growth, current trends, opportunities, restraining factors, and the business landscape are thoroughly discussed in the market study.

Le rapport mondial sur les batteries de nouvelle génération est une étude panoramique du marché global des batteries de nouvelle génération publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché des batteries de nouvelle génération. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des batteries de nouvelle génération qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des batteries de nouvelle génération.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des batteries de nouvelle génération qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des batteries de nouvelle génération.

Des informations précieuses sur le marché

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des batteries de nouvelle génération.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Principaux faits saillants du rapport

En août 2020, Panasonic a annoncé un investissement de 100 millions USD supplémentaires dans une usine de production de batteries au Nevada, aux États-Unis. Cette expansion devrait stimuler l’approvisionnement en batteries du constructeur automobile Tesla pour la production de ses véhicules électriques.

Le segment de l’électronique grand public représentait la plus grande part de marché de 42,9 % en 2019. L’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs dans les économies en développement a entraîné une augmentation de la demande d’appareils électroniques, ce qui stimule davantage la demande de batteries avancées de nouvelle génération dans le secteur de l’électronique grand public.

Les revenus du segment lithium-soufre devraient augmenter à un TCAC rapide de 8,2 % au cours de la période de prévision. Les batteries au lithium-soufre sont de plus en plus adoptées dans la fabrication de produits automobiles et électroniques grand public en raison de leur durée de vie plus longue et de leur production plus respectueuse de l’environnement par rapport aux batteries lithium-ion.

Les principaux acteurs du marché sont Sion Power Corporation, Panasonic Corporation, Hitachi, Ambri Inc., NantEnergy Corporation, Phinergy, LG Chemicals, Samsung, Mitsubishi Chemical et Amprius Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des batteries de nouvelle génération en fonction de l’utilisation finale, du type et de la région :

End-use Outlook (Revenue , milliards USD ; 2020-2027) Transport Stockage d’énergie Électronique grand public Industrie Autres

Type Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) Nickel cadmium Ion lithium Ion magnésium Lithium Soufre Électrodes solides Ultra-condensateurs Métal air Nickel métal hydrure

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2020-2027) Amérique du Nord S. Canada Europe Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



