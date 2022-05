Aperçu du marché des batteries au graphène avec statistiques et prévisions de croissance (2021-2030)

États-Unis : le rapport sur le marché des batteries au graphène contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des batteries au graphène par région.

Le marché des batteries au graphène est évalué à environ 57.5 ​​millions USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 23.9% sur la période de prévision 2020-2026.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique

: -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw756

Le graphène est un conducteur efficace, contenant des caractéristiques de légèreté et très flexible avec une grande surface, utilisé efficacement pour le stockage d’énergie à haute capacité. Le graphène fournit une puissance élevée aux voitures électriques, drones et autres appareils électriques et est largement utilisé dans les supercondensateurs et la construction de batteries. Les avantages par rapport aux autres matériaux de batterie et la concentration croissante sur les activités de R&D sont les quelques facteurs responsables de la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les avantages des batteries au graphène, tels que la capacité de charge rapide, l’augmentation des cycles de charge, l’efficacité à haute température et la durée prolongée de maintien de la charge, renforceront également la demande de ce marché.

De plus, l’introduction de produits et d’autres alliances stratégiques par divers acteurs du marché créera une demande lucrative pour ce marché. Par exemple, selon le communiqué de presse de la société du 04 février 2020, Graphenano Nanotechnologies avec son partenaire Chint, a lancé des batteries fabriquées avec un polymère de graphène qui sont utilisées dans les véhicules électriques, elles permettraient une autonomie de 800 kilomètres, ainsi qu’une occupation entre 20 et 30 % de moins qu’une batterie au lithium et peut être rechargée en seulement 5 minutes. L’effondrement de divers fabricants ainsi que de distributeurs en raison de COVID-19, impactant la croissance du marché des batteries au graphène. Cependant,

L’analyse régionale du marché mondial des batteries au graphène est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est la région leader/significative à travers le monde en raison de la demande accrue de batteries au graphène dans cette région. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2026.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw756

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Graphenano Nanotechnologies

Nanograf Technologies

Global Graphene Group

XG Sciences Inc.

Graphene 3D Lab, Inc.

Samsung SDI

Huawei Technologies Co., Ltd.

Hybrid Kinetic Group Ltd.

Vorbeck Materials

Elcora Advanced Materials Corp.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw756

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Type:

Batterie Lithium-Ion Graphène

Supercondensateur Graphène

Batterie Lithium-Soufre Graphène

Autres

Par industrie d’utilisation finale :

Automobile

Électronique grand public Énergie

industrielle Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2026

Public cible du marché mondial des batteries au graphène dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Demande de rapport complet : -https ://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw756

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/