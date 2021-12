Aperçu du marché des additifs pour perte de fluides : part de marché, taux de croissance, tendances récentes et futures, facteurs de croissance et principaux fabricants par principaux segments

Le meilleur rapport sur le marché des additifs de perte de fluides aide à mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures basées sur les données. Le rapport d’étude de marché sur les additifs de perte de fluides le plus engageant permet d’éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

The fluid loss additives market is expected to witness market growth at a rate of 3.3% in the forecast period of 2021 to 2028. Data Bridge Market Research report on fluid loss additives market provides analysis and insights regarding the various factors expected to be prevalent throughout the forecast period while providing their impacts on the market’s growth. The rise in the exploration of shale gas and production of crude oil is escalating the growth of fluid loss additives market.

The report covers extensive analysis of the key market players in the market, along with their business overview, expansion plans, and strategies. The key players studied in the report include:

The major players covered in the fluid loss additives market report are Halliburton, Schlumberger Limited, Newpark Resources Inc., Solvay, BASF SE, Clariant, Global Drilling Fluid and Chemicals Limited, Tytan Organics, Kemira, Sepcor, Inc., Aubin Group and Nouryon among other domestic and global players.

Fluid Loss Additives Market Segmentation

Global Fluid Loss Additives Market, By Type (Synthetically Modified Natural Additives, Synthetic Additives and Natural Additives), Application (Drilling Fluid and Cement Slurry), and Country (U.S., Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Rest of South America, Germany, France, Italy, U.K., Belgium, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Switzerland, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, U.A.E, Saudi Arabia, Egypt, South Africa, Israel, Rest of Middle East and Africa) Industry Trends and Forecast to 2028.

Questions clés répondues dans le rapport :