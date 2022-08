Aperçu du marché des appareils de beauté, analyse, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché sur les appareils de beauté propose une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des différents segments et sous-segments du marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise en tant que 2020 et l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché se comportera au cours des années de prévision en indiquant la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport fournit des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

La plupart des gens connaissent les équipements de beauté et savent comment les utiliser. Les appareils de beauté présentent de nombreux avantages. Ils peuvent être utilisés pour traiter, améliorer et améliorer l’apparence de la peau. Il existe des appareils pour la peau, les cheveux, les mains et les pieds, entre autres. Ces appareils de beauté sont populaires dans les salons, les spas et les soins de beauté à domicile.

Les appareils d’épilation ont dominé le marché global des appareils de beauté en raison de l’introduction de nouveaux équipements d’épilation au laser dans le monde entier. Le traitement est disponible pour tous les types de peau sur la plateforme. En conséquence, la demande mondiale de technologies augmente. épilation Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de beauté était évalué à 35,61 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 148,09 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 19,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des appareils de beauté

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des appareils de beauté au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation de la population gériatrique

La peau perd des composants sains en vieillissant. Ces conditions sont fréquentes chez les personnes âgées. La sécheresse, les rides et la pigmentation sont des signes du vieillissement. Les appareils d’embellissement offrent une peau d’apparence plus jeune, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des appareils de beauté.

Trouble hormonal croissant

Les gens ont des anomalies hormonales à la suite de changements de mode de vie et d’autres circonstances. Il provoque de graves poussées d’ acné et d’autres problèmes de peau qui accéléreront encore la croissance du marché.

Augmentation de l’incidence des problèmes de cheveux et de peau

La plupart de la population a des problèmes de cheveux et de peau. La perte de cheveux, les cheveux abîmés, les pointes fourchues, la pigmentation de la peau, les rougeurs, les points noirs et l’acné peuvent avoir un impact négatif sur l’apparence, ce qui est un autre facteur qui stimule le marché des appareils de beauté. .

Opportunités

De plus, les avancées de nouveaux produits et les lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché devraient offrir des opportunités potentielles de croissance du marché des appareils de beauté dans les années à venir.

Étendue du marché mondial des appareils de beauté et taille du marché

Le marché des appareils de beauté est segmenté en fonction du type, de l’application, de la portabilité, du mode de fonctionnement, du sexe, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

appareils de soins capillaires

appareils faciaux

appareils de soins de la peau

appareils de soins bucco-dentaires

appareils de soins oculaires

Demande

Fourrure

Soin du visage

Peau

Oral

Ojo

Portabilité

Appareil portable/de poche

Fixé

Mode de fonctionnement

électrique et à piles

Manuel

Le genre

Féminin

Homme

les utilisateurs finaux

Commercial/Professionnel

Domestique/Personnalisé/Soins à domicile

Canal de distribution

Ventes directes

La vente au détail

En ligne

Analyse régionale / aperçu du marché Appareils de beauté

Le marché Appareils de beauté est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, application, portabilité, mode de fonctionnement, sexe, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus, sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de beauté sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des appareils de beauté en raison de la hausse des dépenses de santé. En outre, les technologies de santé avancées et l’énorme population de patients stimuleront davantage la croissance du marché des appareils de beauté dans la région au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante du marché des appareils de beauté en raison de l’inclinaison accrue vers les appareils de soins capillaires. En outre, l’incidence croissante des maladies de la peau devrait stimuler la croissance du marché des appareils de beauté dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de beauté vous donne également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de beauté, de l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des appareils de beauté. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Analyse de la part de marché des appareils de beauté et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché Appareils de beauté fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des appareils de beauté.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils de beauté sont :

Nu Skin (États-Unis)

CANDELA CORPORATION (États-Unis)

Soie (États-Unis)

TRIA BEAUTY (États-Unis)

Curalux LLC. (NOUS)

Termosalud (Espagne)

FOREO (Suède)

Tech4Beauty (Allemagne)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Conair Corporation (États-Unis)

Lumière (Israël)

Cynossure (États-Unis)

Sciton, Inc. (ETATS-UNIS)

Fotona (Eslovénie)

Procter & Gamble (États-Unis)

Colgate-Palmolive Company (États-Unis)

LUTRONIC (Corea del Sur)

STRATA Skin Sciences (États-Unis)

NuFACE (États-Unis)

Marques de spectre, Inc. (ETATS-UNIS)

Cutera (États-Unis)

Merz Amérique du Nord, Inc. (ETATS-UNIS)

Lui en. SpA (Italie)

YA-MAN LTD. (Japon)

Panasonic Corporation (Japon)

Alma Lasers (Israël)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

