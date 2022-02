Aperçu du marché des appareils de test au point de service (POCT) en Europe , demandes et tendances mondiales 2022

L’approche de recherche de ce rapport sur le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe est un mélange de recherche primaire, de recherche secondaire et d’évaluations par des groupes d’experts. La recherche secondaire comprend des documents liés à l’industrie ainsi que des communiqués de presse, des rapports annuels et des rapports de recherche. Les autres sources permettant d’obtenir des données spécifiques sur les opportunités d’expansion stratégique dans ce rapport de marché sont les revues spécialisées, les magazines de l’industrie, les sites Web gouvernementaux et les associations.Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe dans le monde est un rapport de haute qualité contenant des études de marché approfondies. Pour comprendre la concurrence et prendre des mesures en fonction de vos principaux atouts, la taille du marché, la demande des années en cours et futures, les informations sur la chaîne d’approvisionnement, les préoccupations commerciales, analyse concurrentielle et les prix ainsi que des informations sur les fournisseurs. Le rapport contient également des informations sur les principaux acteurs du marché, les applications du dispositif Europe Point of Care Testing (POCT), son type, ses tendances et sa part de marché globale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) croît à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindrait une valeur estimée de 7,20 milliards d’ici la période de prévision 2022 à 2029. .

Segment de taille du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe par entreprise, ce rapport couvre:

Abbott., Abaxis, PTS Diagnostics, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Samsung Medison Co., Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., The Menarini Group, Nova Biomedical, AccuBioTech Co., Ltd., BD, Chembio Diagnostics , Inc., Danaher., EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC, Johnson & Johnson Services, Inc., Quidel Corporation, Sekisui Diagnostics, Siemens, Trinity Biotech Ireland, Shubh Surgical & Pharmaceuticals et Sarita Surgical Works

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par type de produit (kits de test de glycémie, kits de surveillance cardio-métabolique, kits de test de maladies infectieuses, kits de test de cholestérol, kits de test de grossesse et de fertilité, marqueurs de tumeur/cancer, kits de test d’analyse d’urine, bandelettes de test de cholestérol, kits de test d’hématologie, tests de toxicomanie Kits, kits de tests occultes fécaux, kits de tests de coagulation rapide et autres)

Sur ordonnance (tests basés sur la prescription et tests en vente libre (OTC))

Par canal de distribution (appels d’offres directs et vente au détail)

Par les utilisateurs finaux (hôpital, cliniques, soins ambulatoires, soins à domicile et laboratoire de recherche)

Principaux points saillants du rapport :

Performances du marché (2015-2020)

Perspectives du marché (2022-2029)

Analyse des cinq forces de Porter

Moteurs du marché et facteurs de restriction

Analyse SWOT

Chaîne de valeur

Cartographie complète du paysage concurrentiel

Le rapport Europe Point of Care Testing (POCT) Device est structuré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts du secteur et de prévisionnistes. L’étude et l’analyse de marché menées dans ce rapport de marché aident également à déterminer les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’avancement d’un produit. Pour acquérir des connaissances sur tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, complet et suprême est généré. Et pour la même chose, le rapport sur le marché des dispositifs de test au point de service en Europe (POCT) contient également tous les principaux sujets de l’analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une excellente méthodologie de recherche.

Table des matières:

Chapitre 1: Définition, aperçu du marché et étendue du marché, applications du dispositif de test au point de service (POCT) en Europe, segment de marché par régions.

Chapitre 2 : Structure des coûts de fabrication, matières premières et fournisseurs, processus de fabrication, structure de la chaîne industrielle.

Chapitre 3: Segmentation du marché, capacité et date de production commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et source technologique, analyse concurrentielle.

Chapitre 4 : Analyse du marché, analyse de la capacité, analyse des ventes, analyse des prix de vente.

Chapitre 5 et 6, Analyse du marché régional qui comprend les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon, la Corée et Taïwan, l’Europe Point of Care Testing (POCT) Analyse du marché du segment des appareils.

Chapitre 7 et 8: Analyse du marché du segment des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe, analyse des principaux fabricants du dispositif de test au point de service (POCT) en Europe.

Chapitre 9 : Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit.

Chapitre 10 : Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Chapitre 11 : Résultats et conclusion de la recherche sur les dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe, annexe, méthodologie et source de données ;

Chapitre 12, 13 : Canal de vente des appareils de test au point de service (POCT) en Europe, distributeurs, commerçants, revendeurs, résultats et conclusion de la recherche, annexe et source de données fiable.

Influence clé du marché européen des dispositifs de test au point de service (POCT):

Quelle était la taille du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) en Europe, les tendances de croissance et les prévisions du marché? What will be the CAGR of Europe Point of Care Testing (POCT) Device Market during the forecast period? Which segments were most attractive for investments? How these segments are expected to grow during the forecast period. Which manufacturer/vendor/players in the Europe Point of Care Testing (POCT) Device Market was the market leader in 2021? Overview on the existing product portfolio, products in the pipeline, and strategic initiatives taken by key vendors in the Europe Point of Care Testing (POCT) Device market. What policy changes will help stakeholders strengthen their supply chain and demand network? Which regions would need more products and services in certain segments during the forecast period? What strategies have helped established players reduce supplier, purchasing and logistics costs?

