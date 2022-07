Aperçu du marché des antioxydants naturels par tendances et demandes à la hausse de 2022 à 2029

Définition du marché

Les antioxydants sont le type de molécules qui découragent l’oxydation d’autres molécules dans le corps ; les antioxydants naturels se trouvent dans les fruits et légumes et sont classés en trois groupes tels que les vitamines, les caroténoïdes et les composés phénoliques. Les antioxydants naturels sont des composés phénoliques, qui peuvent être trouvés dans toutes les sections des plantes, y compris les fruits, les légumes, les noix, les graines, les feuilles, les racines et les écorces [6]. Certaines investigations toxicologiques sur l’utilisation d’antioxydants synthétiques ont récemment révélé leurs conséquences défavorables ou négatives.

Le marché mondial des antioxydants naturels était évalué à 1,02 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,76 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

De nos jours, les individus sont très conscients de leur alimentation, grâce à laquelle la majorité de la population assure une supplémentation appropriée. Par conséquent, il y a eu une demande accrue d’antioxydants naturels dans l’industrie alimentaire et des boissons. En conséquence, l’adoption croissante d’antioxydants naturels au cours de la période de prévision pousse encore la croissance globale du marché.



La définition du marché couverte dans le rapport marketing de premier ordre sur les antioxydants naturels explore les moteurs du marché qui indiquent des facteurs provoquant une augmentation de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs provoquant une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou les autres acteurs du marché à prendre conscience des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport d’étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région. L’ excellence et la transparence continues dans le rapport de recherche commerciale sur les antioxydants naturels permettent de gagner la confiance et la confiance des sociétés membres et des clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Antioxydants naturels

Le paysage concurrentiel du marché des antioxydants naturels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des antioxydants naturels.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des antioxydants naturels sont-

Archer Daniels Midland Company (États-Unis)

Camlin Fine Sciences Ltd. (Inde)

DSM (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Dow (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Adisseo (Chine)

SMA (États-Unis)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Frutarom Industries Ltd. (Israël)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

Ajinomoto Co. Inc. (Japon)

Groupe Prinova LLC. (POU)

Dishman Carbogen Amcis Ltd (Inde)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

AkzoNobel N.V.

Kalsec Inc. (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des antioxydants naturels

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des antioxydants naturels. La chaîne d’approvisionnement du marché des antioxydants naturels a été gravement perturbée à l’échelle mondiale. Cela a considérablement réduit les revenus de tous les acteurs du marché dans le monde. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie. Au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2020, les acteurs du marché ont vu leur situation se détériorer. De plus, les graves perturbations dans diverses fabrications dues aux divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour freiner la propagation des maladies entraînent un énorme revers financier pour le marché.

Cependant, on estime que le marché se redresse à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Par conséquent, les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait prospérer après le COVID.

Portée du marché mondial des antioxydants naturels

Le marché des antioxydants naturels est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Vitamine E

Vitamine C

Caroténoïdes

Extrait de romarin

Les autres

La source

Plante

Pétrole

Formulaire

Sec

Liquide

Application

Aliments et boissons

Soins personnels

L’alimentation animale

Les autres

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des antioxydants naturels. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Points couverts dans le rapport

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché des antioxydants naturels qui sont impliqués sur le marché des antioxydants naturels tels que les acteurs du marché des antioxydants naturels, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport. Ce rapport a analysé 12 ans d’historique et de prévisions de données.

Les facteurs de croissance du marché des antioxydants naturels sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché des antioxydants naturels sont expliqués en détail.

Des données et des informations par acteur du marché des antioxydants naturels, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché Antioxydants naturels. Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

