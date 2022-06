Aperçu du marché des agents matants et perspectives de segmentation | Baltimore Innovations Ltd, Evonik Industries AG, Huntsman International LLC

Data Bridge Market Research analyse que leagents matants le marché connaîtra un TCAC de 5,00 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la demande d’agents de matage, en particulier dans les économies émergentes telles que Inde et en Chine, l’utilisation croissante d’agents de matage pour un large éventail d’applications d’utilisateurs finaux telles que la fabrication de revêtements pour bois, de revêtements en cuir, de revêtements architecturaux et autres, le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique et l’augmentation l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des agents matants.

Les agents matants sont le type spécial de fonctionnel additifs qui sont utilisés dans un large éventail d’applications industrielles. Les agents matants sont mélangés avec des peintures et des revêtements pour améliorer les performances des peintures et des revêtements. Les agents matants peuvent également être combinés avec des charges et des pigments pour augmenter les propriétés matifiantes.

Augmentation de la demande de tubes sans soudure par l’automobile et transport l’industrie est à l’origine de l’accélération du taux de croissance du marché. L’augmentation des activités de construction et de construction, l’utilisation croissante des agents de matage en raison de leurs avantages, de la croissance et de l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux dans les économies émergentes auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché. Augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement par les grandes entreprises, popularité croissante des produits finis mats dans diverses applications, augmentation du taux d’industrialisation et concentration croissante sur les progrès technologiques et la modernisation dans le production techniques ouvriront davantage la voie à la croissance du marché.

Cependant, l’insuffisance de la demande de matières premières, les réglementations environnementales réglementaires strictes sur les industries d’utilisation finale et l’offre en raison du verrouillage et de la volatilité de leurs prix constitueront un défi majeur pour la croissance du marché. Le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, la hausse des tarifs d’importation et d’exportation et les restrictions commerciales mondiales strictes freineront le taux de croissance du marché. La concurrence intense sur les prix des fabricants chinois et la disponibilité à grande échelle d’alternatives sur le marché limiteront également la portée de la croissance du marché.

Paysage concurrentiel etAnalyse de la part de marché des agents matants

Le paysage concurrentiel du marché des agents matants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agents de matage.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des agents de matage sont Baltimore Innovations Ltd, Evonik Industries AG, Huntsman International LLC, PPG Industries, Inc., WR Grace & Co.-Conn, Axalta Coating Systems, BASF SE, ALTANA AG, Deuteron GmbH, DuluxGroup Ltd., DOG German Oil Factory Society for Chemical Products Ltd. & Co. KG, DOUBLE BOND CHEMICAL IND. CO., LTD., FUJI SILYSIA CHEMICAL LTD., JM Huber Corporation, Imerys, King Industries, Inc., Lu’An Jietonda New Material Co., Ltd., Michelman, Inc., Micro Powders, Inc., PATCHAM (FZC ) et DSM entre autres.

Il administre également les matières premières en amont et l’analyse du marché en aval. Les tendances et les réseaux de distribution du développement commercial mondial sont brièvement analysés. Enfin, la faisabilité des récentes entreprises d’investissement est mesurée et les conclusions générales de l’étude sont abordées. Ce rapport comprend des informations clés sur l’état de l’industrie avec des graphiques et des tableaux pour mieux mesurer le marché mondial et peut être une source importante de commentaires et d’orientation pour les entreprises curieuses du marché. L’analyse présente un résumé régional général qui tient compte de plusieurs variables. Ici, la prise de conscience des techniques adoptées par eux a été notée par les grands acteurs.

Ce rapport sur le marché des agents de matage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agents matants, contactez Data Bridge Market Research pour un Brief d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des agents matants et taille du marché

Le marché des agents matants est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

En fonction du type de produit, le marché des agents matants s’est segmenté en silice, thermoplastique et à base de cire.

Basé sur la technologie, le marché des agents matants a été segmenté en à base d’eau, à base de solvant et autres.

Sur la base de l’application, le marché des agents matants a été segmenté en revêtements industriels, revêtements pour bois, revêtements en cuir, revêtements architecturaux, revêtements en cuir, encres d’impression, revêtements textiles, revêtements automobiles, revêtements d’emballage et autres. Un revêtement industriel est ensuite segmenté en métal ; papier, plastique, encres d’imprimerie et autres.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique des Agents Matants est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

